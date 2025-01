Zamrożenie cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych oznacza niższe rachunki za okres od stycznia do końca września 2025 roku. Będzie mogła skorzystać tylko określona grupa odbiorców energii elektrycznej. Jakich formalności dopełnić?

Ceny prądy od stycznia do końca września 2025 roku

Jak poinformowało PGE Polska Grupa Energetyczna, od 1 stycznia do 30 września 2025 roku będzie obowiązywała maksymalna cena prądu dla odbiorców z grupy taryfowej G oraz odbiorców z tzw. taryfą budowlaną. Grupa taryfowa G to grupa przeznaczona dla klientów indywidualnych (gospodarstw domowych). Najbardziej popularnymi taryfami dla odbiorców energii z tej kategorii są taryfy G11 i G12.

Taryfa G11 to taryfa jednostrefowa. Stawka za prąd jest w tym przypadku taka sama przez 7 dni w tygodniu. W taryfie G12 obowiązuje rozliczenie dwustrefowe. Tańszą stawkę za energię można uzyskać w przedziale czasowym: 13.00-15.00 i 22.00-6.00 przez cały tydzień. Natomiast weekendy oznaczają niższą cenę energii przez całą dobę.

Maksymalna cena prądu w grupie taryfowej G

Maksymalna cena prądu dla odbiorców z grupy taryfowej G wynosi w okresie od 1 stycznia do 30 września 2025 roku 0,5000 zł/kWh (bez akcyzy i VAT) oraz 0,6212 zł/kWh (z VAT i akcyzą) i dotyczy całego zużycia prądu w tym okresie. Cena ta nie dotyczy odbiorców z umowami z ceną dynamiczną. Opłaty dystrybucyjne w tym czasie będą zgodne z aktualnie obowiązującą taryfą OSD z wyjątkiem opłaty mocowej, która dla odbiorców z taryfy G będzie wynosić 0 zł.

Nie trzeba dopełniać żadnych formalności

Aby skorzystać z zamrożonych cen energii, nie trzeba dopełniać żadnych formalności. W szczególności, nie trzeba składać wniosku o objęcie tymi cenami, czy też oświadczenia o przynależności do danej grupy taryfowej. Ceny zostaną dostosowane automatycznie podczas przeprowadzania standardowych rozliczeń z odbiorcami energii. Jeżeli odbiorca otrzymał prognozę zużycia energii przed wejściem w życie zamrożonych cen energii, na jego koncie powstanie nadpłata, która będzie zaliczona na poczet kolejnej faktury rozliczeniowej. Odbiorca może również wystąpić o korektę wystawionej prognozy i ubiegać się o zwrot nadpłaty.