Emerytury i renty z KRUS w 2025 roku. Ile wynoszą: zaliczki na podatek i składka zdrowotna? [przykłady, obliczenia]

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała w komunikacie, że od 1 stycznia 2025 r. nie uległy zmianie zasady i forma pobierania zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych i rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, od wypłacanych emerytur, rent, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia wyrównawczego dla działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych i świadczenia honorowego z tytułu ukończenia 100 lat życia - ma obowiązek pobierać:

1) comiesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych (tzw. PIT) oraz

2) składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że (tak jak to było w 2024 roku) od świadczeń nieprzekraczających kwoty 2.500 zł miesięcznie zaliczka na podatek dochodowy wynosi 0 zł, ponieważ przychód z takich świadczeń mieści się w kwocie wolnej od podatku (tj. 30.000 zł rocznie).



Natomiast od emerytur i rent przekraczających 2.500 zł miesięcznie zaliczka wynosi 12% świadczenia uzyskanego w danym miesiącu i jest pomniejszana o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek tj. o 300 zł.



Wszystkim podatnikom przysługuje jedna kwota zmniejszająca podatek bez względu na ilość źródeł dochodu.



Wyjątkiem są świadczenia osób, które wystąpiły o niepomniejszanie zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek, bowiem w ich przypadku zaliczka wynosi 12% świadczenia. Osoba, która osiąga przychody z dwóch różnych źródeł np. pobiera emeryturę z KRUS oraz emeryturę z ZUS i chce korzystać z kwoty zmniejszającej podatek od świadczeń wypłacanych przez ZUS – powinna złożyć w KRUS oświadczenie o niepomniejszanie zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek od emerytury rolniczej.



Na wniosek emeryta/rencisty, KRUS może pomniejszać zaliczkę o 1/24 lub 1/36 kwoty zmniejszającej podatek tj. odpowiednio o 150 zł lub o 100 zł.



Świadczeniobiorca, który uzna, że korzystniejsze dla niego byłoby pomniejszanie zaliczki o takie kwoty (dotyczy osób pobierających drugą emeryturę z ZUS lub/i osiągających inne dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych np. z tytułu zatrudnienia), może złożyć oświadczenie o pomniejszanie zaliczki o 1/24 lub 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (o ile nie zrobił tego w poprzednich latach), bowiem wówczas zminimalizowana zostanie wysokość nadpłaty lub niedopłaty podatku w rozliczeniu rocznym.

Ważne Oświadczenia o pomniejszenie zaliczki o część kwoty zmniejszającej podatek można złożyć nie więcej niż trzem płatnikom. Oświadczenia złożone w poprzednich latach obowiązują w kolejnych latach, jeśli nie zostaną wycofane.

Zatem osoba, która osiąga przychody z dwóch różnych źródeł np. pobiera emeryturę z KRUS oraz emeryturę z ZUS - może złożyć do KRUS oświadczenia o pomniejszanie zaliczki o 1/24 kwoty zmniejszającej podatek w obydwu organach rentowych – wówczas kwoty zaliczek od obu emerytur będą pomniejszane po 150 zł miesięcznie.



Natomiast osoba, która uzyskuje przychody z trzech źródeł (np. emerytura z KRUS, emerytura z ZUS i wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia) może złożyć oświadczenia o pomniejszanie zaliczki o 1/36 kwoty zmniejszającej podatek u każdego z płatników – wówczas kwoty zaliczek będą pomniejszane po 100 zł.



Ponadto KRUS informuje, że gdy dochód ze świadczeń emerytalno-rentowych przekroczy w 205 roku 120 tys. zł (sumując narastająco świadczenia wypłacone od początku roku) – zaliczka będzie wynosiła 32% kwoty przekroczenia minus 300 zł.

Składka zdrowotna w 2025 roku

Składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń podlegających oskładkowaniu nadal wynosi 9% kwoty świadczenia.

Zobacz też: Zasady ustalania wysokości i pobierania zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych przez KRUS świadczeń emerytalno-rentowych i rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego z przykładami.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przygotowała też przykłady obliczeń zaliczek na PIT i składki zdrowotnej w różnych przypadkach.

Przykład 1



Osoba, która ma prawo do emerytury rolniczej w kwocie równej najniższej emeryturze tj. 1.780,96 zł do wypłaty otrzymuje 1.620,96 zł miesięcznie.

Od kwoty brutto emerytury odprowadzana jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 160 zł.

Zaliczka na podatek dochodowy wynosi 0 zł.



Sposób obliczenia zaliczki i składki:

1.780,96 zł (tj. 1.781 zł po zaokrągleniu do pełnego złotego) x 12% - 300 zł < 0 zł

1.780,96 x 9% = 160,29 zł, tj. po zaokrągleniu do pełnego złotego = 160 zł.

Przykład 2

Osoba, która ma prawo do renty rolniczej w kwocie 1.859,32 zł oraz do dodatku pielęgnacyjnego w kwocie 330,07 zł, a także świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w kwocie 500,00 zł do wypłaty otrzymuje 2.522,39 zł.

Z kwoty brutto renty rolniczej (1.859,32 zł) odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 167 zł.

Zaliczka na podatek dochody wynosi 0 zł.



Sposób obliczenia zaliczki i składki:

1.859 zł x 12% - 300 zł < 0 zł

1.859,32 zł x 9% = 167,34 zł po zaokrągleniu do pełnego złotego = 167 zł.



Dodatek pielęgnacyjny i świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i ze świadczeń tych nie jest pobierana składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Przykład 3



Osoba, która ma prawo do emerytury rolniczej w kwocie 1.602,86 zł oraz emerytury pracowniczej, która w KRUS złożyła oświadczenie o niepomniejszanie zaliczki na podatek dochodowy o kwotę zmniejszającą podatek - do wypłaty otrzymuje 1.266,86 zł.

Z kwoty brutto emerytury rolniczej odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 144 zł i zaliczka na podatek dochody w kwocie 192 zł.



Sposób obliczenia zaliczki i składki:

1.603 zł x 12% - 0 zł = 192,36 zł po zaokrągleniu do pełnego złotego = 192 zł

1.602,86 zł x 9% = 144,26 zł po zaokrągleniu do pełnego złotego = 144 zł.

Przykład 4



Osoba, która ma prawo do emerytury rolniczej w kwocie 1.987,55 zł oraz emerytury pracowniczej, która w KRUS złożyła oświadczenie o pomniejszanie zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/24 kwoty zmniejszającej podatek tj. o 150 zł – do wypłaty otrzymuje 1.719,55 zł.



Z kwoty brutto świadczenia (1.987,55 zł) odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 179 zł.

Zaliczka na podatek dochody wynosi 89 zł.



Sposób obliczenia zaliczki i składki:

1.988 zł x 12% - 150 zł = 88,56 zł po zaokrągleniu do pełnego złotego = 89 zł

1.987,55 zł x 9% = 178,88 zł po zaokrągleniu do pełnego złotego = 179 zł.

Przykład 5



Osoba uprawniona do renty rolniczej wypłacanej w części składkowej w kwocie 256,45 zł do wypłaty otrzymuje 233,45 zł miesięcznie (700,35 zł w przypadku wypłaty raz na kwartał).

Zaliczka na podatek dochodowy wynosi 0 zł.

Z kwoty brutto świadczenia 769,35 zł (256,45 zł x 3 m-ce) wypłacanej raz na kwartał odprowadzana jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 69 zł (23 zł x 3 m-ce).



Sposób obliczenia zaliczki i składki:

256 zł x 12% - 300 zł < 0 zł

256,45 zł x 9% = 23,08 zł. po zaokrągleniu do pełnego złotego = 23 zł.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 226 ze zm.),

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146 ze zm.)