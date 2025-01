Stanecki: maksymalne temperatury w pracy. Zalecenia Głównego Inspektora Pracy dla pracodawców

Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki o maksymalnych temperaturach pracy: „Te rozwiązania (…) mogą i powinny być wykorzystywane, w miarę możliwości, aby łagodzić skutki zmian klimatycznych”. Zalecenia Głównego Inspektora Pracy dla pracodawców

18 grudnia 2024 r. do opiniowania trafił projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Chodzi o maksymalne temperatury w miejscu pracy.

REKLAMA

Maksymalna dopuszczalna temperatura w pracy: założenia

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że obecnie obowiązujące przepisy odnoszą się tylko do minimalnych temperatur w miejscu pracy i brakuje przepisów odnoszących się do maksymalnych temperatur w miejscu pracy. W projekcie wprowadzającym maksymalną dopuszczalną temperaturę w miejscu pracy, uwzględniony zostanie m.in. próg temperatury, po osiągnięciu której pracodawcy będą zobowiązani do podjęcia działań zmierzających do obniżenia temperatury na stanowisku pracy. W przypadku, gdy obniżenie temperatury okaże się niemożliwe, pracodawca w porozumieniu z organizacjami pracowników będzie ustalać środki organizacyjne, mające na celu ograniczenie nadmiernego obciążenia cieplnego pracownika. Dodatkowo, dla określenia temperatury powietrza, odpowiedniej do rodzaju wykonywanej pracy, wskazane ma być zastosowanie klas tempa metabolizmu, wskazującego rodzaj pracy (lekka, średniociężka, ciężka, bardzo ciężka).

Stanecki: maksymalne temperatury w pracy

REKLAMA

Zapytaliśmy Głównego Inspektora Pracy Marcina Staneckiego o komentarz dotyczący łagodzenia skutków pracy w czasie upałów. Stanecki przekazał redakcji Infor.pl, że wprowadzenie regulacji określających maksymalne dopuszczalne temperatury w miejscu pracy jest niezwykle ważne dla zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy w okresie upałów.

Wszystko wskazuje, że takie zjawiska będą coraz częściej występowały na obszarze Polski, w związku z tym będą też stanowiły realne zagrożenie dla życia i zdrowia zatrudnionych. Dotyczy to szczególnie przypadków, gdy pracodawcy nie zastosują w takim przypadku odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych – powiedział Stanecki. W ocenie Inspektora wprowadzenie odpowiednich regulacji w tym zakresie jest konieczne, by zarówno pracownicy, jak i pracodawcy wiedzieli jak przygotować się na zmieniające się warunki pracy, zarówno występujące w pomieszczeniach pracy, jak i na zewnątrz, na otwartej przestrzeni.

Zapewnił, że Państwowa Inspekcja Pracy wspiera w tym zakresie działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uczestnicząc w pracach nad projektem, jak i w opracowaniu rozwiązań mających na celu ułatwienie wdrożenia proponowanych przepisów, po ich wejściu z życie. Ważne jest, aby stosowane przez pracodawców rozwiązania organizacyjne i techniczne były dobrane odpowiednio do specyfiki przedsiębiorstwa i adekwatne do występujących zagrożeń – podkreślił Stanecki. Przypomniał, że celem trwających prac legislacyjnych jest wypracowanie rozwiązań, które określą zasady pracy podczas upałów, ale bez zbędnego nakładu pracy i nadmiernych wydatków.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zalecenia Głównego Inspektora Pracy dla pracodawców

REKLAMA

Naszym zadaniem jest teraz zebranie i określenie kryteriów, których spełnienie zobowiąże pracodawców do przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z wysokich temperatur. Nowe przepisy nie określą katalogu szczegółowych rozwiązań jakie pracodawca będzie stosować w czasie upałów. Przeciwdziałanie coraz częściej pojawiającym się uciążliwym zjawiskom atmosferycznym będzie zależało od możliwości, specyfiki i profilu działalności danego pracodawcy - powiedział Stanecki. Przekazał, że zadaniem Państwowej Inspekcji Pracy, resortu pracy, czy Instytutu Ochrony Pracy będzie przygotowanie i udostępnienie pracodawcom sprawdzonych rozwiązań, dobrych praktyk. Dodał, że chodzi o gotowe materiały w postaci wydawnictw, filmów, ulotek zostaną przygotowane jednocześnie z nowymi przepisami.

Warto pamiętać, że już dziś jest dostępna cała paleta rozwiązań technicznych, organizacyjnych, które można zastosować w celu ochrony pracowników podczas pracy w upale, np. dodatkowe przerwy w pracy, zmiany godzin jej wykonywania czy praca zdalna. Te rozwiązania nie są jeszcze wprost kojarzone z łagodzeniem skutków upałów, ale mogą i powinny być wykorzystywane, w miarę możliwości, aby łagodzić skutki zmian klimatycznych – podsumował Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki.

Minimalna dopuszczalna temperatura w pracy

Dla przypomnienia, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje kwestię minimalnej dopuszczalnej temperatury w pracy. Stanowi o tym art. 30 powyższego rozporządzenia. Minimalna temperatura w miejscu pracy, w przypadki lekkich prac fizycznych oraz w przypadku pracy biurowej nie może być niższa niż 18 °C. W pozostałych przypadkach nie może być niższa niż 14 °C.