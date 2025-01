[PDF do pobrania] ZUS odtajnił słynny raport o bieda-emeryturach. Proponuje podniesienie wieku emerytalnego kobiet do 65 lat

Autorzy raportu proponują: Składka minimalna na ZUS miałaby być liczona od pensji minimalnej. Podwyżka wieku emerytalnego kobiet do 65 lat.

Mamy w raporcie takie postulaty:

Składki ZUS od małych firm są zaniżona

Według raportu:

„Samozatrudnieni odprowa­dzają składki dalece zaniżone względem ich rzeczywistej sytuacji ekono­micznej, a emerytury i inne świadczenia będą wymagały proporcjonalnie wyższych dopłat ze strony państwa, co należy postrzegać jako redystry­bucję od ogółu społeczeństwa na rzecz zamożniejszych. Zasady oskład­kowania sprzyjają rozwojowi patologii rynku pracy w postaci fikcyjnego samozatrudnienia, a zmiany z ostatnich lat temu zjawisku jeszcze sprzyjają. Prowadzenie błędnej polityki legislacyjnej utrwala budowany od lat mit o nadmiernym obciążeniu samozatrudnionych jako całej grupy składkami na ubezpieczenia społeczne, co nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczy­wistych danych.”

(…)

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„Kluczowe wydaje się także powiązanie oskładkowania z rzeczywistą sytuacją finansową samozatrudnionego. Takie rozwiązanie, wydaje się sprawiedliwsze zarówno na poziomie mikro- jak i makroekonomicznym. Nie powinien być to przychód – jak w przypadku pracowników czy zle­ceniobiorców, lecz dochód. Dzięki temu koszty uzyskania przychodu czy wydatki inwestycyjne nie byłyby obciążone składkami.”

(…)

„celowe jest powiązanie składek z dochodem przy ustaleniu kwoty minimalnej podstawy wymiaru na poziomie około 80% minimalnego wynagrodzenia. W ten sposób najsłabsi byliby chronieni, a jednocześnie osoby, których sytuacja finansowa pozwala na opłacanie składek na za­sadach zbliżonych do pozostałych ubezpieczonych, miałyby zapewnio­ne wyższe świadczenia. Przedstawione przez nas badania pokazują, że większość samozatrudnionych to osoby zamożne, nie ma więc powodu, dla którego państwo otrzymuje od nich niższe wpłaty, a do tego będzie dopłacało w przyszłości do ich świadczeń emerytalnych. Trzeba też pamię­tać, że bieżące składki służą finansowaniu obecnych świadczeń, więc nie ma również powodu by mniej zamożni finansowali świadczenia rodzinom bardziej zamożnych.”

Co ze zwolnieniami?

„Dotychczasowy konglomerat ulg i zwolnień składkowych powinien być zastąpiony obniżeniem minimalnej podstawy wymiaru składek w pierwszym okresie prowadzenia firmy. W ten sposób ulgi trafiałyby do firm rzeczywiście ich potrzebujących tj. takich, których sytuacja ekono­miczna nie pozwala na odprowadzanie większych składek.

Proponujemy również, by reforma wprowadzająca opisane zmiany była neutralna fiskalnie dzięki jednoczesnemu wprowadzeniu ulg dla przed­siębiorców zatrudniających pracowników kierowanych zwłaszcza do rozpoczynających zatrudnianie oraz do grup lub regionów zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy.”

Co z emerytami?

„Jest to największa grupa korzystająca ze zwolnień z oskładkowania. Otwartym pozostaje więc pytanie czy nie powinno się wprowadzić progu dochodu, powyżej którego emeryt także opłaca składki. Jednocześnie mogłoby się to przyczynić do zwiększenia wysokości świad­czenia w przyszłości, po jego ponownym przeliczeniu.”

Co z „działalnością nieewidencjonowaną”.

„ (…) jej prowadzenie nie powinno być mechanizmem unikania ubezpie­czenia z tytułu umowy zlecenia”.

Obowiązkowa składka chorobowa

Autorzy raportu proponują: „Wprowa­dzenie obowiązkowej składki chorobowej dla osób samozatrudnionych (i innych ubezpieczonych dobrowolnie). Ubezpieczenie to jest popularne wśród samozatrudnionych, a poziom partycypacji pozwala na stwierdzenie, że rezygnacja z dobrowolności i objęcie obowiązkiem nie byłaby zmianą dla samozatrudnionych dolegliwą. Mogłoby się to przyczynić do bardziej sprawiedliwego korzystania przez uprawnionych należących do różnych 66 grup – ze środków Funduszu Chorobowego. Bezpośrednią korzyścią dla ubezpieczonych dotychczas dobrowolnie, byłoby skrócenie okresu wy­czekiwania na zasiłek chorobowy.

Podwyższenie wieku emerytalnego kobiet

W całości ta propozycja brzmi:

„Nie mniej istotne i niezwykle ważne w systemie zdefiniowanej składki jest podwyższenie wieku emerytalnego kobiet i docelowe wyrównanie go z wiekiem emerytalnym mężczyzn. Niższy wiek emerytalny kobiet w sposób drastyczny przyczynia się do obniżania wysokości ich świadczeń oraz znacznie zwiększa poziom dofinansowywania świadczeń (do wyso­kości emerytury minimalnej) przez państwo. Nierówny wiek emerytalny uderza więc zarówno w same uprawnione, jak i w całe społeczeństwo.”