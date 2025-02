Od 900 do 1800 zł dodatku mieszkaniowego dla Policji, Straży Pożarnej i Straży Granicznej od lipca 2025 r. Co miesiąc i bez podatku

Od 900 do 1800 zł w zależności od miejsca służby będzie wynosił comiesięczny dodatek mieszkaniowy dla służb mundurowych: Policji, Straży Pożarnej i Straży Granicznej - poinformował we wtorek premier Donald Tusk. Dodatek ten wejdzie w życie od 1 lipca 2025 r. i nie będzie opodatkowany.

Szef rządu podkreślił podczas wspólnej konferencji z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Tomaszem Siemoniakiem w Komendzie Głównej Policji, że przyznanie dodatku mieszkaniowego służbom mundurowym zrówna pod tym względem status funkcjonariuszy ze statusem żołnierzy zawodowych.



"Od dłuższego czasu dyskutowaliśmy (...) jak wygospodarować środki, aby służba w Policji, Straży Pożarnej czy Straży Granicznej nie była służbą drugiej kategorii jeśli chodzi o wynagrodzenia" - powiedział Donald Tusk, podkreślając, że państwo ponosi obecnie bardzo duże wydatki na bezpieczeństwo w związku z "sytuacją wojenną".

Zachęta do służby w Policji

Ocenił, że dodatek mieszkaniowy, którego wprowadzenie konsultowane było z policjantami i związkami zawodowymi, może w zasadniczy sposób poprawić sytuację materialną funkcjonariuszy. "Bardzo zależało nam na tym, żeby było więcej zainteresowanych przystąpieniem do służby (w policji - PAP) niż tych, którzy odchodzą z różnych względów" - zaznaczył premier. Dodał, że obecnie udało się osiągnąć "satysfakcjonujący" bilans przejść i odejść. "Aby ten pozytywny trend był stały, potrzebne były takie decyzje, jak ta dzisiejsza" - zaznaczył.



Tusk zapowiedział, że będzie rozmawiał z ministrem finansów Andrzejem Domańskim, by przyszłorocznym budżecie można było rozporządzić "kolejny, wielomiliardowy program modernizacji policji".(PAP)

A kiedy będą odprawy mieszkaniowe w Policji takie jak w wojsku (średnio po 200-300 tys. zł)?

Warto przypomnieć, że policjanci chcą mieć odprawy mieszkaniowe jak w wojsku i rozmawiają o tym z MSWiA. Średnia wysokość odprawy mieszkaniowej wypłaconej w 2023 r. żołnierzom przez Agencję Mienia Wojskowego wyniosła ok. 240 tys. zł.



Z danych przekazanych PAP przez Agencję Mienia Wojskowego wynika, że w 2023 r. wypłaciła żołnierzom 4176 odpraw mieszkaniowych. Średnia wysokość odprawy, uzależnionej m.in. od lat służby, wyniosła ponad 238 tys. zł, a maksymalna to ponad 733 tys. zł i została wypłacona jednemu żołnierzowi.



"W naszej formacji nie mamy takiego rozwiązania. Możemy otrzymać jedynie dotację na wykup mieszkania. Wynosi ona ok 3,7 tys. zł na osobę. Policjantom przysługuje również dodatek na remont mieszkania w wysokości ok. 200 zł. To pokazuje, że wojsko jest lata świetlne przed nami" - mówił w grudniu 2024 r. Andrzej Szary z NSZZ Policjantów.

Jak zauważył, największa liczba nieobsadzonych policyjnych stanowisk jest w dużych miastach np. w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku i Katowicach.

"Tam głównym powodem dużej liczby wakatów jest właśnie brak perspektyw mieszkaniowych. Nikt nie jest przecież w stanie za 6 tys. zł wynająć mieszkania, utrzymać rodzinę i jeszcze normalnie funkcjonować" - powiedział.



Dodał, że potrzebne są szybkie rozwiązania. "Walczymy o wdrożenie świadczenia mieszkaniowego od stycznia 2025 r. w pełnej wysokości" - powiedział. Jak mówił, dodatek taki byłby uzależniony od ceny za metr kwadratowy w danym regionie.



Zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP odprawa mieszkaniowa przysługuje żołnierzowi zawodowemu zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej zamieszkałemu w kwaterze, który do dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej nie otrzymał decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego, o ile nabył prawo do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej.



Do odprawy mieszkaniowej uprawnieni są również małżonkowie, zstępni, wstępni, osoby przysposobione i osoby przysposabiające wspólnie zamieszkałe w dniu śmierci z żołnierzem zawodowym, który do dnia śmierci zajmował lokal mieszkalny lub nie otrzymał decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego, o ile do dnia śmierci nabył prawo do emerytury wojskowej lub jego śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową.



Odprawę mogą otrzymać również żołnierze pełniący dobrowolną zasadniczą służbę wojskową albo terytorialną służbę wojskową, których śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową.