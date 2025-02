ZUS: 16 marca 2025 r. mija termin składania wniosków o świadczenie interwencyjne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że przedsiębiorcy poszkodowani w czasie ubiegłorocznej powodzi nadal mogą składać wnioski o świadczenie interwencyjne. Wnioski można składać jeszcze do 16 marca 2025 r.

Do 16 marca ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie interwencyjne

ZUS nadal przyjmuje wnioski o świadczenie interwencyjne przeznaczone na wsparcie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku powodzi.

- My nadal przyjmujemy wnioski od poszkodowanych w powodzi firm, ostateczny termin upływa 16 marca 2025 r. - informuje Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Pieniądze, które wypłacamy, są przeznaczone jest na wsparcie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy poszkodowanego w wyniku powodzi - dodaje.

Rzeczniczka wyjaśnia, że świadczenie interwencyjne to wsparcie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców, co oznacza, że pomoc nie jest zawężona tylko do płatników składek ZUS. Wniosek może złożyć także osoba, która jest ubezpieczona w KRUS, jeśli prowadzi działalność gospodarczą, czyli posiada wpis do odpowiedniej ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG/KRS).

- Wniosek może złożyć także przedsiębiorca, który nie figuruje w ZUS, bo prowadzi spółkę z o.o., która nie ma obowiązku opłacania składek, bo nie zatrudnia pracowników, a tym samym nie ma konta w ZUS – mówi Iwona Kowalska-Matis.

Konieczność utrzymania poziomu zatrudnienia

Iwona Kowalska-Matis przypomina, że jednym z warunków otrzymania pieniędzy jest utrzymanie poziomu zatrudnienia przez okres 6 miesięcy, licząc od 16 września 2024 r.

- Przez utrzymanie poziomu zatrudnienia rozumie się utrzymanie liczby ubezpieczonych zgłoszonych do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz wyłącznie ubezpieczenia zdrowotnego – wyjaśnia rzeczniczka.

Według Kowalskiej-Matis, w sytuacji, gdy w tym okresie pracownik sam się zwolni, przedsiębiorca powinien w to miejsce zatrudnić nowego pracownika czy zleceniobiorcę. Jeżeli przedsiębiorca tego nie zrobi, wówczas poziom zatrudnienia nie zostanie utrzymany przez okres 6 miesięcy a przedsiębiorca zostanie zobowiązany do zwrotu świadczenia interwencyjnego, proporcjonalnie do spadku zatrudnienia.

Wniosek o świadczenie interwencyjne

Świadczenie interwencyjne jest przyznawane po złożeniu wniosku RSI. Wniosek ten nosi nazwę "Wniosek o świadczenie interwencyjne przeznaczone na wsparcie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy poszkodowanego w wyniku powodzi".

Wniosek można złożyć elektronicznie (Platforma Usług Elektronicznych ZUS/eZUS) w formie pisma ogólnego POG, do którego należy dołączyć wniosek o świadczenie interwencyjne. Niezbędne dokumenty można też złożyć w formie papierowej w dowolnej placówce ZUS lub w punkcie mobilnym.

Przedsiębiorcy bez dostępu do Internetu lub potrzebujący wsparcia przy wypełnianiu wniosku mogą skorzystać z pomocy pracowników ZUS w dowolnej placówce ZUS.

- Wypłata przysługuje, co do zasady w wysokości wskazanej przez przedsiębiorcę we wniosku. Jednak przedsiębiorca dostanie pieniądze po spełnieniu kilku warunków tzn., jeśli bezpośrednio w wyniku powodzi poniósł szkodę materialną uniemożliwiającą dalsze prowadzenie działalności, jeśli zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej, przez co najmniej 6 miesięcy od dnia otrzymania świadczenia interwencyjnego oraz jeśli zobowiąże się do utrzymania poziomu zatrudnienia przez 6 miesięcy od 16 września 2024 r. – precyzuje Iwona Kowalska-Matis.