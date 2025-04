„Dzieciom wstęp wzbroniony” – ogłosiła jedna z publicznych pływalni. Czy w przestrzeni publicznej można ustanawiać „strefy wolne od dzieci”? Zapadła ważna decyzja

Ustanawianie „stref wolnych od dzieci” to niechlubny trend ostatnich lat, popularny zwłaszcza w branży turystyczno-hotelarsko-gastronomicznej, który postanowiła uskutecznić również łódzka pływalnia publiczna, tym samym – ograniczając dzieciom możliwość korzystania z miejskiej infrastruktury rekreacyjnej (tylko dlatego, że są dziećmi, a zatem – nie spełniają określonego kryterium wiekowego). Sprawą niezwłocznie zajęła się Rzeczniczka Praw Dziecka.

Łódzka pływalnia chciała zakazać dzieciom wstępu na teren obiektu

Łódzki Aquapark Fala, w październiku 2024 r., zamieścił na swoim profilu w mediach społecznościowych ogłoszenie zatytułowane „Fala tylko dla dorosłych – Dzień na basenie bez chlapania, dziecięcych pisków i kolejek na zjeżdżalnie? Tak! W sobotę, 19 października w Aquaparku Fala mogą się bawić wyłącznie osoby pełnoletnie”. Reklama okraszona była również sporządzonym na jej potrzeby plakatem promującym „dzień dla dorosłych”, który przedstawiał przekreślone płaczące dziecko w czerwonym okręgu przypominającym znak zakazu (znany z kodeksu ruchu drogowego) oraz hasła „Dzieciom wstęp wzbroniony” i „Fala tylko dla dorosłych”.

W sprawie dyskryminującej dzieci reklamy łódzkiej pływalni, interweniowała Rzeczniczka Praw Dziecka

W sprawie dyskryminującej dzieci – w jej ocenie – reklamy łódzkiego aquaparku, postanowiła interweniować Rzeczniczka Praw Dziecka, Monika Horna-Cieślak. W dniu 8 października 2024 r., wystąpiła ona do:

Prezydenta Miasta Łodzi o zbadanie występowania zjawiska dyskryminacji dzieci (poprzez tworzenie „stref wolnych od dzieci”) na terenie miasta Łodzi oraz

oraz prezesa Aqua Park Łódź Sp. z o.o. o usunięcie plakatu promującego wydarzenie oraz przekazanie stanowiska w zakresie sposobu promocji wydarzenia w kontekście dóbr małoletnich.

– „Oferty wykluczające dzieci nie służą dobru ogółu, jakim jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego opartego na szacunku dla praw wszystkich, niezależnie od wieku, płci, wyznania, niepełnosprawności, orientacji i bliskiej Rzeczniczce Praw Dziecka idei partycypacji młodych ludzi w życiu społecznym, obywatelskim” – podkreśliła Monika Horna-Cieślak w uzasadnieniu skargi i dodała, że „W Ustawie o radiofonii i telewizji sformułowano wymóg, by przekazy handlowe nie zawierały treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, narodowość, pochodzenie etniczne, wyznanie lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną – doprecyzowała.” Mowa konkretnie o art. 16b ust. 3 ww. ustawy z dnia 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji, zgodnie z którym – przekaz handlowy nie może:

naruszać godności ludzkiej,

zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, narodowość, pochodzenie etniczne, wyznanie lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną,

rasę, płeć, narodowość, pochodzenie etniczne, wyznanie lub światopogląd, niepełnosprawność, czy orientację seksualną, ranić przekonań religijnych lub politycznych,

zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich oraz

sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska.

W wydanym wówczas komunikacie, Rzeczniczka zwróciła również uwagę, iż – „na każdym kroku podkreśla, że używanie języka wykluczającego dzieci z przestrzeni publicznej, życia społecznego w demokratycznym państwie prawa nie może mieć miejsca. Działania takie prowadzą bowiem do negatywnego postrzegania udziału małoletnich w życiu publicznym i społecznym” i dodała – „Wykluczenie danej grupy tylko dlatego, że nie spełnia ustalonego odgórnie przez przedsiębiorcę – w tym przypadku spółkę miejską – kryterium wieku rodzi obawy związane z nierównym ich traktowaniem”.

Ustanawianie „stref wolnych od dzieci” w przestrzeni publicznej, może stanowić naruszenie Konwencji o Prawach Dziecka oraz Konstytucji RP

Należy również podkreślić, że ustalanie „stref wolnych od dzieci” w przestrzeni publicznej, może stanowić naruszenie:

Art. 31 ratyfikowanej przez Polskę Konwencji o Prawach Dziecka, zgodnie z którym – „Państwa-Strony uznają prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, stosownych do wieku dziecka, oraz do nieskrępowanego uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym.” oraz „Państwa-Strony będą przestrzegały oraz popierały prawo dziecka do wszechstronnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym oraz będą sprzyjały tworzeniu właściwych i równych sposobności dla działalności kulturalnej, artystycznej, rekreacyjnej oraz w zakresie wykorzystania czasu wolnego.” Polska – jako strona ww. Konwencji – zobowiązana jest zatem do podejmowania działań zmierzających do pełnej realizacji prawa dziecka do wypoczynku, czasu wolnego, do uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, czym – z pewnością – nie jest zakazywanie dzieciom wstępu do publicznych pływalni, tylko z tego powodu, że są dziećmi (tj. różnicowanie ich praw ze względu na kryterium wiekowe); Art. 32 Konstytucji RP, zgodnie z którym – „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne” oraz „Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”. Wykluczenie danej grupy osób tylko z tego powodu, że nie spełnia ustalonego odgórnie przez przedsiębiorcę (w tym przypadku spółkę zarządzającą pływalnią), określonego kryterium (w tym przypadku wieku, ale mogłaby to być również – na tej samej zasadzie – płeć, wyznanie, niepełnosprawność lub orientacja seksualna) – może stanowić przejaw nierównego traktowania.

Sprawa skandalicznej reklamy łódzkiej pływalni, znalazła swój finał przed Komisją Etyki Reklamy

W dniu 4 listopada 2024 r. Rzeczniczka Praw Dziecka podjęła kolejne kroki w sprawie skandalicznej reklamy łódzkiego aquaparku, występując ze skargą w tej sprawie do Rady Reklamy (organizacji pozarządowej, która stworzyła i zarządza systemem samoregulacji w obszarze reklamy), wnosząc o zajęcia przez nią stanowiska i stwierdzenie, iż aquapark w Łodzi naruszył przepisy prawa odnoszące się do zakazu dyskryminacji z uwagi na wiek konsumentów.

Komisja Etyki Reklamy, będąca organem Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, powołanym do rozpatrywania skarg składanych do Rady Reklamy – w uchwale podjętej w dniu 29 stycznia 2025 r. – uznała, iż:

– „Skarżona reklama zawiera treści dyskryminujące ze względu na wiek. Wydarzenie promowane w sposób nieuzasadniony ogranicza dostęp dzieci do przestrzeni publicznej, co może stanowić naruszenie ich podstawowych uprawnień, w tym przywileju równego dostępu do usług rekreacyjnych. Nie bez znaczenia jest fakt, że wydarzenie miało miejsce w sobotę, czyli w czasie, który dla wielu rodzin jest jedyną okazją do wspólnego spędzania czasu. Ogranicza to możliwość korzystania z miejskiej infrastruktury przez rodziny z dziećmi w dogodnym dla nich terminie.”

Nadto, użycie charakterystycznej symboliki (przekreślony wizerunek płaczącego dziecka) oraz jednoznacznych sformułowań („Dzieciom wstęp wzbroniony”) wzbudza negatywne emocje względem dzieci, godzi w ich godność i może przyczyniać się do społecznej marginalizacji. Forma reklamy przedstawiająca w negatywnym świetle dzieci oraz eksponująca ich wykluczenie prowadzi do normalizacji postaw umniejszających szacunkowi względem najmłodszych, a także ich rodziców i opiekunów.

Naruszającym zakaz dyskryminacji jest – zdaniem Zespołu Orzekającego Komisji Etyki Reklamy, jak wynika z komunikatu Rzeczniczki Praw Dziecka – przekaz pejoratywnie generalizujący, a więc utrwalający i odwołujący się do negatywnych stereotypów dotyczących określonych grup. W niniejszej sprawie – tam gdzie na basenie są dzieci, mają być także „piski, chlapanie i duże kolejki”, a rozpłakane dziecko na plakacie ma ten przekaz potwierdzić i utrwalić. Decyzja Komisji jest prawomocna.

Komisja Etyki Reklamy odniosła się również do faktu, że reklamodawcą jest spółka miejska. Zdaniem komisji, tym bardziej więc – nieodpowiednie jest dopuszczenie się wskazanej praktyki przez podmiot odpowiedzialny m.in. za świadczenie usług użyteczności publicznej. Podmiot taki powinien realizować swoje działania, mając na celu interes ogólny i dobro społeczne.

„Strefa wolna od dzieci” ustanowiona przez łódzką pływalnię, to nie odosobniony przypadek traktowania dzieci, jako „drugiej kategorii”

Łódzka pływalnia nie jest pionierem w ustanawianiu „stref wolnych od dzieci”. Jest to bowiem dość powszechny proceder ostatnich lat – zwłaszcza w okresie wakacyjnym – w branży turystyczno-hotelarsko-gastronomicznej. Argumentacja takich miejsc jest różnoraka – wymieniana jest m.in. chęć zapewnienia klientom spokoju czy prestiż danego miejsca. Jako przykład – można podać hotel Manor House SPA w Chlewiskach, w województwie mazowieckim, który jest hotelem „dla dorosłych, przyjaznym weganom i alergikom”, ale nieprzyjaznym dzieciom. Na stronie internetowej obiektu znajduje się informacja: „Dobrą praktyką jest zapoznanie się z regulaminami obowiązującymi w hotelu, najlepiej jeszcze przed przyjazdem. Manor House SPA jest hotelem bez dzieci, więc nie zakwaterujemy osób poniżej 12 roku życia.” Potwierdzeniem tegoż jest również zapis pkt 12 Regulaminu Hotelu, zgodnie z którym – „Hotel jest obiektem wolnym od dzieci do lat 12. Aktualne oferty pobytowe dla rodzin z dziećmi są dostępne na stronie internetowej hotelu. Przez cały czas pobytu w hotelu dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowanie dzieci, w tym wyrządzone przez nie szkody, odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.”

