Czy Polacy będą pracować krócej? Ministerstwo ma bardzo obiecujące analizy

Krótszy tydzień pracy już na horyzoncie? Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała, że już wkrótce przedstawi najważniejsze wnioski z analiz dotyczące skrócenia tygodnia pracy. Czy czterodniowy tydzień pracy stanie się nowym standardem w Polsce?

Czy krótszy tydzień pracy stanie się rzeczywistością w Polsce? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakończyło pierwszy etap analiz dotyczących tego rozwiązania i zapowiada przedstawienie wniosków już pod koniec kwietnia. Według minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, dane są bardzo obiecujące – wskazują na duże społeczne oczekiwanie oraz konieczność zachowania dotychczasowego poziomu wynagrodzenia. Choć zmiany wymagają czasu i elastycznego podejścia do różnych branż, pojawia się realna szansa na stopniowe skracanie tygodnia pracy w Polsce.

Krótszy tydzień pracy, ministra ujawni ważne dla Polaków analizy

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w czwartek 17 kwietnia br. w Polsat News powiedziała, że zakończył się pierwszy etap analiz skrócenia tygodnia pracy i analizy te będą kontynuowane. Zapowiedziała, że resort pracy w ostatnim tygodniu kwietnia przedstawi najważniejsze wnioski z tych analiz. "Powiemy wtedy, co dalej" - dodała.

Według Dziemianowicz-Bąk, analizy te są bardzo obiecujące. "Najbardziej podstawowe wnioski to, że jest to rozwiązanie oczekiwane, że musi ono i będzie się ono opierało na zachowaniu poziomu tego samego wynagrodzenia. To znaczy krótszy tydzień pracy - tak, ale przy tym samym wynagrodzeniu" - powiedziała Dziemianowicz-Bąk. Dodała, że trzecim wnioskiem jest, że rozwiązania muszą być "szyte na miarę". "Inne prawdopodobnie dla sektora przemysłowego, inne dla pracowników kreatywnych czy biurowych, bo nie zawsze jedno rozwiązanie pasuje do wszystkich" - zaznaczyła.

Czy Polacy będą mniej pracować? Zmiany muszą być rozłożone czasie i stopniowe

"Dziennik Gazeta Prawna" przypomniał w swojej publikacji, że prace badawczo-koncepcyjne nad skróceniem tygodnia pracy trwały w MRPiPS od ubiegłego roku. Biuro prasowe MRPiPS w odpowiedzi udzielonej "DGP" zaznaczyło, że wnioski z analiz są obiecujące. "Już dziś jednak wiemy, że skrócenie czasu pracy będzie musiało być rozłożone w czasie i stopniowe, a rozwiązania muszą być szyte na miarę konkretnych grup społecznych" - podkreślono.

"DPG" przypomniał, że choć w Polsce nie ma obecnie podstawy prawnej do wprowadzenia czterodniowego tygodnia pracy na poziomie ogólnokrajowym, to firmy mają taką możliwość w ramach porozumienia z pracownikami. W analizach wskazano, z powołaniem się na dane Eurostatu, że Polska znajduje się w czołówce krajów UE, w których pracuje się najdłużej. Rzeczywisty tygodniowy czas pracy wynosi bowiem 39,3 godziny, podczas gdy średnia unijna to 36,1 godziny. Zgodnie z kodeksem pracy, czas pracy nie może natomiast przekraczać ośmiu godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym czterech miesięcy.

Czterodniowy tydzień pracy, czyli realna szansa na lepsze życie. Co mówią badania?

Pomysł skrócenia tygodnia pracy zyskuje na popularności, a wyniki międzynarodowych badań wskazują na jego liczne korzyści. W Wielkiej Brytanii przeprowadzono największy jak dotąd eksperyment, w którym uczestniczyło 61 firm zatrudniających około 2900 osób. Po sześciu miesiącach 92% firm zdecydowało się kontynuować czterodniowy tydzień pracy. Pracownicy zgłaszali mniejsze wypalenie zawodowe, obniżony poziom stresu oraz poprawę równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Co istotne, przychody firm nie spadły, a w niektórych przypadkach nawet wzrosły .​

Podobne pozytywne rezultaty odnotowano w Niemczech, gdzie 73% uczestników eksperymentu zadeklarowało chęć wprowadzenia czterodniowego tygodnia pracy na stałe. Badania wykazały poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego pracowników, a także zwiększenie aktywności fizycznej i lepszą jakość snu . W Hiszpanii, mimo krótkiego, miesięcznego testu, zaobserwowano spadek poziomu stresu o 35% i poprawę jakości snu o 64% .​

Te wyniki sugerują, że czterodniowy tydzień pracy może przynieść korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. W Polsce, gdzie rzeczywisty tygodniowy czas pracy wynosi 39,3 godziny, podczas gdy średnia unijna to 36,1 godziny, wprowadzenie takiego modelu mogłoby poprawić jakość życia pracowników bez negatywnego wpływu na efektywność firm. Ważne jednak, aby podejście było elastyczne i dostosowane do specyfiki różnych branż.