Przeliczenie emerytur: Wystąpił szczególnie uzasadniony wypadek subiektywnego przekonanie o zasadności roszczenia do ZUS w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Tak wynika nie tylko z poniższego listu, ale kilku wyroków sądów niekorzystnych dla emerytów -

Przy przeliczaniu emerytur sądy idą na rękę emerytom. Nie obciążają ich kosztami procesu

Witam Pana, od kilku miesięcy jestem czytelnikiem artykułów publikowanych w Infor, gdyż należę do osób, których wyrok TK dotyczy. Urodziłem się 12.01 1950r, pracowałem w warunkach uciążliwych i dlatego mogłem przejść na emeryturę wcześniejszą w wieku 60 lat czyli 01.03.2010r. We wrześniu 2015r wystąpiłem o emeryturę powszechną i w dniu 12.10.2015 organ przyznał mi emeryturę ale ją zawiesił ponieważ była mnie korzystna. W dniu 26.02.2025 złożyłem wniosek o ponowne przeliczenie emerytury uzasadniając to wyrokiem TK z 04.06.2024r. Dostałem oczywiście decyzję odmowną gdyż wyrok nie został ogłoszony w Dzienniku Ustaw. W dniu 17 marca 2025r odwołałem się o decyzji ZUSu do Sądu Okręgowego VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Świdnicy, sygnatura akt VII U 378/25. W dniu 12 maja tego roku sędzia Magdalena Mroczkowska oddaliła odwołanie, nie obciążąjąc mnie kosztami zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu również była mowa o niepublikowanym wyroku TK. Ciekawe jest uzasadnienie. O tym, że nie obciążają mnie koszty.

Sąd uznał że wystąpił ,,szczególnie uzasadniony wypadek". Podstawą tego odstąpienia było subiektywne przekonanie wnioskodawcy o zasadności roszczenia bowiem w ocenie Sądu wnioskodawca miał podstawy do uznania, że jego wniosek o wznowienie postępowania był uzasadniony w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

W dniu 06.06.2025 r złożyłem apelację do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Myślę że będzie to dla Państwa informacja ,bo na pewno nie śledzicie wszystkich podobnych spraw.

Pozdrawiam

Przykład Infor.pl. opublikuje treść wyroku Sądu Apelacyjnego

Dlaczego emeryci muszą iść do sądu po korzystnym wyroku TK?

Bo wyrok nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw. W efekcie ZUS nie może przyjąć wniosku o wznowienie postępowania. Bo art. 145a k.p.a. wymaga takiej publikacji. To przepis przewidziany do realizacji uprawnień na podstawie wyroków TK. Bez publikacji przepis nie działa. Powstał pat niekorzystny dla emerytów. Jest dobry dla nich wyrok i nie ma przepisów do jego wykonania.

Link do wyroku TK i uzasadnienia

Na podwyżkę emerytur i wyrównania mają szanse osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę przed publikacją w połowie 2012 r. znowelizowanych, niekorzystnych dla wcześniejszych emerytów przepisów (wtedy minimalnym wiekiem 55 lat (kobiety) i 60 dla (mężczyźni) przed styczniem 2013 r. Osoby te nie wiedziały, że 1 stycznia 2013 r. wejdzie w życie art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251) – wiedzę tą mogły pozyskać najwcześniej 6 czerwca 2012 r. Przepis wprowadzał pomniejszenie emerytury powszechnej o wypłaty w ramach emerytur wcześniejszych.

ZUS pisemnie wyjaśnia swoje stanowisko co do pytania o ponowne przeliczenie emerytur, wyrównania i podwyżki - pełna treść pisma

Pełna treść pisma ZUS w załączniku (format) WORD

pismo ZUS w sprawie wyroku TK (w odpowiedzi na zapytanie Infor.pl)

ZUS: