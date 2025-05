Elektroniczne przesyłanie pism procesowych - system e-EDES już działa w Polsce

Czym jest system e-EDES?

e-EDES (e-Evidence Digital Exchange System) to unijny system informatyczny stworzony, aby zrewolucjonizować sposób, w jaki sądy i inne organy wymiaru sprawiedliwości w różnych krajach członkowskich UE komunikują się ze sobą w sprawach cywilnych i handlowych.



System e-EDES to kluczowe narzędzie w usprawnieniu transgranicznego wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych i handlowych. Służy on do szybkiego i bezpiecznego elektronicznego przekazywania pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej wniosków o doręczenie dokumentów (w tym pism procesowych i zawiadomień) oraz wniosków o przeprowadzenie dowodów (np. przesłuchanie świadka) w ramach mechanizmów Service of Documents & Taking of Evidence (SoD&ToE).



Pierwszy dokument został już pomyślnie przesłany za pośrednictwem systemu e-EDES do polskiego sądu, a jego nadawcą był sąd niemiecki.

Ważne Korzystanie z systemu e-EDES jest obowiązkowe dla państw członkowskich, jednak nie wszystkie kraje zgłosiły gotowość do jego użytkowania w przewidzianym terminie, deklarując przystąpienie w późniejszym okresie. Aktualnie, oprócz Polski, z systemu aktywnie korzystają jedynie Niemcy, Luksemburg, Portugalia i Węgry.

Wyobraźmy sobie sytuację, gdy polski sąd prowadzi sprawę, w której jeden ze świadków mieszka w Niemczech, a ważne dokumenty znajdują się w Portugalii. Dotychczas komunikacja w takich transgranicznych przypadkach często odbywała się w tradycyjny sposób – wysyłając wnioski, dokumenty czy wezwania pocztą. Było to czasochłonne i często obarczone ryzykiem opóźnień, co znacząco wydłużało procesy sądowe.



e-EDES rozwiązuje ten problem, działając jak bezpieczny, szyfrowany kanał komunikacji elektronicznej, stworzony specjalnie dla potrzeb współpracy sądowej w UE.



Zgodnie z wytycznymi Komitetu Wykonawczego (the Committee on Service of Documents and Taking of Evidence), w przypadku, gdy korzystanie z systemu e-EDES jest tymczasowo niemożliwe, komunikacja nadal może odbywać się tradycyjną drogą pocztową.

Główne funkcje e-EDES

System e-EDES służy przede wszystkim do realizacji dwóch kluczowych, transgranicznych czynności:



1. Doręczanie dokumentów (Service of Documents - SoD): Jeśli sąd w jednym kraju UE musi oficjalnie dostarczyć dokument (np. pozew, wezwanie do sądu, orzeczenie) osobie lub firmie znajdującej się w innym kraju UE, wysyła wniosek wraz z dokumentem elektronicznie przez system e-EDES do odpowiedniego organu w tym drugim kraju. Organ ten odpowiada za skuteczne doręczenie dokumentu zgodnie z lokalnymi przepisami. Zastępuje to tradycyjną, papierową korespondencję.



2. Przeprowadzanie dowodów (Taking of Evidence - ToE): Gdy sąd potrzebuje przeprowadzić dowód (np. przesłuchać świadka, uzyskać dokumenty, przeprowadzić oględziny) znajdujący się w innym państwie członkowskim, składa wniosek elektronicznie przez e-EDES. Sąd lub organ w państwie, gdzie ma być przeprowadzony dowód, otrzymuje wniosek, realizuje go (np. przesłuchuje świadka na podstawie pytań przesłanych elektronicznie) i przesyła wyniki z powrotem przez system e-EDES do sądu wnioskującego.

Korzyści z funkcjonowania e-EDES

Ministerstwo Sprawiedliwości wymienia następujące korzyści z funkcjonowania systemu e-EDES:



Szybkość: Elektroniczna wymiana informacji jest niemal natychmiastowa w porównaniu do przesyłek pocztowych. Skraca to czas oczekiwania na realizację wniosków nawet o tygodnie lub miesiące.



Skuteczność i niezawodność: Standaryzowane formaty wniosków i bezpieczny kanał przesyłu zmniejszają ryzyko błędów formalnych i zagubienia dokumentów. System zapewnia śledzenie statusu wniosku.



Oszczędność kosztów: Eliminacja opłat pocztowych i redukcja pracochłonności związanej z papierowym obiegiem dokumentów przekładają się na niższe koszty postępowania, zarówno dla sądów, jak i dla stron.



Bezpieczeństwo: System zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych, co jest kluczowe przy wymianie wrażliwych informacji sądowych.



Uproszczenie: Procedury transgraniczne stają się prostsze i bardziej intuicyjne dla pracowników sądów.



Wsparcie dla obywateli i biznesu: Przyspieszenie i uproszczenie procedur sądowych w sprawach transgranicznych ułatwia obywatelom i firmom dochodzenie swoich praw w UE, zwiększając pewność obrotu prawnego i gospodarczego na wspólnym rynku.



e-EDES unowocześnia i przyspiesza współpracę sądową w UE, zastępując powolne i kosztowne metody papierowe. Jest to ważny krok w kierunku cyfrowego wymiaru sprawiedliwości, który czyni transgraniczne postępowania sądowe bardziej dostępnymi, szybkimi i efektywnymi dla wszystkich zaangażowanych stron.



Zapewnienie bezpiecznej i szeroko rozumianej e-komunikacji w obszarze wymiaru sprawiedliwości stanowi jeden z priorytetów Polskiej Prezydencji, za który odpowiedzialne jest Ministerstwo Sprawiedliwości.