Pierwsze sondażowe wyniki wyborów prezydenckich w 2025 r.: w I turze zwycięża Rafał Trzaskowski, do II tury wchodzi także Karol Nawrocki. Kiedy wyniki late poll, oficjalne wyniki PKW i II tura wyborów?

Sondażowe wyniki I tury wyborów prezydenckich w 2025 r. [exit poll Ipsos]

W dniu 18 maja 2025 r., o godz. 21:00, zakończyło się głosowanie w ramach I tury wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2025 r. Według sondażowych wyników exit poll Ipsos, w I turze wyborów prezydenckich, które odbyły się w dniu 18 maja 2025 r., zwyciężył Rafał Trzaskowski (zdobywając poparcie 30,8 proc. wyborców), a wraz z nim – do drugiej tury wyborów, wszedł także Karol Nawrocki (zdobywając poparcie 29,1 proc. wyborców). W ramach wyników sondażowego badania exit poll – różnica pomiędzy kandydatami, wynosi więc 1,7 punktów procentowych.

Według wyników sondażowych exit poll – żaden z kandydatów nie uzyskał ponad 50% głosów. Jeżeli zatem, powyższe wyniki sondażowe znajdą potwierdzenie w oficjalnych wynikach głosowania podawanych przez Państwową Komisję Wyborczą (PKW) (tj. żaden z kandydatów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, nie uzyskał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów) – odbędzie się II tura wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, najprawdopodobniej w dniu 1 czerwca 2025 r.

A teraz kilka słów na temat tego, czym jest badanie exit poll Ipsos: Exit poll Ipsos to badanie przeprowadzane w dniu wyborów, bezpośrednio po wyjściu wyborców z lokali wyborczych. Jego głównym celem jest oszacowanie procentowego poparcia dla poszczególnych kandydatów startujących w wyborach. Dają one wgląd w preferencje wyborcze i pozwalają przewidzieć wyniki głosowania na wiele godzin przed oficjalnym podaniem rezultatów głosowania przez PKW. Badanie exit poll w dniu 18 maja 2025 r., w ramach wyborów prezydenckich w 2025 r., zostało zlecone Ipsos przez trzy stacje telewizyjne: TVP, TVN i Polsat. Jak w rozmowie z Wojciechem Szackim w dniu 15 maja 2025 r., w podcaście Polityka Insight, poinformował Paweł Predko, socjolog z firmy Ipsos – metodologia badania exit poll w przypadku wyborów prezydenckich, zakłada zrealizowanie przez ok. 1 tys. ankieterów około 100-120 ankiet w 500 wylosowanych lokalach wyborczych na terenie kraju, co oznacza, że w różnych lokalach wyborczych, o oddany głos, pytany jest co któryś wyborca (czasami jest to co dziesiąta osoba, a innym razem – co druga). „To pozwala, z dobrą jakością, określić szacunek głosowania, w każdym z lokali wyborczych” – podkreślił Paweł Predko. Nie oznacza to jednak, że badanie nie jest obarczone błędem pomiaru – cechuje się ono bowiem tzw. błędem statystycznym na poziomie ok. 2 punktów procentowych (z tego powodu, że opiera się ono na próbie, a nie na całej populacji głosujących). Jeżeli zatem różnica pomiędzy dwoma kandydatami, którzy uzyskali największą liczbę głosów, jest na poziomie do 4 punktów procentowych – Paweł Predko podkreśla, że właściwie „wszystko może się wydarzyć”, a bardziej wiarygodne wyniki może wówczas dać badanie late poll, o którym mowa poniżej.

Rafał Trzaskowski – według wyników sondażowych exit poll, zwycięzcą I tury wyborów prezydenckich w 2025 r. Podstawowe informacje o kandydacie i jego programie wyborczym

Zawód: pracownik samorządowy

Miejsce (zakład) pracy: Urząd m.st. Warszawy

Miejscowość zamieszkania: Warszawa

Wiek: 53

Wykształcenie: wyższe

Przynależność do partii politycznej: Platforma Obywatelska RP

Najważniejsze założenia programu wyborczego1:

„Nowy Centralny Okręg Przemysłowy” – projekt wsparty rządowymi i międzynarodowymi inwestycjami, który uczyni z Podkarpacia prawdziwe serce polskiej gospodarki oraz systemu bezpieczeństwa.

– projekt wsparty rządowymi i międzynarodowymi inwestycjami, który uczyni z Podkarpacia prawdziwe serce polskiej gospodarki oraz systemu bezpieczeństwa. Pakt dla Bezpieczeństwa , obejmujący 5 najważniejszych założeń:

, obejmujący 5 najważniejszych założeń: Zagadnienia bezpieczeństwa wyjęte poza bieżący spór polityczny. Rada Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem Prezydenta RP i wszystkich sił politycznych co najmniej raz na 60 dni. Zwiększenie nakładów na obronność do 5% PKB. Utworzenie Centrum "Druga Misja", które pozwoli zaangażować weteranów i byłych funkcjonariuszy służb do szkolenia kolejnych specjalistów dla państwa. Minimum 50% środków na modernizację Sił Zbrojnych inwestowane w polskim przemyśle.

Patriotyzm gospodarczy – wspieranie polskich przedsiębiorców, inwestycje w nowoczesne technologie oraz ochrona rodzimego rynku, a w tym:

– wspieranie polskich przedsiębiorców, inwestycje w nowoczesne technologie oraz ochrona rodzimego rynku, a w tym: Aktywna promocja polskich firm na rynkach zagranicznych. Uproszczenie prawa gospodarczego oraz wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i technologicznego. Ochrona polskich rolników przed nieuczciwym importem. Silna pozycja Polski w Europie dzięki inwestycjom w innowacje i badania naukowe. Uniezależnienie energetyczne poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE).

Zdrowy rozsądek w życiu społecznym , a w ramach niego:

, a w ramach niego: Ograniczenie świadczenia 800+ dla obywateli i obywatelek Ukrainy tylko do tych, którzy pracują i mieszkają w Polsce. Liberalizacja prawa aborcyjnego i wsparcie programu in vitro. Zero tolerancji dla przestępczości. Inwestycje w dostępność usług publicznych (szkoły, szpitale) na równym poziomie. Ochrona i promocja tożsamości regionalnej.

Prezydencki Fundusz Inwestycyjny – czyli narzędzie realnego wsparcia regionów borykających się z długotrwałymi problemami gospodarczymi i społecznym:

– czyli narzędzie realnego wsparcia regionów borykających się z długotrwałymi problemami gospodarczymi i społecznym: Fundusz dysponujący kwotą 2 miliardów złotych rocznie. Lokalne konsultacje społeczne jako podstawa decyzji inwestycyjnych. Realizacja projektów modernizacji infrastruktury społecznej oraz transportowej. Tworzenie nowych miejsc pracy i rewitalizacja gospodarcza. Transparentność w podejmowaniu decyzji, wspólnie z mieszkańcami.

Deregulacja – mniej obciążeń, mniej papierologii, przyjazne urzędy, sprawniejsza administracja:

– mniej obciążeń, mniej papierologii, przyjazne urzędy, sprawniejsza administracja: 1 za 2 – każda nowa regulacja oznacza likwidację dwóch istniejących. Unia Europejska + 0 - zero dodatkowych przepisów przy wprowadzaniu unijnego prawa. Ugoda podatkowa - wsparcie dla przedsiębiorców w kryzysie, czyli elastyczne negocjacje spłat zobowiązań i partnerska komunikacja z Urzędem Skarbowym. Domniemanie niewinności podatnika – wszelkie wątpliwości rozstrzygane na jego korzyść. Jasne podatki - zwiększenie liczby interpretacji ogólnych wydawanych przez Ministerstwo Finansów. Automatyczne pozyskiwanie danych z rejestrów publicznych i koniec ze zbędną papierologią - dane zaciągane automatycznie, np. z rejestru PESEL. Rozszerzenie aplikacji mObywatel – dostęp do wyników badań medycznych, cyfrowych skierowań i systemu kolejkowego wspieranego sztuczną inteligencją.



Karol Nawrocki – według wyników sondażowych exit poll, drugi w kolejności z największą liczbą głosów w I turze wyborów prezydenckich w 2025 r. Podstawowe informacje o kandydacie i jego programie wyborczym

Zawód: wyższy urzędnik państwowy

Miejsce (zakład) pracy: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu

Miejscowość zamieszkania: Gdańsk

Wiek: 42

Wykształcenie: wyższe

Przynależność do partii politycznej: -

Najważniejsze założenia programu wyborczego2:

Dobrobyt Polaków :

: Niższe podatki: 0% PIT dla rodzin z dwójką i więcej dzieci, wyższy próg podatkowy, likwidacja podatku Belki. Tani prąd – 33%: Zielone certyfikaty pokryją rachunki zamiast dopłat do aut elektrycznych. Inwestycje w tanią energię z węgla. Godne emerytury: Waloryzacja emerytur zawsze powyżej wskaźnika inflacji. Bezpieczna przyszłość seniorów.

Normalne państwo :

: Po pierwsze Polska: Pierwszeństwo dla Polaków w dostępie do usług społecznych, służby zdrowia i edukacji. Stop Zielony Ład: Polska powinna natychmiast wypowiedzieć Zielony Ład i zwrócić jego koszty zwykłym obywatelom. Dobra polska szkoła: Lepsza edukacja, szacunek dla nauczycieli, ochrona dzieci i wsparcie dla wszystkich rodziców.

Bezpieczeństwo :

: Stop Pakt Migracyjny: Wypowiedzenie paktu migracyjnego i skuteczna ochrona granic przed napływem nielegalnych migrantów. Konstytucja Bezpieczeństwa: 5% PKB na armię, 300 tys. wyszkolonych żołnierzy, przyspieszenie zbrojeń i szkolenia. Obrona cywilna: Nowy system zarządzania kryzysowego w każdej gminie. Pełne dotacje na budowę schronów.

Rozwój :

: Wielka Czwórka Rozwoju: CPK, energia atomowa, rozwój portów i stref inwestycyjnych – gwarancja dostatniej przyszłości. Wsparcie polskiej wsi: Nie dla umowy Mercosur, nie dla Zielonego Ładu w rolnictwie. Polska ziemia w polskich rękach. W końcu własne M: Więcej terenów pod budowę mieszkań dla samorządów, wsparcie przy zakupie pierwszego mieszkania.



Radość w

Jaka była frekwencja w ramach I tury wyborów prezydenckich w 2025 r.?

Według badania exit poll Ipsos, na godz. 21 – frekwencja w głosowaniu w ramach I tury wyborów prezydenckich w 2025 r. wyniosła 66,8%. Ostatnie oficjalne dane z PKW podają natomiast frekwencję na godz. 17, który wyniosła 50,69%.

Kiedy sondażowe wyniki I tury wyborów opierające się na danych z obwodowych komisji wyborczych? [late poll oraz late late poll Ipsos]

Badanie sondażowe late poll Ipsos polega na tym, że po zamknięciu lokali wyborczych i podliczeniu głosów przez komisje wyborcze w 500 wylosowanych lokalach, w których ankieterzy Ipsos „odpytywali” wyborców w ramach badania exit poll – sondażowe wyniki w poszczególnych lokalach, oszacowane w ramach badania exit poll, zastępowane są oficjalnymi wynikami, wynikającymi z podliczenia liczby głosów przez komisje wyborcze. Wyniki w ramach badania late poll podawane są do wiadomości przez firmę Ipsos dwukrotnie – wówczas, gdy:

zostaną uzyskane dane o wynikach głosowania z połowy lokali wyborczych, w których przeprowadzane było badanie exit poll (jest to badanie late poll Ipsos) i następnie

(jest to badanie late poll Ipsos) i następnie z 90% lokali wyborczych, w których przeprowadzane było badanie exit poll (jest to badanie late late poll Ipsos).

Jak poinformował Paweł Predko, socjolog z firmy Ipsos – na podstawie danych historycznych (czyli wyborów prezydenckich z 2020 r.) – pierwsza aktualizacja wyników sondażowych w ramach badania late poll (uwzględniająca dane wynikające z podliczenia kart do głosowania 50% lokali wyborczych, w których przeprowadzane było badanie exit poll) powinna nastąpić ok. godziny 23:00 w dniu 18 maja 2025 r., a kolejna (uwzględniająca dane wynikające z podliczenia kart do głosowania w 90% lokali wyborczych, w których przeprowadzane było badanie exit poll) – pomiędzy godziną 00:00, a 1:00 w nocy. Należy jednak podkreślić, że wyniki badania late poll, jak i late late poll, to nadal tylko wyniki sondażowe, gdyż uwzględniają one dane – najpierw z połowy, a następnie z 90% z wyłącznie 500 wylosowanych lokali wyborczych, w których Ipsos przeprowadzał badanie exit poll.

Czy głosy oddane za granicą, które nie są uwzględniane w badaniach exit poll, late poll oraz late late poll Ipsos – mogą znacznie wpłynąć na wyniki wyborów?

W badaniach exit poll jak i następczo late poll oraz late late poll Ipsos – nie są uwzględniane głosy oddane przez wyborców za granicą. Zarówno exit poll, jak i late poll oraz late late poll stanowią badania sondażowe ograniczające się wyłącznie do danych zebranych z wylosowanych przez Ipsos 500 lokali wyborczych w Polsce (pochodzących najpierw – od ankietowanych tam wyborców, a następnie – z oficjalnych wyników, wynikających z podliczenia głosów przez komisje wyborcze poszczególnych lokali). Powstaje zatem pytanie – czy po zliczeniu głosów oddanych przez wyborców za granicą, w I turze wyborów prezydenckich w 2025 r. – należy spodziewać się znacznej zmiany wyników w stosunku do wyników sondażowych Ipsos?

Na pytanie to, w rozmowie z Wojciechem Szackim w dniu 15 maja 2025 r., w podcaście Polityka Insight, udzielił odpowiedzi Paweł Predko, socjolog z firmy Ipsos, w którego ocenie (biorąc pod uwagę fakt, że za granicą głosuje ok. pół miliona wyborców, a w kraju, swoje głosy oddaje ok. 20 milionów wyborców, a więc udział procentowy głosów oddanych za granicą w sumarycznej licznie wszystkich głosów jest stosunkowo niewielki) – udział głosów z zagranicy decyduje (przy uwzględnieniu ww. założeń) co najwyżej o ok. 2 punktach procentowych.

– „W Polsce, wpływ zagranicy rośnie – to się zmienia: ok. 300 tys. głosowało 5 lat temu w I turze wyborów prezydenckich. Podczas wyborów parlamentarnych w 2023 r. – było to już trochę ponad 500 tys., natomiast cały czas trzeba sobie zdawać sprawę, że chociaż ten udział rośnie – jest to jednak tylko ok. pół miliona głosów, biorąc pod uwagę 20 mln głosujących w kraju. Więc ten udział, jest cały czas taki, który decyduje o ok. 2 punktach procentowych.” – wyjaśnił Paweł Predko.

Kiedy oficjalne wyniki I tury wyborów prezydenckich w 2025 r. podawane przez PKW?

Zarówno wyniki exit poll, jak i late poll oraz late late poll, stanowią wyłącznie wyniki sondażowe instytutu badawczego Ipsos. Na oficjalne wyniki I tury wyborów prezydenckich w 2025 r. podawane przez PKW – trzeba będzie natomiast jeszcze chwilę poczekać.

Zgodnie z kodeksem wyborczym – każda obwodowa komisja wyborcza, po ustaleniu wyników wyborów, sporządza protokół głosowania w obwodzie i przekazuje go okręgowej komisji wyborczej. Każda okręgowa komisja wyborcza natomiast – po otrzymaniu protokołów ze wszystkich obwodów głosowania, ustala niezwłocznie zbiorcze wyniki głosowania i również sporządza protokół, który w zapieczętowanej kopercie, niezwłocznie przesyła do PKW. Po otrzymaniu protokołów od okręgowych komisji wyborczych – PKW dokonuje sprawdzenia prawidłowości ustalenia przez każdą z okręgowych komisji wyborczych zbiorczych wyników głosowania. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w powyższym zakresie – PKW zarządza ponowne ustalenie tych wyników. Niezwłocznie po otrzymaniu i sprawdzeniu protokołów od wszystkich okręgowych komisji wyborczych – PKW ustala wyniki głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej i sporządza protokół głosowania. Na podstawie wyników ustalonych w protokole głosowania – PKW stwierdza, w drodze uchwały, wynik wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej. Ww. uchwałę – PKW przekazuje niezwłocznie Marszałkowi Sejmu i urzędującemu Prezydentowi Rzeczypospolitej oraz wręcza nowo wybranemu Prezydentowi Rzeczypospolitej. Wyniki głosowania i wynik wyborów PKW podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, które podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. PKW publikuje ponadto opracowanie statystyczne zawierające szczegółowe informacje o wynikach głosowania i wyborów oraz udostępnia wyniki głosowania i wyborów w postaci elektronicznej.

W tym przypadku – z uwagi na fakt, iż odbędzie się jeszcze II tura wyborów (najprawdopodobniej w dniu 1 czerwca 2025 r.) – oficjalne wyniki głosowania, które zostaną podane w przyszłym tygodniu do publicznej wiadomości przez PKW, będą ograniczały się do wyników I tury wyborów, a ostateczny wybór nowego Prezydenta Rzeczpospolitej Polski, nastąpi dopiero w II turze wyborów. Co do tego, kiedy należy spodziewać się ogłoszenia oficjalnych wyników I tury wyborów przez PKW – nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi w przepisach kodeksu wyborczego, ponieważ nie narzucają one PKW sztywnych ram czasowych w powyższym zakresie. W praktyce jednak – PKW ogłasza wyniki najczęściej w ciągu 24 do 48 godzin od zakończenia głosowania, czyli oficjalne wyniki I tury wyborów prezydenckich w 2025 r. powinniśmy poznać najpóźniej we wtorek 20 maja br.

Kiedy II tura wyborów prezydenckich w 2025 r.?

II tura wyborów prezydenckich – w art. 292 kodeksu wyborczego zwana „ponownym głosowaniem” – przeprowadzana jest, jeżeli w I turze wyborów, żaden z kandydatów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, nie uzyskał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów. Jest ona przeprowadzana czternastego dnia, po pierwszych głosowaniu i bierze w niej udział dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów.

Zgodnie z art. 292 par. 3 kodeksu wyborczego – jeżeli którykolwiek z dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów, wycofa zgodę na kandydowanie, utraci prawo wyborcze lub umrze – w jego miejsce do wyborów w ponownym głosowaniu dopuszcza się kandydata, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu. W takim przypadku datę ponownego głosowania odracza się o dalszych 14 dni, a PKW niezwłocznie informuje, w drodze uchwały, o dopuszczeniu nowego kandydata do wyborów w ponownym głosowaniu oraz podaje do publicznej wiadomości datę przeprowadzenia ponownego głosowania.

Za wybranego na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej w ponownym głosowaniu, uznaje się tego kandydata, który otrzymał więcej głosów.

Według wyników sondażowych exit poll – żaden z kandydatów nie uzyskał ponad 50% głosów. Jeżeli zatem, powyższe wyniki sondażowe znajdą potwierdzenie w oficjalnych wynikach głosowania podanych przez Państwową Komisję Wyborczą (PKW) (tj. żaden z kandydatów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, nie uzyskał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów) – odbędzie się II tura wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, najprawdopodobniej w dniu 1 czerwca 2025 r. (o ile nie wystąpią wyżej wymienione, nieprzewidziane okoliczności).

Najczęstsze pytanie związane z II turą wyborów prezydenckich: W I turze głosowałem w swoim obwodzie, ale w czasie, gdy odbędzie się II tura wyjeżdżam za granicę. Jak mogę zagłosować w II turze?

Jeżeli w I turze wyborów prezydenckich wyborca oddał głos w swoim obwodzie, ale w terminie, w którym odbędzie się II głosowanie – wyjeżdża za granicę, zgodnie z wytycznymi PKW, powinien wówczas: w okresie między I a II turą głosowania, złożyć wniosek o ujęcie w spisie wyborców u właściwego terytorialnie konsula – więcej informacji na ten temat, można znaleźć na stronie znajdziesz na stronie: LINK. Drugim sposobem jest pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania w dowolnym urzędzie gminy.

Kiedy zaprzysiężenie nowego Prezydenta? [od kiedy nowy Prezydent obejmie urząd]

Zgodnie z art. 291 kodeksu wyborczego – nowo wybrany Prezydent Rzeczypospolitej składa przysięgę wobec Zgromadzenia Narodowego w ostatnim dniu urzędowania ustępującego Prezydenta Rzeczypospolitej. Z chwilą złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta – kończy urzędowanie ustępujący Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, a urząd obejmuje nowy Prezydent.

Ostatni dzień urzędowania Prezydenta Andrzeja Dudy przypada na 6 sierpnia 2025 r. W tym dniu zatem – odbędzie się zaprzysiężenie nowo wybranego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i nastąpi objęcie przez niego urzędu.

Warto również wspomnieć, że Prezydent Rzeczypospolitej wybierany jest na 5-letnią kadencję (która zakończy się więc 6 sierpnia 2030 r.) i ponownie może zostać wybrany tylko raz.

Jakie są najważniejsze kompetencje nowego Prezydenta?

Co należy do obowiązków Prezydenta? W jakich sprawach to jego głos jest decydujący? Jakie uprawnienia nadaje mu Konstytucja? Przeczytaj, jakie są najważniejsze kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

Akty urzędowe: W świetle regulacji art. 144 Konstytucji, Prezydent – korzystając ze swoich konstytucyjnych i ustawowych kompetencji – wydaje akty urzędowe. Dla swojej ważności wymagają one, co do zasady, podpisu Prezesa Rady Ministrów. Dokonując kontrasygnaty, Prezes Rady Ministrów przyjmuje za ten akt polityczną odpowiedzialność przed Sejmem. Legislacja: Działalność prawotwórcza: Zgodnie z art. 235 ust. 1 Konstytucji, Prezydent jest jednym z podmiotów legitymowanych (obok co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów oraz Senatu) do przedłożenia projektu ustawy o zmianie Konstytucji. Art. 234 Konstytucji umocowuje Prezydenta do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy, które mają charakter źródeł powszechnie obowiązującego prawa. Art. 118 Konstytucji przyznaje Prezydentowi prawo inicjatywy ustawodawczej. Prezydent, przedkładając Sejmowi projekt ustawy, przedstawia skutki finansowe jej wykonania. Art. 142 ust. 1 Konstytucji upoważnił Prezydenta do wydawania rozporządzeń na zasadach określonych w art. 92 Konstytucji. Zgodnie z art. 142 ust. 1 Konstytucji, Prezydent może wydawać zarządzenia na zasadach określonych w art. 93 Konstytucji. W świetle art. 144 ust. 3 pkt 29 jest to prerogatywa prezydencka, zwolniona z wymogu kontrasygnaty. Aktem prawa wewnętrznego, który przewiduje wprost Konstytucja, jest statut Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na mocy art. 142 ust. 2 Konstytucji, w zakresie realizacji pozostałych swoich kompetencji Prezydent wydaje postanowienia. Prezydent wobec uchwalonych ustaw: W świetle regulacji art. 88 ust. 1 w zw. art. 122 ust. 2 Konstytucji, warunkiem wejścia w życie każdej ustawy jest podpisanie jej przez Prezydenta, a następnie ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Przed podpisaniem ustawy Prezydent, na podstawie art. 122 ust. 3 Konstytucji, może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją, w trybie kontroli prewencyjnej. Jeżeli Prezydent nie wystąpił z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w trybie ust. 3, może z umotywowanym wnioskiem przekazać ustawę Sejmowi do ponownego rozpatrzenia (tzw. weto ustawodawcze, weto prezydenckie). Weto prezydenckie nie ma charakteru selektywnego, co oznacza, że Prezydent nie może zakwestionować tylko niektórych przepisów, lecz całą ustawę. Konstytucja przewiduje również możliwość wystąpienia przez Prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności już podpisanej i ogłoszonej w Dzienniku Ustaw ustawy z Konstytucją, w trybie kontroli następczej. Ratyfikowanie umów międzynarodowych: Zgodnie z art. 133 ust. 1 pkt. 1 Konstytucji, umowy międzynarodowe ratyfikuje Prezydent. Dokonuje on także wypowiedzenia umów podlegających ratyfikacji. Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy. Zwierzchnik Sił Zbrojnych: Uprawnienia Prezydenta RP w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa wynikają wprost z postanowień Konstytucji. Przepis art. 126 ust. 2 Konstytucji RP stanowi, że „Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium”. Zatwierdzane i wydawane przez Prezydenta dokumenty (m.in. rekomendacje do strategii bezpieczeństwa narodowego oraz do przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej) stanowią podstawę do realizacji przedsięwzięć oraz planowania zamierzeń w sferze polityki bezpieczeństwa narodowego, jak również w sferze podejmowania czynności mających na celu doskonalenie systemu obronnego państwa. Ponadto – zgodnie z art. 134 ust. 1 Konstytucji – „Prezydent Rzeczypospolitej jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”. W czasie pokoju sprawuje on zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej. Reprezentant państwa w stosunkach międzynarodowych: Prezydent, jako reprezentant Rzeczypospolitej, uosabia państwo na arenie międzynarodowej, szczególnie w kontaktach z innymi państwami oraz organizacjami międzynarodowymi jak Unia Europejska, Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) czy Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ). Na podstawie przepisu art. 133 Konstytucji, Prezydent jest reprezentantem państwa „w stosunkach zewnętrznych”, a ponadto do jego uprawnień należy: ratyfikacja i wypowiadanie umów międzynarodowych, o czym zawiadamia Sejm i Senat, mianowanie i odwoływanie pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych oraz przyjmowanie listów uwierzytelniających i odwołujących akredytowanych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych innych państw i organizacji międzynarodowych. Ordery i odznaczenia: Zgodnie z art. 138 Konstytucji, Prezydent nadaje ordery i odznaczenia. Ordery i odznaczenia stanowią najwyższe wyróżnienie zasług cywilnych i wojskowych położonych w czasie pokoju lub wojny dla chwały i rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej. Referendum ogólnokrajowe: Przepis art. 125 Konstytucji przyznaje Prezydentowi prawo zarządzenia – za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów – referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. Uprawnienia kreacyjne i nominacyjne: Prezydent dysponuje szeregiem kompetencji kreacyjnych i nominacyjnych, które pozwalają – w określonym Konstytucją zakresie – na kształtowanie m.in. sposobu wykonywania uprawnień przez organy władzy sądowniczej: powoływanie sędziów, powoływanie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, powoływanie Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, powoływanie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, powoływanie prezesów Sądu Najwyższego oraz wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Poza kompetencjami w zakresie powoływania sędziów i organów kierowniczych sądów – Prezydent powołuje również m.in.: trzech członków Rady Polityki Pieniężnej, członków Rady Bezpieczeństwa Narodowego, dwóch członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, mianuje pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych, ambasadorów, Szefa Sztabu Generalnego czy dowódców rodzajów Sił Zbrojnych. To jednak tylko niektóre z kompetencji kreacyjnych i nominacyjnych Prezydenta.

Desygnowanie i powoływanie Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów: W myśl art. 154 Konstytucji, Prezydent desygnuje Prezesa Rady Ministrów. Jest to zazwyczaj osoba wskazana przez większość parlamentarną. Desygnowany Prezes Rady Ministrów proponuje Prezydentowi skład Rady Ministrów. Następnie Prezydent powołuje Prezesa Rady Ministrów i pozostałych członków rządu w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniej Rady Ministrów i odbiera przysięgę od członków nowo powołanej Rady Ministrów. Rada Gabinetowa: Na mocy art. 141 Konstytucji, w sprawach szczególnej wagi Prezydent może zwołać Radę Gabinetową. Radę tę tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem Prezydenta. Stanowi ona forum współpracy władzy wykonawczej, umożliwiające uzgodnienie wspólnego stanowiska. Nadawanie obywatelstwa polskiego: W myśl art. 137 Konstytucji, Prezydent nadaje obywatelstwo polskie i wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. Prawo łaski: Zgodnie z art. 139 Konstytucji Prezydent RP stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu. Prezydent RP stosuje prawo łaski w szczególności wobec osób skazanych wyrokiem przez sąd powszechny za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, w zakresie wymierzonej tym wyrokiem kary lub środków karnych.

