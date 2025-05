Nowe świadczenie finansowe dla dzieci a wypłata z mocą wsteczną od 1 stycznia 2025 r. Luka prawna wreszcie wypełniona [projekt]

Będzie nowe świadczenie dla dzieci. Jest już projekt zmiany ustawy przygotowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. To przełomowe rozwiązanie, które naprawia długo istniejącą lukę w polskim prawie. Chodzi o coś więcej niż tylko wsparcie finansowe – to wyraz uznania dla rodziców dzieci, którzy poświęcili lata swojego życia na budowanie pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Nie wiadomo na chwilę obecną czy świadczenie wejdzie w życie jeszcze w 2025 r.

Nowe świadczenie dla dzieci - po zmarłym rodzicu. Nie renta, nie wypłacane z ZUS-u

Nowe świadczenie pozwoli dzieciom zmarłych reprezentantów Polski na godne życie, bez obaw o przyszłość. To nie jest zwykła pomoc społeczna – to zasłużony gest wdzięczności za wkład sportowców w naszą wspólną tożsamość i dumę narodową. Sportowcy często ponoszą ogromne wyrzeczenia, nie tylko w kwestii ciężkich treningów i rywalizacji, ale również w aspekcie życia osobistego. Wieloletnia determinacja, codzienne poświęcenie oraz reprezentowanie kraju na światowych arenach to działania, które zasługują na uznanie. Jednak dotychczas system prawny nie przewidywał mechanizmów wsparcia dla ich rodzin w sytuacji ich śmierci. Dramatyczne przypadki, takie jak śmierć wybitnego paraolimpijczyka po Igrzyskach w Paryżu w 2024 roku, dobitnie pokazały, że w takiej chwili dzieci zasługują na pomoc państwa, która pozwoli im kontynuować edukację i godnie żyć.

Ważne Ustawa gwarantuje przejrzysty i sprawiedliwy podział świadczeń oraz nie ogranicza dostępu do innych form pomocy dla dzieci zmarłych sportowców. To rozwiązanie ma jasno określony cel – uhonorowanie tych, którzy całe życie poświęcili dla Polski w sporcie. Teraz możemy zrobić krok naprzód i pokazać, że doceniamy ich wysiłek, nie tylko wtedy, gdy stoją na podium, ale również wtedy, gdy ich rodziny potrzebują wsparcia - ze względu na śmierć bliskiego członka rodziny będącego sportowcem.

Nowe świadczenie nie wpłynie na inne formy wsparcia. Będzie można pobierać świadczenie rodzinne czy stypendia socjalne

Co ważne, projektowane świadczenie ma charakter odrębny wobec powszechnego systemu zabezpieczenia społecznego, co oznacza, że jego wypłata nie wpłynie na inne formy wsparcia, takie jak świadczenia rodzinne czy stypendia socjalne. To zabezpieczenie finansowe dla dzieci zmarłych sportowców, które w żaden sposób nie ograniczy ich prawa do innych świadczeń. Równocześnie będzie ono wypłacane według zasad podobnych do renty rodzinnej, zapewniając stabilność i przewidywalność . Co istotne, projekt obejmuje również wypłaty z mocą wsteczną, czyli dla dzieci tych sportowców, którzy zmarli przed wejściem przepisów w życie.

Celem projektowanej ustawy jest uhonorowanie przedwcześnie zmarłych reprezentantów Polski, którzy w chwili śmierci byli lub byliby w przyszłości uprawnieni do świadczenia pieniężnego ze środków budżetu państwa, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1488 oraz z 2025 r. poz. 28).

Ważne Projekt zawiera przepisy przejściowe, zgodnie z którymi ustawa znajdzie zastosowanie również do przypadków śmierci sportowców, które miały miejsce przed jej wejściem w życie. Dzieci takich sportowców będą mogły otrzymać świadczenie z mocą wsteczną – od 1.1.2025 r. Jest to istotny element wyrównujący sytuację dzieci sportowców, których śmierć nastąpiła przed uchwaleniem nowych przepisów.

Kto ma prawo do świadczeń? Ustawa o sporcie

Na mocy art. 36 ustawy o sporcie, zresztą zmienionego od 1 kwietnia 2025 r. prawo do świadczenia pieniężnego z budżetu państwa przysługuje reprezentantom Polski:

na igrzyskach olimpijskich,

na olimpiadzie szachowej,

na Igrzyskach Dobrej Woli,

zakwalifikowanym na igrzyska olimpijskie odbywające się w 1984 r. w Los Angeles, którzy wzięli udział w zawodach „Przyjaźń 84”,

zakwalifikowanym na igrzyska paralimpijskie lub zawody sportowe osób niepełnosprawnych odbywające się przed 1992 r., będące odpowiednikiem igrzysk paralimpijskich,

zakwalifikowanym na igrzyska głuchych lub zawody sportowe odbywające się przed 2001 r., będące odpowiednikiem igrzysk głuchych.

Zatem to dzieciom zmarłych sportowców ww. będzie przysługiwało również specjalne świadczenie pieniężne.

Przykład Śmierć paraolimpijczyka, mającego małoletnie dzieci, który podczas Igrzysk Paralimpijskich 2024 w Paryżu Jak podaje projektodawca w uzasadnieniu do wprowadzanych zmian: śmierć paraolimpijczyka, mającego małoletnie dzieci, który podczas Igrzysk Paralimpijskich 2024 w Paryżu zdobył dwa medale w szermierce na wózkach (srebrny i brązowy) wykazała brak rozwiązań systemowych w przypadku przedwczesnej śmierci osób, które osiągnęły ogromny sukces sportowy, dający możliwość uzyskania świadczenia, a które nie mogły z niego skorzystać. Radość z sukcesu w tym przypadku zamieniła się w dramat całej rodziny, a zamiast planowanego wzrostu stopy życiowej, nastąpił jej nieoczekiwany spadek. Oznacza to, że dzieci zmarłego doznały nie tylko straty emocjonalnej, ale również finansowej. Zdobycie medalu paralimpijskiego to szansa na wywiady, lepsze oferty pracy np. trenerskiej itd. Wszystko to przyniosłoby korzyść dzieciom paralimpijczyka. Proponowane rozwiązanie ma na celu wypełnienie tej luki.

Projekt ustawy o świadczeniach dla dzieci zmarłych reprezentantów Polski

Projekt ustawy o świadczeniach dla dzieci zmarłych reprezentantów Polski – analiza rozwiązań systemowych (numer z wykazu: UD211) został opublikowany 27 marca 2025 r. w Rządowym Centrum Legislacji. Zgodnie z projektem, świadczenie ma przysługiwać dzieciom (zarówno własnym, jak i przysposobionym) zmarłych reprezentantów Polski, którzy:

uzyskali prawo do świadczenia, o którym mowa w art. 36 ustawy o sporcie lub spełniali warunki określone w art. 36 ust. 2 pkt 1, 4, 6 i 7 ustawy o sporcie

Uprawnienie będzie przysługiwać dzieciom:

do ukończenia przez nie 16. roku życia;

do ukończenia przez nie nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia;

jeżeli dziecko ukończyło 25 rok życia, ale jest na ostatnim roku studiów w szkole wyższej – do zakończenia tego roku studiów. W przypadku studentów ostatniego roku studiów, świadczenie będzie przysługiwać do zakończenia tego roku akademickiego. Konstrukcja ta została oparta o model znany z art. 68 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1631; dalej: EmRentyFUSU).

Kilkoro dzieci a prawo do świadczenia

W sytuacji, gdy do świadczenia uprawnionych jest więcej niż jedno dziecko, wysokość świadczenia zostanie podzielona proporcjonalnie. Wniosek w tej sprawie może złożyć osoba zainteresowana lub jej opiekun prawny. Wydana zostanie wówczas indywidualna decyzja administracyjna ustalająca wysokość świadczenia przypadającego na każde dziecko. Podziału świadczenia dokonuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej w drodze decyzji.

Ważne Podmiot wypłacający świadczenie – będzie nim minister właściwy ds. kultury fizycznej, a nie ZUS czy KRUS.

Kiedy ustawa wchodzi w życie?

Projekt ustawy podlega obecnie opiniowaniu. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Ustawa nie przewiduje konieczności nowelizacji przepisów wykonawczych ustawy o sporcie, co oznacza, że rozwiązania zostaną wprowadzone bez potrzeby dodatkowych regulacji.