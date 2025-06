ZUS: W czerwcu 2025 r. rekordowa waloryzacja składek na koncie (o 14,41%) i subkoncie (o 9,49%). Każdy ubezpieczony może to sprawdzić

Prezes ZUS: rekordowa waloryzacja konta i subkonta

W czerwcu, jak co roku, ZUS zwaloryzował stan kont i subkont osób ubezpieczonych. Ma to skompensować m.in. inflację za ubiegły rok oraz wzrost funduszu wynagrodzeń, który jest uwzględniany przy obliczaniu składek. Kwoty zapisane na kontach i subkontach są podstawą obliczenia wysokości emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego.



Do waloryzacji ZUS przyjął kwoty środków zapisanych na koncie ubezpieczonego, kapitału początkowego oraz środków na subkoncie zapisane na 31 stycznia 2024 r. oraz wskaźniki: 114,41 proc. dla składek emerytalnych oraz kapitału początkowego i 109,49 proc. dla środków na subkoncie.



– Oznacza to, że w tym roku kapitał na koncie głównym wzrósł o 14,41 proc. Na subkoncie z kolei – o 9,49 proc. Roczna waloryzacja kapitału emerytalnego zgromadzonego w ZUS na koncie i subkoncie wpływa na wysokości przyznawanych emerytur – mówi prezes ZUS.

– Celem waloryzacji jest zachowanie wartości pieniądza i utrzymanie siły nabywczej przyszłych świadczeń – dodaje Zbigniew Derdziuk.



Tegoroczna czerwcowa waloryzacja konta dotyczy ponad 26,1 mln osób, a subkonta przeszło 22,3 mln osób. Dla blisko 3,7 mln osób zwaloryzowano środki z kapitału początkowego.

Można sprawdzić na PUE ZUS

Dane z dokonanych waloryzacji rocznych widoczne są już na kontach i subkontach ubezpieczonych i jeszcze w czerwcu będą widoczne dla ubezpieczonych na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Będą one również częścią informacji o stanie konta na 31 grudnia 2024 r., którą ZUS co roku przygotowuje dla każdego ubezpieczonego.