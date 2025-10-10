Stawki płatności bezpośrednich i PWK za 2025 rok - aktualizacja MRiRW
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało 10 października 2025 r., że minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski podpisał rozporządzenie określające wysokość stawek płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego (PWK) na rok 2025.
- Aktualizacja stawek płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego (PWK)
- Tabela 1. Stawki podstawowych płatności bezpośrednich i PWK za 2025 r.
- Tabela 2. Wysokość stawek płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2025 r.
Aktualizacja stawek płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego (PWK)
W komunikacie z 10 października br. poinformowano, że na podstawie zaktualizowanych danych przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w przypadku niektórych płatności w ramach ekoschematów obszarowych ustalono wyższe stawki niż w poprzednim komunikacie MRiRW.
Do przeliczenia kwot zastosowano kurs wymiany Europejskiego Banku Centralnego ogłoszony 30 września 2025 r., który wynosi 4,2698 zł/euro.
W przypadku płatności dla małych gospodarstw, zgodnie z ustawą o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, określono stałą kwotę wsparcia w wysokości 225 euro/ha. Po przeliczeniu według wskazanego kursu, kwota ta wynosi 960,70 zł/ha.
Jednocześnie poinformowano, że stawki płatności w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt zostaną określone w późniejszym terminie – podobnie jak w latach 2023 i 2024.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tabelach przedstawiło aktualne stawki:
Tabela 1. Stawki podstawowych płatności bezpośrednich i PWK za 2025 r.
Rodzaj płatności
Wysokość stawki za 2025 r.
Jednostka
Podstawowe wsparcie dochodów
488,55
zł/ha
Płatność redystrybucyjna
176,84
zł/ha
Płatność dla młodych rolników
248,16
zł/ha
Płatność do bydła
322,49
zł/szt.
Płatność do krów
412,63
zł/szt.
Płatność do owiec
110,16
zł/szt.
Płatność do kóz
48,12
zł/szt.
Płatność do roślin strączkowych na
nasiona
879,96
zł/ha
Płatność do roślin pastewnych
430,18
zł/ha
Płatność do chmielu
1 864,49
zł/ha
Płatność do ziemniaków
skrobiowych
1 580,89
zł/ha
Płatność do buraków cukrowych
1 284,14
zł/ha
Płatność do pomidorów
2 097,56
zł/ha
Płatność do truskawek
1 495,79
zł/ha
Płatność do lnu
542,69
zł/ha
Płatność do konopi włóknistych
168,99
zł/ha
Płatność niezwiązana do tytoniu - grupa Virginia
2,24
zł/kg
Płatność niezwiązana do tytoniu -
grupa pozostałe
2,24
zł/kg
Uzupełniająca płatność
podstawowa
55,95
zł/ha
Tabela 2. Wysokość stawek płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2025 r.
Ekoschemat obszarowy / praktyka / wariant
Wysokość stawki
za 2025 r.
[zł/ha]
Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi,
w tym praktyki:
Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt
437,60
Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe
437,60
Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia - wariant podstawowy
87,52
Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia - wariant z wapnowaniem
262,56
Zróżnicowana struktura upraw
233,13
Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji
175,04
Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo
262,56
Uproszczone systemy uprawy
262,56
Wymieszanie słomy z glebą
87,52
Obszary z roślinami miododajnymi
931,07
Integrowana produkcja roślin w tym grupa upraw:
sadowniczych
1 185,24
jagodowych
1 069,41
rolniczych
505,18
warzywnych
1 069,41
Biologiczna uprawa
w tym wariant:
Mikrobiologiczne środki ochrony roślin:
310,88
Nawozowe produkty mikrobiologiczne
87,52
Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych
245,98
Grunty wyłączone z produkcji
437,57
Materiał siewny kategorii elitarny lub materiał siewny kategorii kwalifikowany
w tym:
zboża
104,15
rośliny strączkowe
168,93
ziemniaki
436,76
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
