Seniorzy 75+ mogą liczyć na znaczną podwyżkę świadczeń! Od 1 marca 2026 r. dodatek pielęgnacyjny, wypłacany przez ZUS, wzrośnie do 364,59 zł miesięcznie (wzrost o ok. 16 zł). To pieniądze przyznawane z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. W artykule sprawdzisz, komu dokładnie przysługuje to świadczenie i jaka będzie dokładna waloryzacja.

364,59 zł – Waloryzacja dodatku pielęgnacyjnego

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS, które ma pomóc w pokryciu wydatków związanych z opieką nad starszymi osobami.

Obecna kwota dodatku wynosi 348,22 zł miesięcznie.

Kwota 364,59 zł to prognozowana wysokość dodatku pielęgnacyjnego obowiązująca od 1 marca 2026 r., po corocznej waloryzacji. Oznacza to wzrost świadczenia o około 16,37 zł miesięcznie, co przekłada się na około 196,44 zł więcej rocznie.

Kto dostanie podwyżkę od 1 marca 2026 r.?

Świadczenie to jest przyznawane w dwóch głównych przypadkach:

1. Ze względu na wiek (75+):

Dodatek przysługuje każdemu emerytowi lub renciście, który ukończył 75. rok życia.

W tym przypadku świadczenie jest przyznawane automatycznie z urzędu przez ZUS, bez konieczności składania wniosku. Wystarczy, że ZUS dysponuje Twoim numerem PESEL i datą urodzenia.

2. Ze względu na niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji:

Dodatek przysługuje osobie, która została uznana za całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji.

W tym przypadku nie ma znaczenia wiek ubezpieczonego.

Wymagane jest złożenie wniosku i zaświadczenia o stanie zdrowia (druk OL-9) do ZUS.

Ważna uwaga: Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie, która przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w placówce pielęgnacyjno-opiekuńczej przez ponad dwa tygodnie (tj. dłużej niż 14 dni) w miesiącu.

Czy trzeba składać wniosek po ukończeniu 75 lat?

Nie. Dla osób, które przekroczyły 75. rok życia, ZUS sam doliczy dodatek pielęgnacyjny do comiesięcznej emerytury lub renty. Nie ma potrzeby składania żadnych dokumentów. Waloryzacja z 1 marca 2026 r. również zostanie uwzględniona automatycznie

Jedynie w przypadku orzeczenia o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji (niezależnie od wieku) należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do tego dodatku.

Jak złożyć wniosek (dotyczy niezdolności do samodzielnej egzystencji)?

Jeśli nie masz ukończonych 75 lat, a potrzebujesz dodatku ze względu na stan zdrowia, należy:

Złożyć wniosek o dodatek pielęgnacyjny (druk EUP).

Dołączyć do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza prowadzącego leczenie (druk OL-9).

Złożyć wniosek osobiście, pocztą lub elektronicznie przez PUE ZUS.

W tym przypadku decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje lekarz orzecznik ZUS.

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. z 2024 r. poz. 1765 ze zm.).

Komunikat Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wskaźnika waloryzacji oraz kwot świadczeń przysługujących od 1 marca 2026 r.