REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Podatek od małpek na ratunek dzieciom? Rewolucyjna zmiana w walce z przemocą domową

Podatek od małpek na ratunek dzieciom? Rewolucyjna zmiana w walce z przemocą domową

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 października 2025, 11:00
Katarzyna Kania
Prawnik
butelki wódki z czerwoną nakrętką
Podatek od małpek na ratunek dzieciom? Rewolucyjna zmiana w walce z przemocą domową.
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Zdrowia planuje, by samorządy mogły finansować udział personelu medycznego w interwencjach dotyczących przemocy domowej wobec dzieci ze środków pochodzących z tzw. podatku od „małpek”. Nowelizacja przepisów budzi jednak kontrowersje – nie tylko wśród samorządów, ale i prawników.

rozwiń >

Małpki w służbie ochrony dzieci – nowe możliwości dla gmin

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt nowelizacji dwóch ustaw: o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt zakłada rozszerzenie możliwości wykorzystania środków z opłaty od sprzedaży alkoholu w opakowaniach do 300 ml – popularnie nazywanej podatkiem od „małpek”.

REKLAMA

REKLAMA

W myśl proponowanych zmian, gmina mogłaby przeznaczyć środki z tej opłaty na pokrycie kosztów udziału lekarza, ratownika medycznego lub pielęgniarki w procedurze odebrania dziecka z rodziny w związku z przemocą domową. Obecnie 50% wpływów z tej opłaty trafia do gmin, a drugie 50% do Narodowego Funduszu Zdrowia. Do tej pory środki te mogły być wykorzystywane głównie na działania profilaktyczne oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Wspólna interwencja – kto za nią zapłaci?

Nowelizacja doprecyzowuje sytuację, w której – zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej – pracownik socjalny, w razie zagrożenia zdrowia lub życia dziecka, podejmuje decyzję o jego natychmiastowym odebraniu z domu. Decyzja ta musi być podejmowana wspólnie z funkcjonariuszem policji oraz przedstawicielem personelu medycznego: lekarzem, ratownikiem medycznym lub pielęgniarką.

Jak zauważa resort zdrowia, wiele gmin miało dotychczas wątpliwości, czy w takiej sytuacji mogą formalnie wezwać zespół ratownictwa medycznego oraz kto powinien pokrywać koszt takiego działania. Nowelizacja ma te wątpliwości rozwiać, wskazując jasno, że gmina może w takich przypadkach wykorzystać środki z opłaty „małpkowej”.

REKLAMA

Eksperci ostrzegają: koszty spadną na gminy

Mimo deklarowanego ułatwienia, nowelizacja wzbudziła niepokój w środowisku prawniczym i samorządowym. Prawnicy zauważają, iż projekt może przesunąć odpowiedzialność z NFZ na gminy. Wskazywane jest jednocześnie, iż w projekcie nie jest jednoznacznie wskazane, iż pracownik może korzystać z zespołu ratownictwa medycznego bez obaw o źródło finansowania.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Alkohol a przemoc – uzasadnienie Ministerstwa

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, iż propozycja znajduje silne uzasadnienie w danych dotyczących związku pomiędzy spożywaniem alkoholu a występowaniem przemocy domowej. W dokumentach towarzyszących projektowi wskazano, że większość przypadków przemocy domowej ma miejsce w sytuacjach, gdy sprawca jest pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

W ocenie resortu, umożliwienie finansowania medycznej części interwencji ze środków pochodzących z alkoholu – w szczególności z tzw. „małpek”, które są łatwo dostępne i często nadużywane – jest logiczne i spójne z celami polityki zdrowotnej oraz społecznej.

Więcej swobody dla gmin w wydatkowaniu środków

Proponowane zmiany zakładają również rozszerzenie ogólnego katalogu celów, na które gminy mogą przeznaczać dochody z opłaty „małpkowej”. Obecnie mogą one być wykorzystywane na działania z zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Po zmianach środki te będzie można kierować na realizację lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania uzależnieniom – co otwiera drogę do finansowania bardziej kompleksowych programów, także tych związanych z pomocą rodzinom i dzieciom.

Zaostrzenie przepisów dotyczących sprzedaży i reklamy alkoholu

Nowelizacja przepisów zakłada również rozszerzenie restrykcji dotyczących sprzedaży alkoholu. W porównaniu do wcześniejszej wersji projektu z marca, obecna propozycja obejmuje zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych oraz w uzdrowiskach. Sprzedaż internetowa miałaby być możliwa jedynie z osobistym odbiorem w sklepie.

Projekt przewiduje także zakaz sprzedaży alkoholu w postaciach innych niż płynna – chodzi m.in. o kryształki, żele czy pasty alkoholowe. Ponadto, sprzedawcy będą mieli obowiązek weryfikacji wieku klientów w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.

Piwo pod lupą – koniec z rabatami i programami lojalnościowymi

Jedną z bardziej znaczących zmian jest planowane ograniczenie promocji piwa. Obecnie, mimo ogólnego zakazu reklamy napojów alkoholowych, piwo pozostaje wyjątkiem. Ministerstwo chce to zmienić – projekt przewiduje zakaz stosowania rabatów, upustów, pakietów promocyjnych, programów lojalnościowych oraz organizowania gier losowych z nagrodami w postaci alkoholu. Jednocześnie mają zostać podniesione kary za nielegalną reklamę i promocję napojów alkoholowych.

Czy zmiany przyniosą realną poprawę?

Projekt nowelizacji prezentuje spójną koncepcję wykorzystania środków pochodzących z opłat alkoholowych w sposób bezpośrednio wspierający działania interwencyjne wobec dzieci w sytuacjach zagrożenia. Jednocześnie jednak rodzi uzasadnione pytania o odpowiedzialność finansową oraz praktyczne skutki dla samorządów, które już teraz mierzą się z rosnącymi obciążeniami.

Choć cel – lepsza ochrona najmłodszych – budzi powszechne poparcie, to skuteczność proponowanych rozwiązań będzie zależeć od precyzyjnego uregulowania kwestii finansowania oraz jasnego określenia kompetencji i obowiązków wszystkich uczestników procedury interwencyjnej.

Powiązane
O ile droższe piwo, inne alkohole, napoje słodzone i energetyki od 2026 roku? MF szykuje podwyżkę akcyzy na alkohol, opłaty cukrowej i podatku od wygranych i nagród
O ile droższe piwo, inne alkohole, napoje słodzone i energetyki od 2026 roku? MF szykuje podwyżkę akcyzy na alkohol, opłaty cukrowej i podatku od wygranych i nagród
Branża winiarska krytykuje rządowe plany podwyżki akcyzy
Branża winiarska krytykuje rządowe plany podwyżki akcyzy
Pieniądze dla dziecka: Ile razy można dać bez podatku? Jest jeden kluczowy warunek przy darowiznach
Pieniądze dla dziecka: Ile razy można dać bez podatku? Jest jeden kluczowy warunek przy darowiznach
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podatek od małpek na ratunek dzieciom? Rewolucyjna zmiana w walce z przemocą domową
15 paź 2025

Ministerstwo Zdrowia planuje, by samorządy mogły finansować udział personelu medycznego w interwencjach dotyczących przemocy domowej wobec dzieci ze środków pochodzących z tzw. podatku od „małpek”. Nowelizacja przepisów budzi jednak kontrowersje – nie tylko wśród samorządów, ale i prawników.
Pracownik powinien odmówić podpisania tego wniosku. Gdy zna swoje prawa, nie straci dni wolnych podpisując podsuwane papierki
15 paź 2025

Przed podpisaniem każdy dokument należy przeczytać. Jednak aby przyniosło to pożądany efekt, trzeba znać swoje prawa. Dotyczy to również relacji pracowników z pracodawcami. Bo choć pracodawca to podmiot profesjonalny, nie zawsze dba o dobro pracownika.
Sejm na żywo: 43. posiedzenie Sejmu (15, 16, 17 października 2025) [Transmisja online]
15 paź 2025

W środę, 15 października o godz. 10:00 rozpocznie się 43. posiedzenie Sejmu.
Renta wdowia 2025: Jakie zasady wejdą w życie? ZUS obetnie świadczenia i wprowadzi progi! Ostateczna wersja ustawy
15 paź 2025

W Sejmie trwają kluczowe prace nad nowelizacją ustawy emerytalnej, która ma wprowadzić tzw. rentę wdowią. Reforma ma umożliwić wdowom i wdowcom łączenie własnego świadczenia emerytalnego z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Ze względu na ogromne koszty budżetowe (szacowane na kilkanaście miliardów złotych), Ministerstwo Finansów i ZUS postulują wprowadzenie ostrych ograniczeń. Na czym ma polegać nowa zasada łączenia świadczeń, jakie są realne progi finansowe i jak może zostać obcięte Twoje przyszłe świadczenie.

REKLAMA

Emerytury stażowe 2025: Ostatnie decyzje. Który projekt zwycięży? Kto przejdzie na emeryturę o 10 lat wcześniej?
15 paź 2025

Debata o wprowadzeniu emerytur stażowych, umożliwiających przejście na świadczenie bez względu na wiek, weszła w kluczową fazę. Obecnie w Sejmie procedowane są co najmniej dwa odmienne projekty, różniące się zasadniczo wymaganym stażem pracy i warunkami finansowymi. Co będzie z reformą i jakie będą finansowe konsekwencje wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej.
Dodatek do pensji: Kto dostanie podwyżkę za pracę nocną i w upały? Nowe obwieszczenie Ministerstwa Pracy
15 paź 2025

Miliony Polaków mają prawo do ukrytej podwyżki, o której pracodawcy często zapominają lub ją zaniżają. Stawka dodatku nocnego jest zmienna, co miesiąc inna, a do tego dochodzą obowiązki w ekstremalnych warunkach pogodowych. Dowiedz się, jak obliczyć, ile dokładnie pieniędzy powinieneś co miesiąc dostać do pensji i jak skutecznie domagać się przestrzegania Twoich praw.
Kapitał początkowy: Możesz stracić setki złotych miesięcznie. ZUS apeluje o pilne dokumenty!
14 paź 2025

Pilne wezwanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczy osób, które pracowały przed 1 stycznia 1999 r. i nie ustaliły kapitału początkowego. Brak tego kluczowego składnika może skutkować stałą utratą setek złotych miesięcznie na przyszłej emeryturze. Omawiamy wymagane dokumenty oraz zasady postępowania, aby odzyskać należne świadczenia.
Wigilia 2025 dniem wolnym od pracy. Czy ustawa już obowiązuje i kto dostanie pełne wynagrodzenie?
14 paź 2025

Senat Rzeczypospolitej Polskiej poparł obywatelski projekt ustawy ustanawiającej Wigilię (24 grudnia) dodatkowym, ustawowo wolnym dniem od pracy. Zmiana ta wywołała szereg pytań o jej praktyczne konsekwencje: Kiedy dokładnie wejdzie w życie? Jak wpłynie na roczny wymiar czasu pracy i prawo do wynagrodzenia? Wyjaśniamy, co w świetle nowych przepisów czeka zarówno pracodawcę jak i pracownika.

REKLAMA

MOPS: świadczenie pielęgnacyjne 3287 zł nie jest tylko za sprzątanie mieszkania, zmianę pościeli, robienie zakupów, przygotowywanie posiłków
14 paź 2025

Świadczenie pielęgnacyjne 3287 zł na sprzątanie, pościel, zakupy, posiłki? Częsty element wywiadów środowiskowych. MOPS skrupulatnie gromadzą wykaz prostych czynności opiekuńczych twierdząc, że nie uzasadniają wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego 3287 zł (stare świadczenie). Jest to świadczenie dla opiekunów osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Sądy zgadzają się z MOPS. Takie czynności jak np. sprzątanie mieszkania, zmiana pościeli, robienie zakupów, przygotowywanie posiłków, zasadniczo nie wymagają rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Dlaczego więc MOPS przegrywają w sądach i opiekunowie mają szanse na świadczenie pielęgnacyjne? Właśnie za te czynności opiekuńcze?
Ile godzin odpoczynku po pracy się należy? Gigantyczna kara dla pracodawcy za naruszenie Kodeksu Pracy (art. 132 i 133)
14 paź 2025

Kodeks Pracy jednoznacznie reguluje, że pracownik nie może być dostępny dla pracodawcy non stop. Obowiązkowy czas odpoczynku jest nieprzerwaną przerwą między zakończeniem pracy w jednym dniu a rozpoczęciem pracy w dniu następnym. Wyjaśniamy szczegółowo, jakie normy muszą być przestrzegane i jakie kary grożą za ich ignorowanie

REKLAMA