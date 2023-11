Kiedy i dlaczego warto jest rozważyć zawarcie ugody pozasądowej?

W praktyce ugody pozasądowe zaczynają występować coraz częściej. To często dobry ruch w kierunku sprawnego rozstrzygnięcia sporu, którego finalny efekt przed sądem nie jest oczywisty do przewidzenia przez żadną ze stron. W niniejszej publikacji skupimy się na przedstawieniu instytucji ugody pozasądowej przez pryzmat obowiązujących przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610) – dalej „k.c.” oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Przepisy prawa cywilnego, które regulują instytucję ugody pozasądowej

W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z art. 917 k.c. – przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać.

Ważne stanowisko SN odnośnie charakteru i skutków ugody pozasądowej

Powołując się na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2018 r., sygn. akt: II CSK 375/17, należy wskazać, że:

ugoda pozasądowa ma charakter umowy. Istotę ugody określa art. 917 k.c. Jednym z jej elementów jest "czynienie sobie przez strony wzajemnych ustępstw" i między innymi zapewnienie wykonania roszczeń. Jest zasadą, że zawarta przez strony stosunku cywilnoprawnego ugoda pozasądowa wiąże strony, z zastrzeżeniem - stosownie do okoliczności - dopuszczalności uchylenia się od jej skutków prawnych (art. 918, art. 82-83, 87 k.c.). Do ugody mają bowiem zastosowanie wszystkie przepisy dotyczące czynności prawnych;

, przy czym w ramach tego stosunku mogą zostać uregulowane kwestie odnoszące się do poszczególnych roszczeń objętych jego treścią. Należy przy tym założyć, że przedmiotem ugody stają się wszystkie roszczenia wynikające z danego stosunku prawnego – tego, który został ugodą objęty; w odróżnieniu od ugody sądowej (art. 10, 184 i nast., 223 oraz art. 777 k.p.c.) ugoda pozasądowa nie jest tytułem egzekucyjnym. Wywiera jedynie skutki wynikające z faktu "rzeczy ugodzonej" (res transacta).

Korzyści wynikające z wyboru ugody pozasądowej

Zalety wyboru ugody pozasądowej to:

sprawniejsze zamknięcie spornej sprawy;

niższe koszty;

możliwość wypracowania konsensusu i otwarcie się na ewentualną dalszą współpracę z danym kontrahentem (stroną ugody);

brak jawności (zachowanie w tajemnicy warunków ugody pozasądowej).

Kiedy warto zdecydować się na ugodę pozasądową?

Do takich sytuacji zaliczamy m.in.:

dążenie do zachowania w tajemnicy warunków ugody i spornej kwestii w ujęciu całościowym;

okoliczności, gdy nie da się jednoznacznie przewidzieć możliwego rozstrzygnięcia sądowego w danym sporze;

dążenie do uniknięcia długoletniego sporu sądowego;

dążenie do uniknięcia kosztownego sporu sądowego.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610); Wyrok SN z dnia 12 kwietnia 2018 r., sygn. akt: II CSK 375/17.

