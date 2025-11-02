REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » Mieszkasz obok orlika, boiska, siłowni plenerowej, kortu, bieżni, lodowiska, skateparku, rolkowisk i pumptracków – nie możesz narzekać na hałas [Prezydent podpisał USTAWĘ]

Mieszkasz obok orlika, boiska, siłowni plenerowej, kortu, bieżni, lodowiska, skateparku, rolkowisk i pumptracków – nie możesz narzekać na hałas [Prezydent podpisał USTAWĘ]

02 listopada 2025, 19:04
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
hałas, boisko, ustawa
Mieszkasz obok orlika, boiska, siłowni plenerowej, kortu, bieżni, lodowiska, skateparku, rolkowisk i pumptracków – nie możesz narzekać na hałas [Prezydent podpisał USTAWĘ]
Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy o sporcie – podpisana przez Prezydenta RP w dniu 29 października 2025 r. dotyczy przeciwdziałania zjawisku ograniczania funkcjonowania, a nawet zamykania, ogólnodostępnych obiektów sportowych w związku ze skargami mieszkańców dotyczącymi hałasu, generowanego przez użytkowników tych obiektów. Można powiedzieć, że skarżący się mieszkańcy na hałas, np. przy orlikach - przegrali tą batalię.

Z dniem 29 października 2025 roku, po podpisaniu przez Prezydenta ustawy z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy o sporcie, w polskim prawie dokonała się mała rewolucja. Wieloletnie spory między miłośnikami aktywności fizycznej a mieszkańcami okolic boisk, kortów i skateparków mogą wreszcie znaleźć swój definitywny koniec.

Ważne

Nowe prawo jasno wskazuje: jeśli korzystasz z ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w celach rekreacyjnych lub szkoleniowych, nie musisz dostosowywać się do ciszy absolutnej i roszczeń rozgoryczonych sąsiadów, gdyż Twoja aktywność jest traktowana jako "powszechne korzystanie ze środowiska" - normy hałasu nie obowiązują!

Przez lata, dynamiczny rozwój miejskiej infrastruktury sportowej – od boisk typu „Orlik”, przez profesjonalne bieżnie, po modne pumptracki – napotykał na coraz silniejszy opór mieszkańców z pobliskich domów czy bloków. Wzrost liczby skarg na hałas generowany przez dzieci, młodzież i amatorów sportu często prowadził do absurdalnych sytuacji: czasowego, a nawet permanentnego zamykania obiektów, które miały służyć zdrowiu publicznemu i promocji aktywnego trybu życia. Nowa ustawa ma być systemowym antidotum na to zjawisko, jasno stawiając akcent na priorytet sportu i rekreacji nad bezwzględną ciszą w bezpośrednim sąsiedztwie tych obiektów.

dzieci, piłka, orlik, szkoła

dzieci, piłka, orlik, szkoła

Shutterstock

Istotą problemu, który nowelizacja ma rozwiązać, było niejednoznaczne stosowanie przepisów prawa ochrony środowiska (POE)

Istotą problemu, który nowelizacja ma rozwiązać, było niejednoznaczne stosowanie przepisów prawa ochrony środowiska (POE) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska dotyczącego dopuszczalnych poziomów hałasu z 2007 roku. W praktyce, dźwięki wydawane na boisku (krzyki radości, odgłosy piłki, piski hamulców na rolkowisku) były często traktowane przez organy ochrony środowiska i sądy tak samo rygorystycznie jak hałas przemysłowy, transportowy czy usługowy. Teraz to się zmieni! A nowe przepisy stały się długo wyczekiwanym faktem.

Ważne

Projektodawcy słusznie zauważyli, że uprawianie sportu w przestrzeni publicznej ma zupełnie inny charakter i cel niż działalność komercyjna. To zupełni inny typ hałasu. Ustawa wprowadza zatem nowy artykuł 38a, który definiuje kluczowy mechanizm: aktywność sportowa na wyznaczonych obiektach będzie traktowana jako powszechne korzystanie ze środowiska, o którym mowa w art. 4 ust. 1 POE.

Co oznacza "Powszechne Korzystanie ze Środowiska" dla sportu?

Nowe rozróżnienie jest radykalne:

  1. Wyłączenie norm hałasu: Jeżeli na boisku, korcie, bieżni, siłowni plenerowej, lodowisku, skateparku, rolkowisku czy pumptracku odbywa się szkolenie sportowe, trening lub aktywność rekreacyjna, dopuszczalne normy hałasu określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 2007 roku przestają obowiązywać.
  2. Cel publiczny: Ustawa wyraźnie legitymizuje te obiekty jako narzędzia do realizacji konstytucyjnego obowiązku wspierania aktywności fizycznej i promocji zdrowego stylu życia.

Oznacza to, że mieszkaniec, który świadomie osiedlił się w bezpośrednim sąsiedztwie takiego obiektu (lub taki obiekt powstał w jego pobliżu), musi zaakceptować naturalny poziom dźwięków generowany przez uprawianie sportu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kalendarz 2025

Ważne: normy środowiskowe nadal będą miały zastosowanie, jeśli obiekty te będą wykorzystywane w sposób odmienny

Normy środowiskowe nadal będą miały zastosowanie, jeśli obiekty te będą wykorzystywane w sposób odmienny – na przykład jeśli boisko zostanie wynajęte na głośny koncert lub imprezę komercyjną niesportową. Wówczas hałas będzie podlegał standardowym regulacjom.

Tak więc nowa regulacja ma na celu wyeliminowanie sporów sąsiedzkich na tle hałasu poprzez de facto uznanie aktywności sportowej za korzystanie z dóbr wspólnych, ustawa ma stanowić silną tarczę ochronną dla zarządców obiektów przed roszczeniami sąsiedzkimi, które dotychczas paraliżowały ich funkcjonowanie.

Przykład

Przykład w praktyce

Wyobraźmy sobie Pana Jana, emeryta, który mieszka od 30 lat w małym domu bezpośrednio przy miejskim boisku Orlik, z którego korzysta lokalna młodzież do godziny 20:00. Pan Jan codziennie słyszał hałasy. Wcześniej, nowy sąsiad – Pan Karol, który wprowadził się rok temu, złożył skargę do gminy, twierdząc, że krzyki i tupot butów uniemożliwiają mu wieczorny odpoczynek, powołując się na normy hałasu z rozporządzenia. Mimo że hałas mieścił się w granicach dopuszczalnych dla strefy mieszkaniowej, sąd pierwszej instancji przychylił się do skargi Pana Karola, nakładając na gminę obowiązek instalacji kosztownych ekranów akustycznych lub ograniczenia godzin gry do 18:00.

Po wejściu w życie nowej ustawy: działania Pana Karola stracą podstawy prawne w zakresie hałasu sportowego. Skoro gra na Orliku jest teraz traktowana jako "powszechne korzystanie ze środowiska", narzucanie norm środowiskowych jest bezzasadne. Cała społeczność korzystająca z obiektu może kontynuować grę do późniejszych godzin (zgodnie z regulaminem obiektu), a gmina nie musi ponosić kosztów związanych z akustyczną izolacją, która byłaby nieproporcjonalna do rangi dobra publicznego, jakim jest sport.

POLECAMY: Podatek od nieruchomości

Mieszkasz obok orlika, boiska, siłowni plenerowej, kortu, bieżni, lodowiska, skateparku, rolkowisk i pumptracków – nie możesz narzekać na hałas [Prezydent podpisał USTAWĘ]

Ustawodawca podkreśla, że nowelizacja nie jest wezwaniem do nielimitowanego hałasu. Choć normy środowiskowe przestają obowiązywać, obowiązek racjonalnego planowania lokalizacji i minimalizacji uciążliwości nadal istnieje. Zarządcy obiektów nadal powinni dbać o dobre relacje z otoczeniem, stosując – jeśli to konieczne i możliwe – ekrany akustyczne lub wprowadzając rozsądne strefy buforowe, zwłaszcza jeśli obiekt ma charakter wysoce specjalistyczny lub jest zlokalizowany w bardzo zwartej zabudowie mieszkaniowej.

Nowe prawo potwierdza, że w XXI wieku, w obliczu rosnących problemów cywilizacyjnych związanych z brakiem ruchu, hałas generowany przez aktywny sport rekreacyjny nie może być traktowany jako szkodliwa "inny rodzaj działalności", lecz jako akceptowalny element życia publicznego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647)

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1488)

Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy o sporcie (niepubl.)

