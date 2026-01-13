Pupile w sklepie i restauracji - co mówi prawo i GIS? Oto prawda, którą powinien znać każdy właściciel czworonoga!

Coraz więcej ludzi traktuje swojego psa lub kota jak członka rodziny i chce zabierać go ze sobą niemal wszędzie - w tym do sklepów, kawiarni czy restauracji. Ale czy to legalne w świetle polskiego prawa? Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał jasne stanowisko, które rozwiewa wiele wątpliwości. Oto co naprawdę warto wiedzieć.

To nie jest zakazane ale to właściciel lokalu ma głos decydujący

Pierwsza i najważniejsza zasada: polskie prawo żywnościowe nie zakazuje wprowadzania zwierząt domowych do sklepów czy lokali gastronomicznych. Oznacza to, że sam fakt wejścia z psem czy kotem do restauracji nie jest automatycznie łamaniem prawa — o ile zrobi to za zgodą właściciela lokalu.



Innymi słowy: jeśli właściciel lokalu chce umożliwić klientom obecność pupili - może to zrobić. Jeśli nie chce - również ma do tego pełne prawo i nie musi podawać uzasadnienia swojej decyzji.

A co z lokalami gastronomicznymi i bezpieczeństwem żywności?

GIS przypomina, że każdy sklep lub restauracja musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny żywności. Obecność psa czy kota nie może wpływać na jakość czy bezpieczeństwo produktów — zwłaszcza tych przygotowywanych lub przechowywanych.



Dlatego nawet jeśli lokal jest „przyjazny pupilom”, zwierzęta nie mogą przebywać w miejscach, gdzie przygotowywana jest żywność albo tam, gdzie istnieje ryzyko jej zanieczyszczenia.

Wyjątek: psy asystujące osobom niepełnosprawnym

Największą nowością i najważniejszym punktem jest prawo osób niepełnosprawnych do wstępu z psem asystującym. Takiego psa właściciel lokalu nie może wyprosić — nawet jeśli zwykle nie wpuszcza zwierząt.



Co to oznacza w praktyce:

- Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wejść do sklepu, kawiarni, restauracji, urzędu czy środka transportu, tak jak każdy inny klient.

- Może to być pies przewodnik, asystent osoby z niepełnosprawnością ruchową, sygnalizujący głuchemu dźwięki albo ostrzegający przed atakiem choroby.

- Nie jest wymagane prowadzenie psa na smyczy ani zakładanie kagańca — pod warunkiem, że posiada on formalne potwierdzenie statusu psa asystującego i aktualne szczepienia.

Coraz więcej lokali otwiera się na pupile — ale z rozsądkiem

Choć decyzja należy do właściciela lokalu, GIS zauważa, że standardy społeczne i rośnie popularność miejsc przyjaznych psom i kotom. Coraz więcej kawiarni czy restauracji dobrowolnie zezwala klientom na obecność ich zwierząt — pod warunkiem, że zachowują czystość i nie przeszkadzają innym gościom.

Podsumowanie: jakie zasady obowiązują?

1) Prawo nie zakazuje wprowadzania psów i kotów do sklepu czy restauracji.

2) Decyzję podejmuje właściciel lokalu — może zgodzić się albo odmówić.

3) Wyjątek stanowią psy asystujące osobom niepełnosprawnym — ich wstępu nie można zabronić.

4) Lokale muszą dbać o bezpieczeństwo żywności i dostosować procedury, jeśli decydują się na obecność zwierząt.

