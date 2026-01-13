REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Kandydaci na sędziów TK - kiedy zostaną podani?

Kandydaci na sędziów TK - kiedy zostaną podani?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 stycznia 2026, 13:25
Kandydaci na sędziów TK - kiedy zostaną podani?
Kandydaci na sędziów TK - kiedy zostaną podani?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Kandydaci na sędziów TK zostaną podani już wkrótce. Koalicja rządząca zaproponuje następującą liczbę kandydatów: Lewica, PSL i Polska2050 po jednym, a KO trzech.

rozwiń >

6 miejsce w Trybunale Konstytucyjnym

Od drugiej połowy grudnia minionego roku w Trybunale Konstytucyjnym jest sześć wakatów. TK liczy więc obecnie 9 sędziów na 15 stanowisk sędziowskich. W zeszłym roku w Sejmie trzykrotnie odbyła się procedura wyboru sędziego TK, ale żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów, a kluby parlamentarne - poza PiS - dotąd nie zgłaszały kandydatów na sędziów TK.

REKLAMA

REKLAMA

Kandydaci na sędziów TK - PiS

W ub. r. rozpoczęto kolejne podejście, ponownie tylko PiS zgłosił kandydatów i kolejny raz są to: poseł PiS Marek Ast oraz profesor prawa Artur Kotowski. Wcześniej trzykrotnie nie zostali oni wybrani - w lutym, maju i wrześniu 2025 r. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka w grudniu ub.r. negatywnie zaopiniowała ich kandydatury. Głosowanie odbędzie się na posiedzeniu Sejmu zaplanowanym w dniach 21-23 stycznia.

Kolejny termin zgłaszania kandydatur do TK

Jak dowiedziała się PAP ze źródeł zbliżonych do marszałka Sejmu i lidera Nowej Lewicy, wobec spodziewanego wyniku głosowania ws. kandydatur Asta i Kotowskiego, Czarzasty w lutym ogłosi kolejne terminy zgłaszania kandydatów do TK. Według rozmówców PAP, liderzy ugrupowań koalicji rządzącej uzgodnili, że tym razem zaproponują kandydatów. - Lewica zgłosi sędziego na jeden wakat, PSL i Polska 2050 pewnie też po jednym, a KO pozostaje zarekomendować trzy nazwiska - powiedziało źródło z otoczenia Czarzastego.

Ponadto według rozmówców PAP, koalicjantów czekają jeszcze rozmowy z potencjalnymi kandydatami. - Oni muszą to przemyśleć i zrozumieć, na co się piszą, bo to nie będzie łatwe zadanie - powiedział jeden z polityków. Jednocześnie przedstawiciel Lewicy, z którym rozmawiała PAP, zaznaczył, że posłowie jego klubu nie zgodzą się na kandydatów, którzy m.in. nie uznają aborcji za prawo człowieka. - Nie zgodzimy się na konserwatywnych profesorów prawa kanonicznego - dodał rozmówca PAP.

REKLAMA

Sędziowie TK

W TK jest obecnie 9 sędziów, ale w 2026 r. kończą się kadencje Andrzeja Zielonackiego - 28 czerwca i Justyna Piskorskiego - 18 września. Sędziów TK wybiera indywidualnie, na dziewięcioletnie kadencje, Sejm bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Według regulaminu Sejmu wnioski ws. wyboru sędziego TK przedstawia co najmniej 50 posłów lub Prezydium Sejmu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jarosław Wyrembak i Justyn Piskorski nie są sędziami TK

W przyjętej jeszcze w marcu 2024 r. uchwale Sejm stwierdził, że „uwzględnienie w działalności organu władzy publicznej rozstrzygnięć TK wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie zasady legalizmu przez te organy”. Sejm uznał też m.in., że dwaj obecnie orzekający w TK - Jarosław Wyrembak i Justyn Piskorski - nie są sędziami TK. Od czasu podjęcia tej uchwały wyroki TK nie są publikowane w Dzienniku Ustaw. Rząd wskazuje też w uchwale z grudnia 2024 r., że ogłaszanie w dziennikach urzędowych rozstrzygnięć TK mogłoby doprowadzić do utrwalenia stanu kryzysu praworządności. Jak dodano, „nie jest dopuszczalne ogłaszanie dokumentów, które zostały wydane przez organ nieuprawniony”.

Nieprawidłowości w TK

W połowie grudnia ub.r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że polski TK naruszył kilka podstawowych zasad prawa UE nie respektując jego wyroków, i że nie jest on niezawisły z powodu nieprawidłowości w powołaniu trzech jego członków i byłej prezeski Julii Przyłębskiej.

Chodzi m.in. o wybór na sędziów TK: Henryka Ciocha, Lecha Morawskiego i Mariusza Muszyńskiego, którego Sejm dokonał w grudniu 2015 r. Wcześniej przyjął uchwały o stwierdzeniu braku mocy prawnej wyboru sędziów TK wyłonionych przez Sejm poprzedniej kadencji i zostali oni – a nie osoby wybrane przez poprzedni Sejm – zaprzysiężeni przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. Później, w miejsce zmarłych w 2017 r. Henryka Ciocha i Lecha Morawskiego, wybrani zostali Justyn Piskorski i Jarosław Wyrembak.

Naprawa TK

Po wyroku TSUE z grudnia ub.r. premier Donald Tusk oświadczył, że decyzja unijnego trybunału daje „zielone światło” do naprawy Trybunału, a skład instytucji będzie systematycznie uzupełniany.

Autorka: Agata Andrzejczak

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Rzecznik generalny TSUE o wyrokach polskiego TK:
Rzecznik generalny TSUE o wyrokach polskiego TK: "rebelia", która narusza prymat prawa UE; to nie jest niezawisły i bezstronny sąd
Wyrok TK. Przeliczenia emerytur w 2025 r. dla kluczowej granicy 1 stycznia 2013 r. [Przykład]
Wyrok TK. Przeliczenia emerytur w 2025 r. dla kluczowej granicy 1 stycznia 2013 r. [Przykład]
Dziś w Sejmie debata nad projektem uchwały ws. Trybunału Konstytucyjnego.
Dziś w Sejmie debata nad projektem uchwały ws. Trybunału Konstytucyjnego. "Sejm RP apeluje do sędziów TK o rezygnację"
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
Giertych: Będzie ograniczony dostęp do mediów społecznościowych. Wywołują poważne problemy natury psychicznej
13 sty 2026

Posłowie przygotują projekt ustawy ograniczającej możliwość korzystania z mediów społecznościowych. Zdaniem Romana Giertycha mają one negatywny wpływ na naukę i życie społeczne. Zakaz ma dotyczyć osób do ukończenia 15. roku życia.
Szokujące kary obowiązują od 2026 roku: nawet 30 000 zł grzywny za palenie tytoniu w niewłaściwych miejscach, czy wypalanie traw
13 sty 2026

2 stycznia 2026 r. weszły w życie znaczące zmiany w Kodeksie wykroczeń i Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, które radykalnie zaostrzają odpowiedzialność za zachowania mogące powodować pożary lub zagrażać bezpieczeństwu — w tym za palenie tytoniu w niedozwolonych miejscach czy wypalanie traw. To największa zmiana w prawie wykroczeń w tym obszarze od lat, która może dotknąć każdego z nas.
Wyrok jest niejasny, niejednoznaczny, nieprecyzyjny? Możesz wystąpić do sądu o wyjaśnienie!
13 sty 2026

Zgodnie z art. 352 Kodeksu postępowania cywilnego sąd, który wydał wyrok, rozstrzyga postanowieniem wątpliwości co do jego treści. Wykładnia wyroku dokonywana przez sąd zwana jest wykładnią autentyczną. Jest jedną z postaci tzw. rektyfikacji wyroku (pozostałe to: sprostowanie i uzupełnienie wyroku).
Port Haller w pobliżu elektrowni atomowej. Nowa inicjatywa PiS
13 sty 2026

Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało propozycję budowy nowego portu morskiego nad Bałtykiem. Projekt został przedstawiony podczas konferencji prasowej przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i ma stać się jednym z elementów programu wyborczego partii przed wyborami parlamentarnymi.

REKLAMA

Jak postępować, gdy śnieg i mróz utrudniają dotarcie do pracy? Zasady są proste i intuicyjne
13 sty 2026

Zimą pytania o możliwe konsekwencje spóźnienia się do pracy pojawiają się częściej niż w pozostałych momentach roku. Jednak przepisy w ogóle nie odnoszą się do tego zagadnienia. Jak więc postępować, gdy śnieg i mróz utrudniają dotarcie do pracy?
Kandydaci na sędziów TK - kiedy zostaną podani?
13 sty 2026

Kandydaci na sędziów TK zostaną podani już wkrótce. Koalicja rządząca zaproponuje następującą liczbę kandydatów: Lewica, PSL i Polska2050 po jednym, a KO trzech.

Pupile w sklepie i restauracji - co mówi prawo i GIS? Oto prawda, którą powinien znać każdy właściciel czworonoga!
13 sty 2026

Coraz więcej ludzi traktuje swojego psa lub kota jak członka rodziny i chce zabierać go ze sobą niemal wszędzie - w tym do sklepów, kawiarni czy restauracji. Ale czy to legalne w świetle polskiego prawa? Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał jasne stanowisko, które rozwiewa wiele wątpliwości. Oto co naprawdę warto wiedzieć.
Rekrutacja na nowych zasadach. Wszyscy skupiają się na zmianach w ogłoszeniach o pracę, a o tym się nie mówi
13 sty 2026

Zmiany w zakresie obliczania pracowniczego stażu pracy pociągnęły za sobą wiele konsekwencji. Najchętniej i najwięcej mówi się o tych mających wymiar finansowy, jednak równie istotne są te dotyczące prowadzenia rekrutacji.

REKLAMA

Powraca temat pomiaru prędkości. Czy straże miejskie odzyskają fotoradary i będą używały ich dla poprawy bezpieczeństwa?
13 sty 2026

Po serii tragicznych w skutkach wypadków spowodowanych przez kierowców poruszających się z prędkością znacząco przekraczającą tę dopuszczalną, powrócił temat prawa straży miejskich do korzystania z urządzeń pomiarowych. Czy samorządy odzyskają odebrania im przed laty uprawnienia i wykorzystają je dla poprawy bezpieczeństwa?
Już w kwietniu będzie można spokojnie wyjść po chleb. Wiadomo, kiedy dokładnie wejdzie w życie reforma L4
13 sty 2026

O reformie L4 mówi się od dawna. Jednak na stosowanie zmienionych przepisów trzeba będzie jeszcze poczekać. Ustawa nowelizująca została opublikowana i wiadomo już od kiedy zaczną obowiązywać jej regulacje. Wbrew temu, czego spodziewają się pracownicy, nie będzie to od razu.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA