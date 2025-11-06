4 tys. zł kary za brak polisy OC dla drona (także używanego rekreacyjnie) od 13 listopada 2025 r. Jest limit wagi

Masz drona i używasz go do filmowania, fotografii lub po prostu latasz rekreacyjnie? Od 13 listopada 2025 roku wchodzi w życie obowiązek ubezpieczenia OC dla operatorów dronów o wadze od 250 gramów do 20 kg. Jego brak może spowodować karę w wysokości 4000 zł. Sprawdź, czy obowiązek nie dotyczy również Ciebie.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla drona od 13 listopada 2025 r. Kara za brak polisy: 4 tys. zł

Nowe regulacje mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej oraz ochronę osób trzecich. We wrześniu 2025 roku liczba zarejestrowanych operatorów dronów w Polsce przekroczyła 400 tysięcy. Obowiązkowe ubezpieczenie OC obejmie wszystkich operatorów bezzałogowych statków powietrznych o masie od 250 gramów do 20 kg – niezależnie od tego, czy jest ono wykorzystywane rekreacyjnie czy zawodowo.



Nowelizacja Prawa lotniczego ujednolica przepisy z regulacjami unijnymi, wprowadzając wspólny standard bezpieczeństwa w całej UE.

Uprawnione organy nadzoru nad operatorami dronów

Polisa musi zostać zawarta najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie lotów, a jej brak może skutkować karą pieniężną w wysokości 4000 zł, nakładaną przez Urząd Lotnictwa Cywilnego na podstawie dokumentacji przekazanej przez odpowiednie służby.



Kontrolę spełnienia tego obowiązku mogą prowadzić wyznaczone organy, w tym Policja, Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa, Żandarmeria Wojskowa czy ABW. W praktyce oznacza to, że podczas rutynowych działań lub w przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa operator może zostać poproszony o okazanie potwierdzenia posiadania aktualnej polisy OC.

Dobór odpowiedniej polisy OC dla operatora drona

Wybierając ubezpieczenie OC operator powinien zwrócić uwagę na kilka kluczowych elementów, przede wszystkim zakres terytorialny ochrony, kategorie operacji objęte ubezpieczeniem oraz sumę gwarancyjną odpowiadającą rzeczywistemu ryzyku prowadzonej działalności.



– Dron to nie tylko urządzenie do rozrywki czy pracy, ale też sprzęt, który w nieodpowiednich warunkach może wyrządzić realne szkody, od uszkodzenia samochodu po zranienie osoby postronnej. Dlatego obowiązkowe ubezpieczenie OC to racjonalny krok, który chroni operatorów przed wysokimi kosztami takich zdarzeń – mówi Agnieszka Włodarska-Poloczek, kierownik w Biurze Ubezpieczeń Detalicznych w Compensie. – Podstawowy wariant polisy sprawdzi się przy lotach rekreacyjnych, ale w przypadku działalności zawodowej, np. inspekcji infrastruktury czy filmowania komercyjnego, warto zadbać o szerszy zakres ochrony. Dodatkowo należy pamiętać, że ubezpieczenie powinno być aktywne już przed pierwszym lotem, a jego brak może skutkować karą pieniężną – wyjaśnia ekspertka.

Na rynku wciąż niewiele firm posiada w ofercie ubezpieczenia dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Compensa, która od 2021 roku oferuje ubezpieczenia OC dla pilotów dronów, przygotowuje obecnie nowe rozwiązanie dostosowane do wymogów nadchodzących regulacji unijnych i krajowych.

Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC to kolejny krok w stronę profesjonalizacji rynku dronów i zwiększenia jego bezpieczeństwa. Nowe regulacje wprowadzają spójne zasady dla całej Unii Europejskiej, wzmacniając odpowiedzialność użytkowników i tworząc podstawy do dalszego rozwoju sektora bezzałogowych statków powietrznych.

