REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » 4 tys. zł kary za brak polisy OC dla drona (także używanego rekreacyjnie) od 13 listopada 2025 r. Jest limit wagi

4 tys. zł kary za brak polisy OC dla drona (także używanego rekreacyjnie) od 13 listopada 2025 r. Jest limit wagi

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 listopada 2025, 10:40
dron, ubezpieczenie OC
4 tys. zł za brak polisy OC dla drona (także używanego rekreacyjnie) od 13 listopada 2025 r. Jest limit wagi
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Masz drona i używasz go do filmowania, fotografii lub po prostu latasz rekreacyjnie? Od 13 listopada 2025 roku wchodzi w życie obowiązek ubezpieczenia OC dla operatorów dronów o wadze od 250 gramów do 20 kg. Jego brak może spowodować karę w wysokości 4000 zł. Sprawdź, czy obowiązek nie dotyczy również Ciebie.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla drona od 13 listopada 2025 r. Kara za brak polisy: 4 tys. zł

Nowe regulacje mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej oraz ochronę osób trzecich. We wrześniu 2025 roku liczba zarejestrowanych operatorów dronów w Polsce przekroczyła 400 tysięcy. Obowiązkowe ubezpieczenie OC obejmie wszystkich operatorów bezzałogowych statków powietrznych o masie od 250 gramów do 20 kg – niezależnie od tego, czy jest ono wykorzystywane rekreacyjnie czy zawodowo.

Nowelizacja Prawa lotniczego ujednolica przepisy z regulacjami unijnymi, wprowadzając wspólny standard bezpieczeństwa w całej UE.

REKLAMA

REKLAMA

Uprawnione organy nadzoru nad operatorami dronów

Polisa musi zostać zawarta najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie lotów, a jej brak może skutkować karą pieniężną w wysokości 4000 zł, nakładaną przez Urząd Lotnictwa Cywilnego na podstawie dokumentacji przekazanej przez odpowiednie służby.

Kontrolę spełnienia tego obowiązku mogą prowadzić wyznaczone organy, w tym Policja, Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa, Żandarmeria Wojskowa czy ABW. W praktyce oznacza to, że podczas rutynowych działań lub w przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa operator może zostać poproszony o okazanie potwierdzenia posiadania aktualnej polisy OC.

Dobór odpowiedniej polisy OC dla operatora drona

Wybierając ubezpieczenie OC operator powinien zwrócić uwagę na kilka kluczowych elementów, przede wszystkim zakres terytorialny ochrony, kategorie operacji objęte ubezpieczeniem oraz sumę gwarancyjną odpowiadającą rzeczywistemu ryzyku prowadzonej działalności.

Dron to nie tylko urządzenie do rozrywki czy pracy, ale też sprzęt, który w nieodpowiednich warunkach może wyrządzić realne szkody, od uszkodzenia samochodu po zranienie osoby postronnej. Dlatego obowiązkowe ubezpieczenie OC to racjonalny krok, który chroni operatorów przed wysokimi kosztami takich zdarzeń – mówi Agnieszka Włodarska-Poloczek, kierownik w Biurze Ubezpieczeń Detalicznych w Compensie. – Podstawowy wariant polisy sprawdzi się przy lotach rekreacyjnych, ale w przypadku działalności zawodowej, np. inspekcji infrastruktury czy filmowania komercyjnego, warto zadbać o szerszy zakres ochrony. Dodatkowo należy pamiętać, że ubezpieczenie powinno być aktywne już przed pierwszym lotem, a jego brak może skutkować karą pieniężną – wyjaśnia ekspertka.

Na rynku wciąż niewiele firm posiada w ofercie ubezpieczenia dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Compensa, która od 2021 roku oferuje ubezpieczenia OC dla pilotów dronów, przygotowuje obecnie nowe rozwiązanie dostosowane do wymogów nadchodzących regulacji unijnych i krajowych.

REKLAMA

Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC to kolejny krok w stronę profesjonalizacji rynku dronów i zwiększenia jego bezpieczeństwa. Nowe regulacje wprowadzają spójne zasady dla całej Unii Europejskiej, wzmacniając odpowiedzialność użytkowników i tworząc podstawy do dalszego rozwoju sektora bezzałogowych statków powietrznych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

oprac. Paweł Huczko
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ile godzin nadliczbowych pracownik ma obowiązek przepracować? Przepisy jasno to określają i nie dla każdego jest to powszechnie znane 150
06 lis 2025

Czy pracownik ma obowiązek pracować w godzinach nadliczbowych? Odpowiedź na to pytanie zaskakuje wiele osób. Tymczasem przepisy są jasne i choć chronią pracownika jako słabszą stronę stosunku pracy, to dbają też o dobro zakładu pracy.
Polacy w kamasze - rząd ogłosił termin nowego programu dla wszystkich
06 lis 2025

Co byś zrobił, gdyby nagle zawyła syrena alarmowa? Gdzie schronisz się z rodziną? Jak zachować się w sytuacji awaryjnej, kiedy nie ma prądu, wody ani telefonu? To nie scenariusz filmu katastroficznego – to potencjalne zagrożenie, na które chce nas przygotować Ministerstwo Obrony Narodowej. Program „wGotowości” rusza już 22 listopada i ma na celu coś więcej niż tylko naukę pierwszej pomocy czy rozpoznawania typów amunicji. Chodzi o zmianę mentalności całej społeczności. O budowanie kultury bezpieczeństwa od podstaw. A przykład Ukrainy pokazuje, że to nie fantazja – to konieczność.
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi a prawo do obsługi poza kolejnością na SOR – Ministerstwo Zdrowia znów odpowiada
06 lis 2025

W ostatnich tygodniach temat uprawnień Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi (ZHDK) ponownie wywołał gorącą dyskusję wśród społeczności dawców. Wszystko za sprawą pisma Ministerstwa Zdrowia z 22 lipca 2025 roku, które jednoznacznie określa, czy Zasłużeni Dawcy Krwi mogą liczyć na obsługę poza kolejnością na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR).
Świadczenie pielęgnacyjne. Od 1 stycznia 2026 r. MOPS wypłaci 3386 zł
05 lis 2025

Znamy już oficjalną kwotę świadczenia pielęgnacyjnego w 2026 r. Coroczna waloryzacja tej formy wsparcia ma związek z podwyżką płacy minimalnej. Kto może otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne?

REKLAMA

Trudniej będzie rozwiązać umowę o pracę. Od stycznia 2026 r. dłuższe okresy wypowiedzenia dla tych pracowników. Od maja dla kolejnych
06 lis 2025

Od 2026 roku na gruncie prawa pracy zajdą istotne zmiany. Wpłyną one na szereg uprawnień pracowniczych: wysokość dodatków, nagród jubileuszowych, czy wymiar urlopu wypoczynkowego. Będą też miały znaczenie dla długości okresów wypowiedzenia umów.
ZUS: zasiłek chorobowy tylko na wniosek. Samo zwolnienie lekarskie nie wystarczy. Trzeba dochować tego terminu i wpisać numer rachunku bankowego
06 lis 2025

Nie wystarczy samo zwolnienie lekarskie, aby otrzymać zasiłek chorobowy z ZUS-u. Świadczenie wypłacane jest osobom ubezpieczonym na wniosek, dlatego warto pilnować terminu jego złożenia i pamiętać o wpisaniu numeru rachunku bankowego.
Już 42 razy ZUS przegrał prawomocnie z emerytami. 190 korzystnych wyroków sądów powszechnych w sprawach dot. wyroku TK z 4 czerwca 2024 r. SK 140/20 [Wyszukiwarka wyroków]
05 lis 2025

Orzecznictwo w sprawach art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r. sygn. akt SK 140/20 jest bardzo niejednolite. Wskazana niejednolitość przejawia się na wielu płaszczyznach, przede wszystkim niektóre sądy powszechne orzekają na korzyść emerytów poprzez zmianę decyzji ZUS, inne z kolei orzekają na niekorzyść, oddalając odwołania emerytów. Również w ramach orzeczeń korzystnych, można zaobserwować spore różnice.
Pracodawcy próbują pozbawić pracowników tego wolnego. Nie każdy wie, że zamieszczenie tego rodzaju zapisów w regulaminie pracy jest niedopuszczalne
05 lis 2025

Regulamin pracy określa organizację i porządek pracy w danym zakładzie. Pracownicy mogą się również z niego dowiedzieć, jakie są ich prawa i obowiązki. Jednak czasami pracodawcy zapominają, że postanowienia regulaminu nie mogą modyfikować postanowień ustawy na niekorzyść pracowników.

REKLAMA

Sejm na żywo: 44. posiedzenie Sejmu (5, 6, 7 listopada 2025) [Transmisja online]
05 lis 2025

W środę 5 listopada o godz. 10:00 rozpoczęło się 44. posiedzenie Sejmu.
"Zapytaj Notariusza" – Infor PL S.A. i Izba Notarialna w Warszawie wspólnie promują edukację prawną
06 lis 2025

29 października w siedzibie Infor PL S.A. podpisano List Intencyjny pomiędzy Izbą Notarialną w Warszawie a Infor PL S.A., dotyczący realizacji cyklu edukacyjnych videocastów „Zapytaj Notariusza”. Izbę reprezentowali Tomasz Karłowski, Prezes Rady Izby Notarialnej w Warszawie oraz Ewa Helena Serafin, Wiceprezes Rady. Ze strony Infor PL S.A. dokument podpisali Marcin Krawczak. Wiceprezes Zarządu i Tomasz Pietryga, Redaktor Naczelny DGP.

REKLAMA