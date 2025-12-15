REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » Nowa lista refundacyjna. Ministerstwo zdecydowało

Nowa lista refundacyjna. Ministerstwo zdecydowało

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 grudnia 2025, 16:14
Nowa lista refundacyjna. Ministerstwo Zdrowia zdecydowało
Nowa lista refundacyjna. Ministerstwo Zdrowia zdecydowało
Od 1 stycznia 2026 roku refundacją zostaną objęte 24 nowe terapie, w tym 9 onkologicznych i 8 przeznaczonych dla pacjentów z chorobami rzadkimi. Siedemnaście z nich trafi do programów lekowych, a siedem będzie dostępnych w refundacji aptecznej. „Nakłady na politykę lekową i refundację leków systematycznie wzrastają” – podkreśliła wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk, podsumowując zmiany w polityce lekowej na koniec roku.

Nowa lista to kolejny krok w systematycznym zwiększaniu dostępności do nowoczesnych terapii dla polskich pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem onkologii i chorób rzadkich. „Koniec roku to dobra okazja do podsumowania polityki lekowej. Pojawiło się wiele nowych terapii, zwiększył się istotnie budżet. Nakłady na politykę lekową i refundację leków systematycznie wzrastają” - powiedziała wiceminister Katarzyna Kacperczyk.

24 nowe terapie. Siedemnaście znajduje się w programach lekowych, a siedem to kategoria refundacyjna apteczna

Od 1 stycznia 2026 roku refundacją zostaną objęte 24 nowe terapie, oczekiwane przez pacjentów i ekspertów klinicznych, w tym:

  • 9 terapii onkologicznych,
  • 15 terapii nieonkologicznych,
  • 8 terapii dedykowanych chorobom rzadkim.

Siedemnaście z tych terapii znajduje się w programach lekowych, a siedem to kategoria refundacyjna apteczna. Jedna terapia o wysokim poziomie innowacyjności będzie finansowana w ramach subfunduszu TLI.

Ministerstwo Zdrowia: wydano też 585 decyzji dotyczących kontynuacji refundacji terapii

Wiceminister zaznaczyła, że od ostatniego, październikowego ogłoszenia wydano 585 decyzji dotyczących kontynuacji refundacji terapii, które znalazły się na liście w ramach wcześniejszych ogłoszeń. „Kontynuacja refundacji nie jest procesem technicznym - to wydanie nowej decyzji, wiążące się z zabezpieczeniem kosztów na 2-3 lata, w zależności od rodzaju leku. Robimy to tak, aby ocenić efektywność kosztową i skuteczność terapii, tak aby środki były wykorzystywane rozsądnie, a pacjenci mieli dostęp do nowych terapii” – powiedziała wiceminister.

Refundacją objętych zostało także 10 pierwszych odpowiedników leków oryginalnych. „Aby zwiększyć dostępność tańszych leków dla pacjentów i jednocześnie zapewnić możliwość korzystania z innowacyjnych terapii, staraliśmy się znaleźć balans między wprowadzaniem leków innowacyjnych a generycznych. Wszystkie odpowiedniki mają taką samą skuteczność i biorównoważność jak leki oryginalne” – zaznaczyła wiceminister.

Pakiet farmaceutyczny, czyli szybsze wejście na rynek tańszych leków i ułatwia dostęp do terapii pacjentom

Wiceminister odniosła się również do zakończenia negocjacji między Radą Europejską, Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim w sprawie pakietu farmaceutycznego - największej reformy w Europie od 20 lat, wypracowanej podczas polskiej prezydencji. Pakiet umożliwia szybsze wejście na rynek tańszych leków i ułatwia dostęp do terapii pacjentom. Więcej informacji: Pakiet Farmaceutyczny - największa unijna reforma prawa faramceutycznego

Mateusz Oczkowski, wicedyrektor departamentu polityki lekowej i farmacji w ministerstwie Zdrowia podkreślił, że koszty w programach lekowych, tych najbardziej przełomowych i innowacyjnych terapii, w ciągu pięciu lat wzrosły czterokrotnie. ”Koszt roczny pacjenta w programie lekowym wzrósł z 35 tys. zł do 42 tys. zł. W przypadku chorób rzadkich jest on o wiele większy” - zaznaczył. „Również w katalogu chemioterapii koszty refundacji wzrosły. Jest to związane ze zmianami kategorii dostępności. Dzięki temu jest możliwe leczenie w większej liczbie ośrodków leczniczych” – dodał.

Koszty refundacji aptecznej są coraz wyższe. Dlaczego tak się dzieje?

Dyrektor Oczkowski zwrócił też uwagę na wydatki ponoszone na bezpłatne leki, które przysługują  osobom 65+, dzieciom do 18 roku życia, a także kobietom w ciąży i połogu. „W ciągu ostatnich lat wyraźnie wzrosły koszty refundacji aptecznej. Szczególnie w ostatnich dwóch latach – z 11 mld zł do prawie 15 mld zł. To efekt darmowego wykazu grup upoważnionych: seniorzy "65+" - dla tej grupy wydawanych jest 95% wszystkich leków z całej listy refundacyjnej, dla dzieci do 18 roku życia (70% leków) oraz dla kobiet w ciąży i połogu (20% leków). Udział leków darmowych w ciągu dwóch lat wzrósł dwukrotnie z 30% do 60%” - wyliczał.

Zobacz również:

 

oprac. Adam Kuchta
Źródło: Alerter: Ministerstwo Zdrowia - Wiadomości
