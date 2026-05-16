REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Deweloper nie podwyższy ceny mieszkania po zawarciu umowy, wyższy zwrot opłaty rezerwacyjnej, zmiana procedury odbioru mieszkania. Zmiany w ustawie deweloperskiej 2026/2027

Deweloper nie podwyższy ceny mieszkania po zawarciu umowy, wyższy zwrot opłaty rezerwacyjnej, zmiana procedury odbioru mieszkania. Zmiany w ustawie deweloperskiej 2026/2027

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 maja 2026, 20:50
Paweł Huczko
Paweł Huczko
mieszkanie, zakup mieszkania, deweloper, cena mieszkania, najem, wynajem, pieniądze
Deweloper nie podwyższy ceny mieszkania po zawarciu umowy, wyższy zwrot opłaty rezerwacyjnej, zmiana procedury odbioru mieszkania. Ważne zmiany w ustawie deweloperskiej 2026/2027
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W dniu 11 maja 2026 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Nowelizacja ma przynieść sporo zmian wzmacniających pozycję prawną klientów deweloperów i rozszerzyć funkcjonalności portalu DOM, którego start odsunięto na marzec 2027 r. Na szczególną uwagę zasługuje pomysł wprowadzenia ustawowego zakazu podnoszenia ceny lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego po podpisaniu umowy deweloperskiej lub umowy zobowiązującej.

rozwiń >

Jak wyjaśnia Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT), które przygotowuje omawiany projekt, nowelizacja ma rozszerzyć funkcjonalności portalu DOM, doprecyzować obowiązki deweloperów, a także wzmocnienia mechanizmów ochrony nabywców lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych.

REKLAMA

REKLAMA

Co to jest portal DOM

Utworzenie portalu DOM przewiduje ustawa z 17 października 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2025 poz. 1669), która ma wejść w życie 2 kwietnia 2027 r. Celem portalu DOM będzie w szczególności udostępnianie wiarygodnych, sprawdzonych cen transakcyjnych mieszkań i domów jednorodzinnych, zarówno z rynku pierwotnego jak i wtórnego. Dane te będą publikowane w formie uśrednionych informacji statystycznych, by uniemożliwić identyfikację nabywców i samych nieruchomości. Portal ten ma zapewnić rzetelną i bezpłatną informację dla osób planujących zakup lokalu mieszkalnego. Portal DOM będzie prowadzony przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, a koszty jego utworzenia i funkcjonowania będą finansowane z Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego – czyli de facto ze składek wpłacanych do DFG przez deweloperów.

Więcej informacji w portalu DOM

Mimo, że ww. ustawa wdrażająca portal DOM czeka na wejście w życie, Ministerstwo Rozwoju i Technologii postanowiło jeszcze w czasie vacatio legis tej ustawy rozszerzyć funkcjonalności tego portalu. Proponowane przez MRiT zmiany będą m.in. obejmować informacje:
- identyfikacyjne dotyczące danego dewelopera,
- dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych,
- o ewentualnych opóźnieniach w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych,
- o składkach odprowadzonych do Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego,
- o ewentualnych karach nałożonych przez właściwe organy (UOKiK, GUNB, WUNB, PUNB), czy toczących się postępowaniach sądowych w sprawie restrukturyzacji lub ogłoszenia upadłości dewelopera.

Jak wyjaśnia MRiT, uzyskane od deweloperów informacje pozwolą także organom publicznym na utworzenie bieżącej analizy funkcjonowania rynku deweloperskiego, w tym sporządzenie statystyki liczby zakończonych przedsięwzięć inwestycyjnych, czy średnich opóźnień w ich ukończeniu. Zwiększona funkcjonalność Portalu DOM ma docelowo wspomagać obywateli zainteresowanych zakupem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z rynku pierwotnego poprzez umożliwienie im otrzymania w prosty i przejrzysty sposób zbioru niezbędnych informacji o potencjalnym kontrahencie. Powinno się to przyczynić się do zwiększenia przejrzystości rynku nieruchomości mieszkaniowych w ramach udostępniania obywatelom aktualnych i wiarygodnych danych dotyczących przedsiębiorców funkcjonujących na rynku mieszkaniowym. Efekty te nie są możliwe do osiągnięcia w ramach aktualnie dostępnych narzędzi.

Zmiana wzoru prospektu informacyjnego

Omawiana nowelizacja ma zmienić wzór prospektu informacyjnego, stanowiącego integralny element umowy deweloperskiej, umowy niedeweloperskiej lub umowy rezerwacyjnej. Rozszerzona ma zostać sekcja tego prospektu dotycząca historii i doświadczenia dewelopera o informacje w zakresie postępowań karnych i cywilnych związanych z jego działalnością gospodarczą.

Ponadto, prospekt zostanie uzupełniony o jednolity wzór tabelaryczny dotyczący standardu wykończenia nieruchomości, obejmujący szczegółowe parametry techniczne.

Celem tych zmian w prospekcie informacyjnych jest - jak tłumaczy MRiT - jest zapewnienie przejrzystości dokumentacji technicznej i prawnej oraz stworzenie podstaw do skuteczniejszego dochodzenia roszczeń reklamacyjnych.

REKLAMA

Zakaz podnoszenia ceny lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego po podpisaniu umowy deweloperskiej lub umowy zobowiązującej

Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie ustawowego zakazu waloryzacji ceny lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na niekorzyść nabywcy po podpisaniu umowy deweloperskiej lub umowy zobowiązującej. Nabywca uzyska gwarancję niezmienności ceny, zaś ryzyko związane ze zmianą kosztów inwestycji obciążać będzie dewelopera, jako podmiot profesjonalny.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wyższy zwrot opłaty rezerwacyjnej

Odnośnie umów rezerwacyjnych wprowadzona będzie zmiana polegająca na zwiększeniu wysokości zwrotu opłaty rezerwacyjnej do poczwórnej wysokości (z podwójnej wysokości), w przypadku niewywiązania się przez dewelopera z zobowiązań. Rozwiązanie to ma zniechęcić deweloperów do jednostronnego zrywania umów w sytuacjach wzrostu cen rynkowych.

Zmiana procedury odbioru lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Nowelizacja ma także zmienić procedurę odbioru lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Konsument uzyska możliwość przesłania protokołu odbioru wraz z listą wad drogą elektroniczną bądź pocztową, co pozwoli na uwzględnienie raportów przygotowanych przez specjalistów technicznych.
Deweloper lub jego pełnomocnik zostanie natomiast zobowiązany do uczestnictwa w czynności odbioru. W rezultacie zgłoszone wady będą miały charakter wiążący i podlegać będą ustawowym terminom.

Więcej obowiązkowych informacji na stronie internetowej dewelopera

Nowelizacja ma rozszerzyć katalog danych, które obowiązkowo muszą znaleźć się na stronie internetowej dewelopera. Deweloper będzie miał obowiązek udostępnienia rzutów mieszkań z powierzchniami pomieszczeń, informacji o pomieszczeniach przynależnych oraz jednoznacznego oznaczenia wizualizacji jako materiałów poglądowych.
Jak wyjaśnia MRiT, zmiana ta ma ograniczyć stosowanie nieuczciwych praktyk marketingowych oraz zapewnienie konsumentom dostępu do podstawowych informacji na wstępnym etapie zapoznawania się z ofertą.

Zamknięty katalog przesłanek uprawniających dewelopera do odstąpienia od umowy

Projekt omawianej nowelizacji przewiduje także wprowadzenie zamkniętego katalogu przesłanek uprawniających dewelopera do odstąpienia od umowy oraz sankcji bezskuteczności dla innych przyczyn wypowiedzenia (co eliminuje pozustawowe ograniczenia cesji wierzytelności przez nabywców), a także objęcie ujednoliconymi zasadami obrotu wierzytelnościami wszystkich rodzajów umów deweloperskich wskazanych w art. 2 ustawy, co zapewnia spójność systemu i uszczelnia regulacje na rynku pierwotnym.

Zwiększenie ochrony nabywców mieszkań - wspólnicy przejmą zobowiązania z tytułu rękojmi w przypadku likwidacji spółki

Ponadto nowelizacja ma wprowadzić dodatkową ochronę nabywców w postaci obligatoryjnego przejęcia zobowiązania z tytułu rękojmi za wady przez wspólników spółki z o.o., która zamierza zakończyć działalność przed upływem okresu rękojmi za wady. W przypadku spółek akcyjnych, rozwiązanie tych spółek może nastąpić nie wcześniej, niż po upływie 5 lat od dnia przeniesienia na nabywcę własności tego lokalu lub domu jednorodzinnego.
Jak wyjaśnia MRiT, zmiana ta stanowi odpowiedź na konieczność zwiększenia ochrony nabywców nieruchomości mieszkalnych, którzy w praktyce nie mają możliwości dochodzenia swoich roszczeń wynikających z wad powstałych w większym odstępie czasowym od zakupu nieruchomości.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Omawiana nowelizacja ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Prawdopodobnie stanie się to jeszcze w 2026 roku.

Wyjątek stanowią przepisy wprowadzone w art. 1 pkt 23 oraz art. 2, których wejście w życie pozostaje w ścisłym związku z przepisami dotyczącymi Portalu DOM, których vacatio legis określono w ustawie z 17 października 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw. Obecne brzmienie przepisów ww. ustawy zakłada, że wejście w życie tej ustawy nastąpi 2 kwietnia 2027 r., poza wyjątkami dotyczącymi m.in. utworzenia Portalu DOM i jego finansowania. Przepisy w tym zakresie weszły w życie 2 grudnia 2025 r., tj. w dniu następującym po ogłoszeniu tej ustawy. Jednakże przy uwzględnieniu zmian określonych w art. 9 ustawy zmienianej w art. 2 pkt 3 lit. a niniejszej nowelizacji projektu, termin wejścia w życie ustawy nastąpi 23 marca 2027 r.

Wyjątek stanowią zatem przepisy dotyczące rozszerzenie funkcjonalności Portalu DOM o dane dotyczące deweloperów. Nowelizacja zakłada, by częściowo weszły one w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia, natomiast częściowo z 23 marca 2027 r. Wejście niniejszych przepisów w życie we wskazanym terminie pozwoli UFG na niezwłoczne przystąpienie do prac związanych z uruchomieniem samego Portalu DOM, jak i jego modyfikację poprzez rozszerzenie funkcjonalności o dodatkowe dane. Ponadto zmiana polegająca na rozszerzeniu katalogu informacji publikowanych na stronie internetowej dewelopera (art. 1 pkt 5) wejdzie w życiu po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Wydłużenie vacatio legis dla tego przepisu w stosunku do okresu przejściowego dla pozostałych zmian zwiększających ochronę nabywców ma na celu zapewnienie odpowiedniego czasu dla deweloperów na dostosowanie stron internetowych prowadzonych dla wszystkich przedsięwzięć deweloperskich i zadań inwestycyjnych.

Źródło:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym i ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (UD361)

- założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (UD361).

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Koniec ze zmianą czasu – nie trzeba będzie przestawiać zegarków z drugiej na trzecią w nocy. Polska wyłamie się z europejskiego systemu zmiany czasu?
15 maja 2026

Czy to koniec z przestawianiem zegarków o drugiej lub trzeciej nad ranem? Okazuje się, że rytuał, który od lat zaburza nasz sen i samopoczucie, może wkrótce przejść do historii. Zarówno Polska, jak i Unia Europejska szykują decyzję, która może na zawsze zakończyć zmianę czasu.
Sprzedawcy obciążają klientów opłatą za płatność kartą. Aby było to dozwolone, muszą być spełnione te warunki
16 maja 2026

Przywykliśmy to płatności bezgotówkowych i mało kto nosi na co dzień w portfelu banknoty. I choć początkowo takie rozwiązanie wydawało się być bardzo atrakcyjne zarówno dla sprzedawców, jak i nabywców, to jednak obecnie coraz częściej mówi się o dodatkowych kosztach tej wygody. Kto powinien je ponosić? A może trzeba się nimi dzielić?
Trzy typy orzeczeń dla osób z deficytami zdrowia. Coraz większa dysproporcja świadczeń jakie dają
15 maja 2026

Tak oceniają preferowanie przez przepisy osób niepełnosprawnych, które dysponują orzeczeniem ZUS o "niezdolności do samodzielnej egzystencji". To inny rodzaj orzeczenia niż "orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności" albo "całkowita niezdolność do pracy".

Kto dziedziczy po osobie bezdzietnej? Na liście cudze dzieci, gmina i Skarb Państwa
15 maja 2026

Śmierć bliskiej osoby to ogromny cios, ale też początek skomplikowanych formalności – zwłaszcza gdy zmarły nie doczekał się potomstwa i nie zostawił testamentu. Kto w takiej sytuacji przejmuje majątek? Polskie prawo jasno określa sztywną hierarchię. Zobacz, komu przypadną pieniądze i nieruchomości po osobie bezdzietnej. Niektóre scenariusze mogą Cię mocno zdziwić.

REKLAMA

Ile kierowcy zapłacą za benzynę i olej napędowy w weekend? Najnowsze obwieszczenie ministra energii
15 maja 2026

W najnowszym obwieszczeniu minister energii określił ceny benzyny i oleju napędowego na weekend. Sprawdzamy, jaką maksymalną cenę kierowcy będą musieli zapłacić za tankowanie w dniach od 16 maja do 18 maja.
Sądy rejonowe przejmą więcej spraw? Plan Ministerstwa Sprawiedliwości
15 maja 2026

By usprawnić wydawanie orzeczeń, sądy rejonowe będą rozpoznawać sprawy o wartości do 150 tys. zł. To kolejny etap udrożnienia coraz bardziej niewydolnych sądów okręgowych, nad którym pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości - czytamy wydaniu „Rz".
Pracodawca nie może odmówić wypłaty tych pieniędzy, nawet jeśli pracownik dostał już to świadczenie w innym zakładzie pracy
15 maja 2026

Pracodawca nie może obniżyć tego świadczenia, bo pracownik pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy. Nie powinno go też interesować to, czy dostał je już w innym zakładzie pracy. Tylko jedna rzecz jest ważna dla prawa do tych pieniędzy.
KAS kontroluje stacje benzynowe. Prawie 500 przypadków nieprawidłowości w stosowaniu cen maksymalnych paliw
15 maja 2026

Podczas kontroli stacji benzynowych przez KAS w zakresie cen maksymalnych paliw wykazano nieprawidłowości. W niespełna 500 stacjach spośród blisko 8000 skontrolowanych dochodziło do różnicy pomiędzy ceną na pylonie a ceną zakupu benzyny lub oleju napędowego.

REKLAMA

Nowy obowiązek dla wynajmujących nieruchomości i 50 tys. zł kary za brak tej informacji w ogłoszeniu od 20 maja 2026 r.? Rząd zaostrza przepisy, aby „ograniczyć szarą strefę”
16 maja 2026

W rządzie trwają zaawansowane prace nad projektem ustawy, który wprowadza szereg nowych obowiązków dla wynajmujących mieszkania i domy na okres krótszy niż 30 dni, jednorazowo, w stosunku do jednego klienta (czyli świadczący usługi najmu krótkoterminowego). Wśród nich, znalazł się m.in. obowiązek zgłoszenia nieruchomości (która udostępniana jest przez właściciela osobom trzecim, w ramach wspomnianego najmu krótkoterminowego) do centralnego wykazu, na podstawie którego wynajmujący uzyska indywidualny numer identyfikacyjny obiektu. Za niedopełnienie powyższego obowiązku, jak również za niezamieszczenie ww. numeru w ogłoszeniu o wynajmie – Ministerstwo Sportu i Turystyki przewidziało wysokie kary administracyjne, które będą mogły być nakładane w drodze jednostronnej decyzji marszałka województwa.
Nowelizacja: Rusza likwidacja szkół w całej Polsce. 25 kwietnia weszły w życie nowe przepisy
15 maja 2026

Od 25 kwietnia 2026 r. obowiązują specprzepisy o likwidacji szkół. W tym znaczeniu „spec”, że ułatwiają i precyzują zamykanie szkół z uwagi na coraz mniejszą liczbę dzieci. Przepisy wymagają ożywionych konsultacji z rodzicami uczniów, uczniami (o ile są pełnoletni) oraz mieszkańcami. Ale osobą decyzyjną w procesie likwidacji szkoły (poza władzami gminy) jest kurator oświaty. Np. ma obowiązek dokonać wizytacji nie tylko likwidowanej szkoły, ale i szkół okolicznych, które przejmą uczniów. Musi też sprawdzić trasy dojazdy uczniów do nowej dla nich szkoły.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA