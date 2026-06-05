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5 tys. zł grzywny dla każdego właściciela psa lub kota, za jego nieoznakowanie, na własny koszt – Prezydent podpisał ustawę

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05 czerwca 2026, 08:12
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
czipowanie, oznakowanie, pies, kot, właściciel, Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów, KROPiK, prezydent, grzywna
5 tys. zł grzywny dla każdego właściciela psa lub kota, za jego nieoznakowanie, na własny koszt – Prezydent podpisał ustawę
Shutterstock

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W dniu 2 czerwca 2026 r. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę z dnia 15 maja 2026 r. o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów, która wprowadza obowiązek czipowania oraz rejestracji psów i kotów w państwowym, elektronicznym systemie (KROPiK), przez ich właścicieli. Nowe przepisy mają ograniczyć bezdomność zwierząt, a za niewywiązanie się przez właściciela zwierzęcia z nowego obowiązku – grozić będzie wysoka grzywna.

Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK), czyli – nowe narzędzie, służące zwalczaniu zjawiska bezdomności psów i kotów

Utworzenie – na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2026 r. o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów – nowego, państwowego, elektronicznego systemu, w którym rejestrowane będą uprzednio zaczipowane psy i koty, tj. Krajowego Rejestru Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK) – „To krok, który w sposób zasadniczy pozwala walczyć z bezdomnością zwierząt i był oczekiwany także przez środowiska, które się zajmują opieką nad zwierzętami”– stwierdził rzecznik rządu Adam Szłapka, podczas konferencji prasowej, która miała miejsce w dniu 24 lutego 2026 r., po przyjęciu projektu ww. ustawy przez Radę Ministrów.

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Obowiązkowe znakowanie i rejestracja są uznawane za jeden ze skuteczniejszych sposobów ograniczania bezdomności psów i kotów. Powstanie KROPiK ma umożliwić jednoznaczne powiązanie zwierzęcia z jego właścicielem lub ze schroniskiem, w którym przebywa. Rejestr będzie prowadzony w przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Obowiązkowe czipowanie oraz rejestracja w Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK) – czy znakowanie dotyczyć będzie wszystkich psów i kotów oraz czy ustawodawca przewidział, w tym zakresie, jakieś wyjątki?

Jak wynika z informacji opublikowanej przez Kancelarię Prezydenta w dniu 2 czerwca 2026 r. – ustawa z dnia 15 maja 2026 r. o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów, określa zasady prowadzenia publicznego Krajowego Rejestru Oznakowanych Psów i Kotów oraz zasady znakowania i rejestracji psów z gatunku Canis lupus familiaris i kotów z gatunku Felis silvestris catus.

Ważne

Zgodnie z art. 3 ww. ustawy – obowiązkowemu oznakowaniu i rejestracji podlegać będą:

  • psy – w terminie do dnia pierwszego szczepienia przeciwko wściekliźnie albo do dnia poprzedzającego dzień przeniesienia własności psa, jeżeli to zdarzenie nastąpi wcześniej, albo do dnia następującego po dniu przyjęcia psa do schroniska albo umieszczenia w domu tymczasowym;
  • koty – w terminie do dnia ukończenia przez kota 3 miesiąca życia albo do dnia poprzedzającego dzień przeniesienia własności kota, jeżeli to zdarzenie nastąpi wcześniej, albo do dnia następującego po dniu przyjęcia kota do schroniska albo umieszczenia w domu tymczasowym;
  • psy i koty przywożone na terytorium Polski – jeżeli nie są oznakowane w sposób umożliwiający odczyt tego oznakowania przy użyciu czytnika zgodnego z normą ISO 11785 „Radiowa identyfikacja zwierząt – Koncepcja techniczna”, w terminie 14 dni od dnia odpowiednio wwozu na terytorium Polski albo od zakończenia kwarantanny.

Obowiązek zapewnienia oznakowania psa i kota, zgodnie z powyższymi zasadami – ciążyć będzie na:

  • właścicielu tego psa lub kota;
  • w przypadku psa i kota utrzymywanych w schronisku – podmiocie prowadzącym to schronisko;
  • a w przypadku psa i kota umieszczonych w domu tymczasowym – organizacji zapewniającej opiekę w domu tymczasowym.

O oznakowaniu i rejestracji kotów wolnożyjących – zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy – decydować będzie natomiast gmina.

Ustawodawca przewidział jedno wyłączenie od obowiązku oznakowania i rejestracji kotów i dotyczy ono – wolnożyjących kotów, bytujących na terenie gospodarstw rolnych.

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Ważne

A co z psami i kotami, które w dniu wejścia ustawy w życie, są już starsze, tj. – z psami, których termin pierwszego szczepienia przeciw wściekliźnie upłynął przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 15 maja 2026 r. o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów lub które zostały po raz pierwszy zaszczepione przeciw wściekliźnie przed tym dniem oraz kotami, które ukończyły 3 miesiąc życia przed dniem wejścia w życie ww. ustawy?

Te psy i koty – zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy – również są objęte obowiązkiem oznakowania i rejestracji, który obciąża właściciela zwierzęcia – w terminie:

  • 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy albo
  • do dnia poprzedzającego dzień przeniesienia własności psa lub kota, jeżeli to zdarzenie nastąpi wcześniej.

Obowiązkowe czipowanie oraz rejestracja w Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK) – w jaki sposób przeprowadzane będzie znakowanie psów i kotów oraz czy właściciel będzie musiał pokryć jego koszt?

Rejestracji psa albo kota będą mogli dokonać wyłącznie lekarze weterynarii wpisani do ewidencji i po uwierzytelnieniu w KROPiK albo technicy weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt, w którym dokonuje się rejestracji psów i kotów. Oznakowanie psa albo kota polegać będzie na wszczepieniu zwierzęciu zatwierdzonego transpondera, zgodnego z normą ISO 11784 „Radiowa identyfikacja zwierząt – Struktura kodowa” i wykorzystującego technologię HDX lub FDX-B oraz umożliwiającego odczytanie danych przez czytnik zgodny z normą ISO 11785 „Radiowa identyfikacja zwierząt – Koncepcja techniczna”.

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Po oznakowaniu psa albo kota – właściciel otrzyma dokument w postaci papierowej lub elektronicznej, potwierdzający to oznakowanie. Powyższy dokument nie będzie wydawany jedynie wówczas, jeżeli – rejestracja psa lub kota w KROPiK, odbywać się będzie w tym samym zakładzie leczniczym dla zwierząt, bezpośrednio po oznakowaniu tego psa albo kota.Po rejestracji psa lub kota w KROPiK – lekarz weterynarii, który dokonał tej rejestracji, na żądanie właściciela zwierzęcia – wyda mu dokument (w postaci papierowej lub elektronicznej) potwierdzający tę rejestrację i zawierający dane wprowadzone do KROPiK podczas rejestracji, wygenerowany z KROPiK.

Ważne

Oznakowanie i rejestracja psa lub kota – co do zasady – nie będzie dla właścicieli nieruchomości nieodpłatna. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 15 maja 2026 r. o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów – maksymalna opłata za:

  • oznakowanie psa albo kota, która obejmuje także koszt wszczepianego transpondera, albo
  • rejestrację psa albo kota, albo
  • zmianę lub uzupełnienie danych w KROPiK, na wniosek właściciela psa albo kota,

będzie wynosiła 0,56% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym. Gmina będzie mogła refundować część albo całość kosztów oznakowania i rejestracji psów i kotów poniesionych przez ich właścicieli, podmioty prowadzące schroniska dla zwierząt lub organizacje zapewniające opiekę bezdomnym zwierzętom w domu tymczasowym – stosownie do posiadanych środków finansowych. Przysługiwanie refundacji powyższej opłaty, nie jest więc gwarancją ustawową.

Obowiązkowe czipowanie oraz rejestracja w Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK) – jakie konsekwencje grozić będą właścicielowi za nieoznakowanie psa lub kota? [grzywna, kara administracyjna]

Ważne

Zgodnie z art. 26 ust. 13 ustawy z dnia 15 maja 2026 r. o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów – kto będąc obowiązanym do oznakowania lub rejestracji psa lub kota – nie zapewnia dokonania tych czynności w terminie wynikającym z ustawy – podlegać będzie karze grzywny, w wysokości do 5 tys. zł.

W art. 26 ust. 8 ww. ustawy – przewidziano ponadto zakaz:

  • przenoszenia własności,
  • nabywania oraz
  • wydawania ze schroniska albo z domu tymczasowego,

psa lub kota nieoznakowanego lub niezarejestrowanego w KROPiK.

Za złamanie ww. zakazu – również grozić będzie kara grzywny, w wysokości do 5 tys. zł, a osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, niebędącym osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną – ponadto, kara administracyjna w wysokości od 0,56 % do 200 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym. Karę tę, nakładać będzie, w drodze decyzji, powiatowy lekarz weterynarii.

Obowiązkowe czipowanie oraz rejestracja w Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK) – kiedy wchodzą w życie przepisy wprowadzające obowiązek znakowania psów i kotów przez ich właścicieli (i nie tylko)?

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 15 maja 2026 r. o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów – co do zasady (z pewnymi wyjątkami) – ustawa ta (wprowadzająca obowiązek znakowania psów i kotów) wchodzi w życie po upływie 2 lat od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jak zostało już wspomniane powyżej – starsze psy i koty (dla których upłynęły już terminy wynikające z art. 3 ust. 1 ustawy, tj. pierwszego szczepienia przeciwko wściekliźnie lub osiągnięcia wieku 3 miesięcy życia) – podlegać będą obowiązkowi znakowania, w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy (albo do dnia poprzedzającego dzień przeniesienia własności psa lub kota, jeżeli to zdarzenie nastąpi wcześniej). Aby wyliczyć dokładne daty aktualizacji ww. obowiązków – musimy poczekać na ogłoszenie ww. ustawy w Dzienniku Ustaw, co nastąpi najprawdopodobniej jeszcze w dniu dzisiejszym, ponieważ Prezydent Karol Nawrocki, podpisał tę ustawę w dniu 2 czerwca 2026 r.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 15 maja 2026 r. o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (numer druku sejmowego: 2293)
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Źródło: INFOR
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