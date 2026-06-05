Od 3 czerwca 2026 r. zredukowanie liczby punktów karnych za naruszenia przepisów ruchu drogowego popełnione przez osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem – w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia rządowego (autorstwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) – nie jest już możliwe na dotychczasowych zasadach. Dzięki szkoleniu (tzw. kursowi reedukacyjnemu), kierowcy mogą „pozbyć się” (i tym samym – zmniejszyć ryzyko utraty prawa jazdy) już tylko punktów karnych za niektóre, ściśle określone naruszenia. To istotna informacja zwłaszcza dla tych osób, które wybierają się w dłuższą trasę (co zawsze wiąże się z większym ryzykiem otrzymania mandatu karnego), w długi weekend Bożego Ciała.

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Punkty karne za naruszenia przepisów prawa o ruchu drogowym popełnione przez osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem – czym są i na jakiej podstawie są naliczane kierowcom, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami?

Punkty (potocznie zwane karnymi) za naruszenia przepisów ruchu drogowego popełnione przez osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem są punktami wpisywanymi do prowadzonej w formie elektronicznej, ewidencji, w której gromadzone są informacje dotyczące naruszeń przepisów ruchu drogowego ujawnionych lub stwierdzonych przez:

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Policję lub inne organy uprawnione do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za naruszenia w ruchu drogowym lub do prowadzenia czynności wyjaśniających lub postępowań w sprawach tych naruszeń, przekazane Policji przez te organy do celów prowadzenia ewidencji.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Sprawiedliwości1 – system punktów karnych w Polsce funkcjonuje od lat 90-tych i stanowi jeden z kluczowych instrumentów wpływających na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Punkty karne mają dyscyplinować kierowców, a w przypadku nagminnego łamania przepisów – prowadzić do „eliminacji” najbardziej niebezpiecznych uczestników ruchu drogowego.

Za każde wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym przypisana jest określona liczba punktów karnych. Podstawą prawną prowadzenia ewidencji punktów karnych jest art. 98 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Obecnie, za jedno wykroczenie można otrzymać maksymalnie 15 punktów karnych. To oznacza, że dwa poważniejsze przewinienia mogą skutkować utratą uprawnień do kierowania pojazdami.

Liczba punktów odpowiadających poszczególnym naruszeniom popełnionym przez osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem, która wpisywana jest przez Policję do ww. ewidencji, dotychczas (tj. do 2 czerwca 2026 r.) była ściśle określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 1897 z późn. zm.), w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego (Dz.U. z 2026 r., poz. 144). Od 3 czerwca 2026 r. natomiast – obowiązuje taryfikator punktów karnych, ustalony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2026 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego (Dz.U. z 2026 r., poz. 724).

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Z pełnym taryfikatorem punktów karnych [ aktualnym na dzień 4 czerwca 2026 r. 2] można zapoznać się poniżej:

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Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2026 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego [taryfikator punktów karnych]

Ile punktów karnych – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami – skutkuje utratą prawa jazdy (i uprawnienia do prowadzenia pojazdów) przez kierowcę?

Zgodnie z par. 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2026 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego (które od 3 czerwca 2026 r., zastąpiło dotychczasowe – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego) – w przypadku „uzbierania” więcej niż 24 punktów karnych przez kierowcę, który posiada prawo jazdy od ponad roku – Policja wystąpi do starosty z wnioskiem o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji takiego kierowcy. W efekcie powyższego – kierowca otrzyma od starosty skierowanie na egzamin sprawdzający kwalifikacje (tj. taki sam egzamin, jak ten na prawo jazdy) oraz na badanie psychologiczne. W przypadku niezaliczenia egzaminu lub badań – starosta cofnie uprawnienie do prowadzenia pojazdów.

W przypadku kierowców, którzy posiadają prawo jazdy krócej niż rok – limit punktów karnych skutkujących konsekwencjami jest niższy i opiewa na 20 punktów karnych. Po przekroczeniu tej liczby przez „młodego” kierowcę – nie jest już przeprowadzany egzamin sprawdzający kwalifikację, a starosta od razu cofa uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Wynika to wprost z art. 103 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Gdzie i w jaki sposób można zweryfikować, ile punktów karnych posiada aktualnie na swoim „koncie” kierowca?

Aktualną liczbę posiadanych punktów karnych każdy kierowca może sprawdzić korzystając z dostępnej na portalu gov.pl e-usługi „Sprawdź swoje punkty karne” (LINK). Potrzeba do tego tzw. profilu zaufanego, dzięki któremu można potwierdzić swoją tożsamość. W jaki sposób utworzyć profil zaufany – można natomiast sprawdzić TUTAJ.

Po zalogowaniu się pod wskazanym linkiem (z wykorzystaniem profilu zaufanego) – system automatycznie przenosi do serwisu mObywatel. Tam – od razu powinna wyświetlić się informacja o aktualnej liczbie punktów karnych. Jeśli natomiast potrzebuje się urzędowego zaświadczenia z informacją o liczbie punktów karnych, które posiada się na swoim koncie (np. dla pracodawcy, w przypadku zatrudnienia na stanowisku, w którym będzie się wykorzystywać samochód służbowy) – można je otrzymać w komisariacie policji. Należy w tym celu udać się do najbliższego komisariatu policji, gdzie zaświadczenie takie zostanie wydane po okazaniu dokumentu tożsamości i uiszczeniu opłaty w wysokości 17 zł.

W zakresie aktualnej liczby punktów karnych – internetowa baza w serwisie mObywatel aktualizowana jest na bieżąco na podstawie danych przekazywanych z ewidencji, którą prowadzi policja, dlatego – wyświetlona informacja może ulec zmianie w ciągu dnia. W przypadku powzięcia wątpliwości co do aktualności wyświetlonej liczby punktów – warto zalogować się do serwisu następnego dnia, aby ponownie sprawdzić dane.

W jaki sposób – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami – kierowca może zredukować liczbę posiadanych punktów karnych, w związku z poddaniem się szkoleniu (zmniejszając tym samym ryzyko utraty prawa jazdy)?

Ważne W aktualnym stanie prawnym – kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy dłużej niż 1 rok – mogą zredukować liczbę przypisanych im punktów karnych – poddając się szkoleniu (tzw. kursowi reedukacyjnemu) organizowanemu przez WORD. Wynika to z art. 17 ust. 6a-6f ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Powyższemu szkoleniu – dzięki któremu można zredukować liczbę posiadanych punktów karnych – można poddać się, na własny koszt, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Szkolenie to nie może zostać przeprowadzone zdalnie (tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość), a maksymalna liczba punktów karnych, która może zostać „wykreślona” z ewidencji na skutek poddania się powyższemu szkoleniu – opiewa na 6 punktów. Od 3 czerwca 2026 r. ponadto – w związku ze zmianą wspomnianego art. 17 ust. 6a oraz ust. 7 pkt 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (dokonaną ustawą z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 r., poz. 1676 z późn. zm.)) – z powodu odbycia kursu reedukacyjnego, „wykreślone” z ewidencji mogą zostać wyłącznie punkty karne za naruszenia przepisów ruchu drogowego, ściśle określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2026 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego (a nie za wszystkie naruszenia (w zakresie wyżej określonego limitu punktów) – jak to miało miejsce dotychczas).

Po zakończeniu takiego szkolenia – dyrektor WORD wydaje jego uczestnikowi zaświadczenie o odbyciu szkolenia, które kierowca musi dostarczyć do komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Po otrzymaniu ww. zaświadczenia – komendant wojewódzki Policji zmniejsza o 6 liczbę posiadanych punktów, odejmując je według kolejności wpisów, począwszy od wpisu odpowiadającego naruszeniu popełnionemu z datą najwcześniejszą. Nie odejmuje jednak punktów przypisanych naruszeniu, za które nałożono w drodze mandatu karnego grzywnę, jeżeli do dnia przedstawienia zaświadczenia grzywna ta nie została uiszczona (odejmowane są zatem tylko punkty wynikające z opłaconych mandatów/powiązane z opłaconymi grzywnami). W przypadku przekroczenia przez kierowcę 24 punktów karnych – nie ma już możliwości zmniejszenia ich liczby poprzez odbycie kursu reedukacyjnego.

Podstawą usunięcia punktów karnych z ewidencji, w związku z odbyciem szkolenia – jest par. 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2026 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego.

Program szkolenia, którego odbycie skutkuje zmniejszeniem liczby punktów karnych, wynika natomiast z załącznika nr 9 do ww. rozporządzenia i przedstawia się następująco:

Zasady i przepisy ruchu drogowego – 2 godz., Wypadki drogowe w Polsce – przyczyny, skutki, zapobieganie – 2 godz., Prawne i społeczne skutki wypadków drogowych oraz odpowiedzialność karna sprawców za przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 2 godz., Psychologiczne aspekty kierowania pojazdem – 2 godz., Ekstremalne hamowanie przy prędkości: 30 km/h i 50 km/h – czas niezbędny na zaliczenie ćwiczenia przez każdego z uczestników szkolenia.

Kiedy – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami – punkty karne przypisane kierowcy są usuwane z ewidencji/„wyzerowują się”?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (a konkretnie par. 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2026 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego) – punkty karne przypisane za naruszenia popełnione przez osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem, są usuwane z ewidencji:

po 1 roku od dnia, w którym opłacono mandat , jeżeli:

, jeżeli: za naruszenie wystawiono mandat i stanowi on dochód budżetu państwa lub gdy mandat wystawił organ Inspekcji Transportu Drogowego;

po 1 roku od daty uprawomocnienia się wyroku – jeżeli nie przyjmie się mandatu i w sprawie orzeka sąd ;

– jeżeli ; jeżeli kierowca otrzyma pozytywny wynik kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji;

jeśli starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym;

jeśli starosta odmówi wydania decyzji o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji albo o cofnięciu uprawnień – na wniosek komendanta wojewódzkiego policji;

w razie odbycia szkolenia (tzw. kursu reedukacyjnego) – o którym była mowa powyżej i na warunkach, o których była mowa powyżej.

Punkty karne, dzieli się przy tym na:

tzw. tymczasowe punkty karne – które stanowią punkty z naruszeń, za które nie przyjęto mandatu – nie są jeszcze naliczone na koncie kierowcy i czekają na orzeczenie sądu oraz

– które stanowią punkty z naruszeń, za które nie przyjęto mandatu – nie są jeszcze naliczone na koncie kierowcy i czekają na orzeczenie sądu oraz tzw. aktywne punkty karne – które stanowią punkty, które kierowca posiada na koncie.

Od 3 czerwca 2026 r. kierowcy nie pozbędą się już wszystkich punktów karnych w związku z poddaniem się szkoleniom (tzw. kursom reedukacyjnym) – możliwość „kasowania” punktów dzięki szkoleniom, tuż przed Bożym Ciałem, istotnie ograniczyło rozporządzenie rządowe (autorstwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji)

W dniu 3 czerwca 2026 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2026 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego (które jednocześnie uchyliło obowiązujące dotychczas, w tej „materii” rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego), które istotnie ograniczyło możliwość zmniejszania przez kierowców liczby punktów karnych za popełnione naruszenia w związku z poddawaniem się szkoleniom (tzw. kursom reedukacyjnym). W dotychczasowym stanie prawnym (tj. do 2 czerwca 2026 r.) – raz na poł roku, można było w ten sposób „pozbyć się” 6 punktów karnych, niezależnie od tego, za jakie naruszenie zostały one naliczone (ważne było tylko, żeby wynikały z opłaconego mandatu/były powiązane z grzywną, która została już uiszczona).

Ważne W omawianym rozporządzeniu, które weszło w życie z dniem 3 czerwca 2026 r. – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji natomiast ograniczyło możliwość usunięcia punktów karnych w związku z odbyciem szkolenia (tzw. kursu reedukacyjnego) wyłącznie do „wybranych rodzajów naruszeń w ruchu drogowym”, których katalog – jak wynikało z uzasadnienia tego rozporządzenia (na etapie, jak było ono jeszcze projektem) – miał zostać określony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz Ministrem Sprawiedliwości. Z par. 11 ww. rozporządzenia wynika, że po odbyciu szkolenia, wykreślone z ewidencji będą mogły być wyłącznie „punkty przyznane za naruszenia oznaczone w załączniku nr 1 do rozporządzenia kodami: od C 05 do C 20, D 03, D 05, od E 06 do E 11, F 01, od F 10 do F 12, od G 01 do G 08, od H 01 do H 03, od H 05 do H 08, od H 13 do H 16, od H 18 do H 20, H 24, H 25, od H 27 do H 29, od J 04 do J 11, od J 20 do J 23”, tj. naliczone (wpisane do ewidencji) za następujące naruszenia: Niezatrzymanie pojazdu przed sygnalizatorem S-2 przez kierującego pojazdem skręcającym (zawracającym) w kierunku wskazanym zieloną strzałką,

Niestosowanie się do znaków:

B-2 „zakaz wjazdu”, B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”, B-21 „zakaz skręcania w lewo” lub B-22 „zakaz skręcania w prawo”, C-1 do C-12 „nakaz jazdy ...”, D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów”, D-12 „pas ruchu dla autobusów”, F-10 „kierunki na pasach ruchu”, F-11 „kierunki na pasie ruchu”, F-15 „niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu”, F-18 „przeciwny kierunek dla określonych pojazdów”, F-19 „pas ruchu dla określonych pojazdów”, P-8a do P-8c „strzałka kierunkowa …”, P-4 „linia podwójna ciągła”, B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”, B-3 do B-7 „zakaz wjazdu ...”, B-13 do B-19 „zakaz wjazdu ...”,

Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop”,

Niestosowanie się do znaków:

D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b, B-35 „zakaz postoju”, B-36 „zakaz zatrzymywania się”, B-37 „zakaz postoju w dni nieparzyste”, B-38 „zakaz postoju w dni parzyste” lub B-39 „strefa ograniczonego postoju”, Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych, z wyłączeniem znaków dotyczących zatrzymania i postoju pojazdów,

Naruszenie zakazu zawracania,

Niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu albo niezaprzestanie sygnalizowania po wykonaniu manewru,

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

od 26 do 30 km/h, od 21 do 25 km/h, od 16 do 20 km/h, od 11 do 15 km/h, do 10 km/h ,

Niezachowanie minimalnego odstępu od poprzedzającego pojazdu podczas przejazdu autostradą albo drogą ekspresową lub podczas przejazdu tunelem o długości przekraczającej 500 m poza obszarem zabudowanym,

Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony,

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym,

Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu,

Naruszenie przez kierującego pojazdem kategorii N 2 lub N 3 * zakazu wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku jazdy,

lub N * zakazu wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku jazdy, Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:

od zmierzchu do świtu, w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, w okresie od świtu do zmierzchu, w tunelu, niezależnie od pory doby,

Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych:

przednich, tylnych,

Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia,

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami,

Naruszenie zakazu cofania:

na drodze ekspresowej lub autostradzie, w tunelu, na moście lub wiadukcie,

Omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo z jego lewej strony,

Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie,

Naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej”,

Naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem,

Naruszenie przez kierującego pojazdem obowiązku używania kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym,

Naruszenie zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,

Zakrywanie (zasłanianie) świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne,

Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic,

Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery, wózki rowerowe lub hulajnogi elektryczne albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej,

Zatrzymanie pojazdu:

na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, albo w odległości 10 m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu, na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania, w tunelu, na moście lub na wiadukcie,

Zajmowanie więcej niż jednego pasa, jeżeli na jezdni są wyznaczone pasy ruchu,

Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd tramwajowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,

Wjeżdżanie na pas między jezdniami,

Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju z wyjątkiem naruszenia określonego kodami H 18–H 20,

Naruszenie przez kierującego pojazdem kategorii N 2 lub N 3 * lub zespołem pojazdów o długości ponad 7 m na autostradzie lub drodze ekspresowej o trzech lub więcej wyznaczonych pasach ruchu na jezdni w jednym kierunku obowiązku korzystania wyłącznie z dwóch pasów ruchu przeznaczonych dla danego kierunku, znajdujących się najbliżej prawej krawędzi jezdni,

lub N * lub zespołem pojazdów o długości ponad 7 m na autostradzie lub drodze ekspresowej o trzech lub więcej wyznaczonych pasach ruchu na jezdni w jednym kierunku obowiązku korzystania wyłącznie z dwóch pasów ruchu przeznaczonych dla danego kierunku, znajdujących się najbliżej prawej krawędzi jezdni, Przewożenie pasażera niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu kasków ochronnych,

Przewożenie więcej niż jednego pasażera niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu kasków ochronnych,

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:

kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym, kierującego innym pojazdem,

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez:

kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne, kierującego innym pojazdem,

Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi:

1 osobę, 2 osoby,

Naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, jeżeli:

liczba osób przekracza 5, osoby znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy,

Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie,

Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy. Punkty karne za wszystkie pozostałe naruszenia (nieujęte w powyższym katalogu) – zgodnie z projektem – nie będą już natomiast mogły zostać „usunięte” z ewidencji w związku z poddaniem się przez kierowcę szkoleniu (tzw. kursowi reedukacyjnemu), a jedynym sposobem na ich „zniknięcie” z rejestru będzie upływ jednego roku, od opłacenia mandatu/uprawomocnienia się orzeczenia sądu. Do katalogu naruszeń przepisów ruchu drogowego, za które liczba przyznanych punktów karnych nie będzie podlegała zmniejszeniu po odbyciu szkolenia, należą – jak podkreślano w uzasadnieniu rozporządzenia (na etapie, jak było ono jeszcze projektem) – „naruszenia, które mają istotny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego”. Zaliczają się do nich m.in.: naruszenia oznaczone kodami A 01 – A 11 polegające m.in. na spowodowaniu wypadku lub kolizji drogowej, kierowaniu w stanie nietrzeźwości/po użyciu alkoholu, nieudzieleniu pomocy ofiarom wypadku,

naruszenia polegające na nieprawidłowym zachowaniu się wobec pieszych oznaczone kodami B 01 – B 12,

naruszenie polegające na kierowaniu pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu, oznaczone kodem H 04, czy chociażby

większość naruszeń polegających na niestosowaniu się do przepisów o wyprzedzaniu. UWAGA! Wśród naruszeń, mających istotny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, za które liczba przyznanych punktów karnych miała nie podlegać zmniejszeniu w związku z odbyciem kursu reedukacyjnego – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uznawało pierwotnie także wszelkie naruszenia polegające na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości (oznaczone kodami E 01 – E 10). Przed podpisaniem rozporządzenia przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (ale już po zakończeniu uzgodnień projektu) – do listy naruszeń przepisów ruchu drogowego, za które punkty karne będą mogły zostać usunięte w związku z poddaniem się szkoleniu, zostały jednak dopisane naruszenia oznaczone kodami od E 06 do E 10, polegające na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości: od 26 do 30 km/h,

od 21 do 25 km/h,

od 16 do 20 km/h,

od 11 do 15 km/h,

do 10 km/h. Punktów karnych kierowcy nie „pozbędą się” zatem, w związku z odbyciem szkolenia, dopiero jeżeli zostaną one naliczone za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o co najmniej 31 km/h.

Zgodnie z par. 12 rozporządzenia – nowe przepisy weszły w życie 3 czerwca 2026 r., a zatem – tuż przed długim weekendem Bożego Ciała w 2026 r., kiedy to w Polsce panuje wzmożony ruch samochodowy. Warto przy tym podkreślić, że – „mając na uwadze pilność sprawy, obszerność projektu rozporządzenia (wraz z 10 załącznikami) oraz merytoryczną złożoność przedmiotu regulacji, a także mając na względzie to, że za treść przedmiotowego rozporządzenia odpowiedzialność ponosi organ wydający akt, czyli Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z organami współuczestniczącymi w jego podpisaniu” – przed podpisaniem ww. rozporządzenia przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowe Centrum Legislacji odstąpiło nawet od rozpatrzenia projektu tegoż rozporządzenia przez rządową komisję prawniczą.3

Jakie jeszcze zmiany wynikają z rozporządzenia rządowego, które ograniczyło możliwość zmniejszania przez kierowców liczby punktów karnych w związku z poddawaniem się szkoleniom (tzw. kursom reedukacyjnym)?

Inną zmianą wynikającą z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2026 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego, które weszło w życie z dniem 3 czerwca 2026 r. i które ograniczyło możliwość redukowania przez kierowców liczby punktów karnych w związku z poddawaniem się przez nich szkoleniom, jest – uzupełnienie regulacji o nowe naruszenie oznaczone kodem D 06, które zostało dodane w tabeli załącznika nr 1 na potrzeby egzekwowania przepisów dotyczących okresu próbnego dla młodych kierowców. Naruszenie to polegać ma na: nieustąpieniu pierwszeństwa przejazdu innemu pojazdowi, a liczba punktów karnych, która może zostać mu przypisana, została uzależniona od tego, czy:

naruszenie to spowodowało zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia – wówczas może zostać naliczonych 12 punktów karnych ,

– wówczas może zostać naliczonych , naruszenie to spowodowało zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w którym nie doszło do naruszenia czynności narządu ciała oraz rozstroju zdrowia – wówczas może zostać naliczonych 10 punktów karnych ,

– wówczas może zostać naliczonych , naruszenie to spowodowało tamowanie lub utrudnienie ruchu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu – wówczas może zostać naliczonych 8 punktów karnych.

1 Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości (znak: DPK-II.0512.3.2026) na petycję z dnia 9 lutego 2026 r. w zakresie postulatu reformy systemu punktów karnych

2 Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2026 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego (Dz.U. z 2026 r., poz. 724), które weszło w życie z dniem 3 czerwca 2026 r.

3 Zgodnie z pismem Rządowego Centrum Legislacji z dnia 28 maja 2026 r. (znak RCL.DPA.555.69.2026), skierowanym do Zastępcy Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1226 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2026 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego (Dz.U. z 2026 r., poz. 724) – weszło w życie z dniem 3 czerwca 2026 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 1897 z późn. zm.) – zostało uchylone z dniem 3 czerwca 2026 r.

Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 2328 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 r., poz. 1676 z późn. zm.)

Fot. KPRM