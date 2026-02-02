Od 1 lutego 2026 nie wpuszczą cię tam w nocy - sprawdź, co to za miejsce i czy zakaz dotyczy ciebie. Obowiązuje od 22:00 do 5:00

Lepiej sprawdź najnowsze wytyczne, bo od minionej niedzieli w jednym z najchętniej odwiedzanych regionów Polski obowiązują zupełnie nowe, surowe zasady. Władze postanowiły zamknąć dostęp w określonych godzinach, by chronić to, co najcenniejsze. Decyzja o tym zakazie poruszania się już jest wiążąca i dotyczy każdego. Gdzie nie wejdziesz nocą?

Koniec z nocnymi eskapadami - zakaz poruszania się od 22:00 do 5:00

Decyzja zapadła i weszła w życie błyskawicznie – nowe zasady obowiązują już od wczoraj, czyli od 1 lutego 2026 roku. Jeśli jesteś przyzwyczajony do wolności i spacerów o dowolnej porze doby, musisz o tym zapomnieć w tym miejscu. Wprowadzone ograniczenie jest ścisłe: zakaz poruszania się obowiązuje w godzinach od 22:00 do 5:00 rano dnia następnego.

To nie jest jednorazowa akcja. Zgodnie z nowymi zasadami, "godzina policyjna" będzie obowiązywać każdej zimy, w okresie od 1 grudnia do końca lutego. Ponieważ przepisy weszły w życie w trakcie trwania sezonu, w tym roku dotyczą one okresu od początku lutego do końca miesiąca. Władze tłumaczą, że nocne eskapady, choć kuszące dla wielu poszukiwaczy przygód, generują zbyt duże koszty dla środowiska. Ale o jaki region dokładnie chodzi?

Mówią "stop", bo tu w nocy rządzi przyroda, czyli koniec nocnego zwiedzania

Nowe przepisy dotyczą Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN). To właśnie w Tatrach od teraz nocą szlaki pustoszeją na mocy prawa. Dlaczego akurat tutaj? Władze parku oparły swoją decyzję na twardych danych z monitoringu. Okazuje się, że choć ruch nocny jest mniejszy niż dzienny, to dla tatrzańskiej fauny jest on wyjątkowo uciążliwy.

Noc to czas, kiedy góry powinny należeć do zwierząt. To właśnie po zmroku wilki, rysie, niedźwiedzie czy jelenie przemieszczają się między żerowiskami a miejscami odpoczynku. Obecność człowieka z czołówką, nawet jeśli jest cicha, drastycznie zaburza ten rytm. Zwierzęta, zamiast regenerować siły w trudnych zimowych warunkach, muszą uciekać lub trwać w stresie. Dla ptaków noc to z kolei czas wzmożonej czujności przed drapieżnikami, a turyści tylko dokładają im zmartwień.

Bezpieczeństwo ponad ambicje. Dlaczego warto odpuścić i przestrzegać obostrzeń?

Ochrona przyrody to najważniejszy, ale niejedyny powód zamknięcia szlaków w TPN. Drugim filarem tej decyzji jest bezpieczeństwo samych turystów. Zima w Tatrach nie wybacza błędów, a noc potęguje każde ryzyko. Poruszanie się po oblodzonych szlakach w ciemnościach znacznie zwiększa prawdopodobieństwo wypadku.

Akcje ratunkowe prowadzone nocą w warunkach zimowych są ekstremalnie trudne i obciążające dla ratowników TOPR. Co więcej, nocą rośnie ryzyko niebezpiecznego spotkania z dzikimi zwierzętami, co może skończyć się tragicznie dla obu stron. Władze TPN podkreślają: Tatry to góry o skali, która pozwala na spokojne zaplanowanie wyjścia i powrotu w ciągu dnia. Nocne bicie rekordów czy obserwowanie wschodów słońca z grani w środku zimy musi ustąpić miejsca rozsądkowi i szacunkowi dla gospodarzy tego terenu - dzikich zwierząt.

Źródło: TPN