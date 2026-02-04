Karta Rodziny Mundurowej dla szerszej grupy. Propozycja resortu sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości zaapelowało w środę o objęcie funkcjonariuszy Służby Więziennej ustawą o Karcie Rodziny Mundurowej. Według wiceszefowej MS Marii Ejchart wyłączenie tej formacji z ustawy narusza zasadę równego traktowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

W sprawie uwzględnienia Służby Więziennej w projekcie ustawy o Karcie Rodziny Mundurowej Ejchart - jak poinformowało na swojej stronie internetowej ministerstwo - zwróciła się z opinią do przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego dr. Jana Klimka.

Postulaty dotyczące Służby Więziennej w projekcie ustawy

„Z pełnym przekonaniem wspieramy postulaty dotyczące objęcia funkcjonariuszy Służby Więziennej zapisami ustawy o Karcie Rodziny Mundurowej. Działamy na rzecz tej formacji, ponieważ praca funkcjonariuszy Służby Więziennej jest niezwykle odpowiedzialna i ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa państwa oraz porządku publicznego” - podkreśliła Ejchart. Zwróciła uwagę, że wyłączenie Służby Więziennej z ustawy o Karcie Rodziny Mundurowej jest nieuzasadnione.

„Równe traktowanie wszystkich służb wykonujących zadania na rzecz bezpieczeństwa państwa powinno być standardem, a nie wyjątkiem” - oceniła wiceszefowa MS.

Resort zwrócił uwagę, że projekt ustawy o Karcie Rodziny Mundurowej, który obecnie znajduje się na początkowym etapie prac sejmowych, obejmuje przywilejami funkcjonariuszy formacji mundurowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Według Ministerstwa Sprawiedliwości, podobne rozwiązania powinny zostać zaproponowane również dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz członków ich rodzin.

Apel poparła dyrektorka Służby Więziennej płk Renata Niziołek, która w komunikacie MS podkreśliła, że SW wykonuje odpowiedzialną i wymagającą służbę. „Wyrażam nadzieję, że w toku dalszych prac legislacyjnych możliwe będzie uwzględnienie funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej w gronie beneficjentów tego rozwiązania” - dodała.

Propozycje zawarte w projekcie ustawy o Karcie Rodziny Mundurowej

Ministerstwo Sprawiedliwości przypomniało też, że projekt ustawy o Karcie Rodziny Mundurowej, uwzględniający specyfikę służb podległych MON i MSWiA, przewiduje bezkolejkowy dostęp do leczenia dla funkcjonariuszy i ich rodzin w placówkach wojskowych i resortowych oraz rozszerzenie systemu przywilejów zdrowotnych na nowe grupy.

„Służba Więzienna obecnie nie posiada bezkolejkowego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej ani dla funkcjonariuszy i pracowników, ani dla członków ich rodzin. Wynika to z faktu, że w strukturach Służby Więziennej nie funkcjonują odpowiednie ośrodki medyczne, takie jak szpitale czy przychodnie, które umożliwiałyby realizację tego rodzaju świadczeń. Wyłączenie Służby Więziennej z zakresu projektowanej ustawy jest nieuzasadnione zarówno merytorycznie, jak i społecznie, a także stanowi naruszenie zasady równego traktowania służb wykonujących zadania na rzecz bezpieczeństwa państwa” - głosi komunikat resortu sprawiedliwości.

Ministerstwo poinformowało też, że projekt, który ma charakter poselski, nie był objęty uzgodnieniami ani konsultacjami właściwymi dla inicjatyw rządowych. Dodało też, że objęcie Służby Więziennej projektowanymi zmianami wymagałoby zwiększenia limitu wydatków w budżecie więziennictwa na 2026 rok i lata następne.

Zgodnie z informacjami Sejmu projekt ustawy o Karcie Rodziny Mundurowej, pod którym podpisali się posłowie koalicji rządowej, został w styczniu br. skierowany do pierwszego czytania. Projekt zakłada także ustanowienie dnia 15 maja Dniem Rodziny Mundurowej.