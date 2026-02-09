REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » INFOR i OIRP w Warszawie rozpoczynają współpracę na rzecz informacji i edukacji prawnej

INFOR i OIRP w Warszawie rozpoczynają współpracę na rzecz informacji i edukacji prawnej

Subskrybuj nas na Youtube
09 lutego 2026, 14:54
INFOR i OIRP w Warszawie rozpoczynają współpracę na rzecz informacji i edukacji prawnej_nota prasowa
INFOR i OIRP w Warszawie rozpoczynają współpracę na rzecz informacji i edukacji prawnej
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

W poniedziałek 9 lutego 2026 r. INFOR PL S.A. i Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie (OIRP w Warszawie) podpisały porozumienie. Strony zadeklarowały nawiązanie współpracy, która ma służyć wzajemnemu wsparciu oraz realizacji wspólnych celów informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych.

Izba warszawska niezmiennie podejmuje działania mające zapewnić radcom i radczyniom prawnym jak najlepsze warunki wykonywania zawodu, a samemu zawodowi - większą rozpoznawalność. Silna pozycja radcy prawnego w społeczeństwie budowana jest m.in. przez strategiczne partnerstwa z liderami opinii i ekspertami w dziedzinie informacji prawnej.

REKLAMA

REKLAMA

- Jesteśmy przekonani, że współpraca z INFOR wzmocni nasze działania poprzez unikatowe doświadczenia w obszarze organizacji wydarzeń oraz treści eksperckich, a prawdziwa wartość tej współpracy będzie widoczna we wspólnym dostarczaniu ważnych informacji. Jednocześnie INFOR zyska w nas partnerów merytorycznych w obszarach prawa biznesu - cywilnych, gospodarczych i administracyjnych. Nawiązana współpraca zwiększy słyszalność radców prawnych jako przedstawicieli zawodu zaufania publicznego. - podkreśliła r. pr. Anna Sękowska Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Strony zadeklarowały współpracę przy tworzeniu treści eksperckich, artykułów i materiałów informacyjnych oraz komentarzy, współorganizację wybranych wydarzeń, w tym webinarów i debat.

- Bardzo cieszymy się z tej współpracy. Radcowie prawni to dla INFOR i Dziennika Gazety Prawnej ważna i wymagająca grupa czytelników. Zacieśnienie relacji pozwoli nam lepiej dopasować ofertę merytoryczną do ich potrzeb i tworzyć treści, które realnie wspierają ich w codziennej pracy - mówi Marcin Krawczak, wiceprezes zarządu INFOR PL S.A.

REKLAMA

- Plany współpracy są naprawdę obiecujące - od wspólnych podcastów, przez większą obecność radców prawnych na naszych łamach i w serwisach, po partnerstwo przy wydarzeniach ważnych zarówno dla INFOR, jak i dla warszawskiego samorządu radców prawnych - dodaje Tomasz Pietryga, redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Już wkrótce będziemy informować o naszych wspólnych inicjatywach.

Powiązane
KSeF po starcie: system działa, ale firmy dopiero uczą się nowej rzeczywistości
KSeF po starcie: system działa, ale firmy dopiero uczą się nowej rzeczywistości
Jak w KSeF dodać załącznik do faktury. Wymogi techniczne, procedura i praktyka
Jak w KSeF dodać załącznik do faktury. Wymogi techniczne, procedura i praktyka
Jak wystawiać faktury w KSeF? Offline, online, tryb awaryjny
Jak wystawiać faktury w KSeF? Offline, online, tryb awaryjny
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Pokolenie Z już tego nie kupuje: jesteśmy świadkami końca ery influencerów [Raport]
09 lut 2026

Pokolenie Z już tego nie kupuje: nie liczy się dla nich to, co reklamują ludzie znani w social mediach. Zgodnie z przeprowadzonymi na całym świecie badaniami jesteśmy świadkami końca ery influencerów. Jak pokolenie Z podejmuje swoje decyzje zakupowe? Oto wyniki raportu.
Pacjent może chodzić, ale niekoniecznie składać wyjaśnienia organowi podatkowemu. Ważny wyrok NSA
09 lut 2026

Pacjent może chodzić, czyli co dokładnie mu wolno? Choć linia orzecznicza dotycząca tej tematyki jest jednolita i utrwalona, to na tym tle nadal pojawiają się wątpliwości. Błędnej interpretacji dokonują również organy podatkowe.
Będą wizy i zezwolenia na pracę dla obywateli niektórych państw. Czy to ograniczy nielegalną imigrację?
09 lut 2026

Wizy i zezwolenia na pracę staną się koniecznością dla obywateli niektórych państw. W ten sposób rząd chce walczyć z nielegalną migracją oraz podejmowaniem pracy zarobkowej z pominięciem obowiązujących wymogów prawnych.
INFOR i OIRP w Warszawie rozpoczynają współpracę na rzecz informacji i edukacji prawnej
09 lut 2026

W poniedziałek 9 lutego 2026 r. INFOR PL S.A. i Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie (OIRP w Warszawie) podpisały porozumienie. Strony zadeklarowały nawiązanie współpracy, która ma służyć wzajemnemu wsparciu oraz realizacji wspólnych celów informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych.

REKLAMA

Bezrobocie w styczniu 2026 roku. Przybyło 47 tys. osób. Resort publikuje nowe dane
09 lut 2026

Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu 2026 r. wyniosła 6 proc., o 0,3 pkt proc. więcej niż miesiąc wcześniej – poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W urzędach pracy zarejestrowanych było 934,8 tys. osób, to o 47 tys. więcej niż w grudniu ub.r..
Darmowe sprzątanie domu/mieszkania tylko do 31 marca 2026 r.: usługa trwa maksymalnie 4 godziny i 2 wizyty. Dla kogo, kiedy i gdzie? Program: CZYSTY DOM
09 lut 2026

Darmowe sprzątanie domu/mieszkania: tylko do 31 marca 2026 r.! To nie fake news ale szokujący program w jednej z polskich miejscowości. Ekipa przyjedzie i posprząta ci dom całkowicie za darmo! Zobacz, komu przysługuje darmowe mycie okien, łazienki, podłóg i wiele, wiele innych. Co ważne, czasu nie jest dużo na zgłoszenia - bo tylko do końca I kwartału 2026 r.
NIS2 coraz bliżej. Cyberbezpieczeństwo staje się odpowiedzialnością zarządczą
09 lut 2026

Przyjęta przez Senat nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC), wdrażająca dyrektywę NIS2, znacząco zmienia krajobraz regulacyjny dla przedsiębiorców działających w kluczowych i wrażliwych sektorach gospodarki. Nowe przepisy nie tylko rozszerzają katalog podmiotów objętych reżimem cyberbezpieczeństwa, ale również wprost przypisują odpowiedzialność za jego realizację kadrze zarządzającej. To wyraźny sygnał, że cyberbezpieczeństwo przestaje być wyłącznie domeną działów IT, a staje się elementem ładu korporacyjnego i zarządzania ryzykiem.
Jakie świadczenia przysługują w razie wypadku w drodze do pracy lub z pracy?
09 lut 2026

W razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy ZUS wypłaca zasiłek chorobowy w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru. Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Sprawdź, jakie to są dokumenty i na jak długo przysługuje zasiłek chorobowy

REKLAMA

W lutym 2026 r. rusza Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny. Daje to 300 zł, 500 zł albo 10% zniżki.
09 lut 2026

Zimowe ferie są w połowie, ale warto już myśleć o wiosennym wypoczynku! Zatem mamy świetne wieści dla wszystkich, którzy marzą o wiosennym wypoczynku, np. na Warmii i Mazurach! Od lutego 2026 roku ruszać będzie Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny, dający możliwość otrzymania dopłaty do noclegu w wysokości 300 lub 500 złotych albo skorzystania z dziesięcioprocentowego rabatu. To świetna okazja, aby taniej poznać piękno województwa warmińsko-mazurskiego.
Komisja Izby Reprezentantów USA: Komisja Europejska cenzuruje internet i tłumi narracje zagrażające jej władzy
06 lut 2026

Opublikowany 3 lutego 2026 r. raport Komisji Sądownictwa Izby Reprezentantów USA szczegółowo opisuje trwającą od dziesięciu lat kampanię Komisji Europejskiej, mającą na celu przejęcie kontroli nad narracją w internecie. Dokument, oparty na tysiącach wewnętrznych dokumentów firm technologicznych, dowodzi, że europejskie regulacje – z Aktem o usługach cyfrowych (DSA) na czele – są wykorzystywane do zmuszania amerykańskich gigantów technologicznych, takich jak Google, Meta czy TikTok, do cenzurowania legalnych wypowiedzi politycznych, co bezpośrednio uderza w wolność słowa obywateli Stanów Zjednoczonych.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA