Środa Popielcowa 2026. Startuje wielkopostna pielgrzymka po warszawskich kościołach. Sprawdź, co czeka wiernych

Środa Popielcowa 2026. Startuje wielkopostna pielgrzymka po warszawskich kościołach. Sprawdź, co czeka wiernych

12 lutego 2026, 14:29
12 lutego 2026, 14:29
Środa Popielcowa 2026. Startuje wielkopostna pielgrzymka po warszawskich kościołach. Sprawdź, co czeka wiernych
W Środę Popielcową, 18 lutego, ruszy 12. edycja wielkopostnych kościołów stacyjnych. Wybrano 40 świątyń – 25 w archidiecezji warszawskiej i 15 w diecezji warszawsko-praskiej, wskazując je jako miejsca spowiedzi i nabożeństw. Będzie towarzyszył jej konkurs, którego laureat pojedzie do Rzymu.

Każda świątynia jako stacja jednego dnia Wielkiego Postu

Każda ze świątyń jest stacją jednego dnia Wielkiego Postu. W wyznaczonym kościele obowiązuje ten sam program nabożeństw. Świątynia otwarta będzie od godz. 6.00 do 21.00. Przez cały dzień będzie możliwość spowiedzi, do godz. 15.00 potrwa adoracja Najświętszego Sakramentu. Poza tym o godz. 12.00 wspólna modlitwa Anioł Pański i różaniec, o 15.00 koronka do miłosierdzia Bożego bądź nabożeństwo drogi krzyżowej, o 19.00 Gorzkie Żale. Centralnym wydarzeniem każdego dnia będzie msza św. o godz. 20.00.

Kiedy wypada środa popielcowa w 2026 roku?

W 2026 roku Środa Popielcowa przypada 18 lutego. Tego dnia rozpoczyna się Wielki Post, a jednocześnie rusza 12. edycja wielkopostnych kościołów stacyjnych w Warszawie. Inauguracja odbędzie się w Świątyni Opatrzności Bożej, gdzie o godz. 18:00 eucharystii przewodniczyć będzie metropolita warszawski, abp Adrian Galbas SAC. Następnego dnia kościołem stacyjnym będzie parafia p.w. Bogurodzicy Maryi.

Godziny nabożeństw mogą być – w niektórych kościołach – inne, np. w niedziele.

Modlitwa w wielkopostnych kościołach stacyjnych potrwa do Niedzieli Palmowej – 30 marca. Ostatnim jej etapem będzie kościół Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie.

Konkurs dla uczestników pielgrzymowania, co jest nagrodą?

Pielgrzymowanie będzie połączone z konkursem, w którym główną nagrodą będzie pielgrzymka do Rzymu. Aby wziąć w nim udział należy dostarczyć do Kurii Metropolitalnej Warszawskiej wydrukowany z strony archidiecezji bądź diecezji warszawsko-praskiej „Paszport Pielgrzyma” z kompletem pieczątek z kościołów stacyjnych i dołączyć do niego czarno-białe zdjęcie krzyża znajdującego się w jednej ze świątyń (wydruk w formacie A4).

Finał konkursu odbędzie się w piątek 17 kwietnia o godz. 18. w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Zwycięzcą zostanie autor fotografii, która uzyska największą liczbę głosów.

Laureat wyjdzie do Rzymu wraz z wskazaną przez siebie osobą towarzyszącą. Z kolei zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymają karty podarunkowe o wartości odpowiednio 1000 zł i 700 zł. - poinformowała w komunikacie archidiecezja warszawska.

Historia i tradycja kościołów stacyjnych

Tradycja kościołów stacyjnych narodziła się w Rzymie, gdzie w poszczególne dni Wielkiego Postu wierni spotykali się i spotykają nadal każdego dnia w innym kościele na liturgii. W Warszawie idea wielkopostnych kościołów stacyjnych, gdzie każdy kościół jest stacją jednego dnia Wielkiego Postu, przyjęła się w 2015 r. Jest to wspólne dzieło archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej.

Kiedy wypada Wielkanoc w 2026 roku?

W 2026 roku Wielkanoc wypada 5 kwietnia. Święto to zawsze przypada w niedzielę po pierwszej pełni księżyca po 21 marca (pierwszy dzień wiosny astronomicznej).

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
Prawo
Stres przy rozliczaniu PIT. Polacy boją się błędów w rocznych deklaracjach podatkowych
12 lut 2026

Od 15 lutego ponad 20 milionów Polaków może składać roczne zeznanie PIT. Z sondażu przeprowadzonego na zlecenie PITax wynika, że 56 proc. ankietowanych boi się popełnienia błędów w rocznym zeznaniu PIT, a co trzeci przyznaje, że nie zna ulg dzięki którym mógłby obniżyć swój podatek.
Tysiące oszukanych w programie "Czyste Powietrze". Rząd obiecuje pomoc i zapowiada szybką ustawę
12 lut 2026

Projekt specustawy dotyczącej programu „Czyste Powietrze” zakłada wstrzymanie dochodzenia wierzytelności od osób poszkodowanych oraz skierowanie roszczeń wobec nieuczciwych wykonawców. Jak poinformował PAP wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta, dokument ma w czwartek trafić do konsultacji społecznych.
Sprawy frankowe: czy można rozliczyć strony nieważnej umowy kredytowej w jednym procesie?
12 lut 2026

Ciągła obserwacja sporów frankowych związana z kolejnymi rozstrzygnięciami wydawanymi przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który niejako zainicjował lawiny sporów frankowych w polskich sądach, nadal nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie czy w toku jednego postępowania uda się zamknąć kompleksowe rozliczenie stron uznanej za nieważną umowy, na czym tak naprawdę najbardziej zależy każdej ze stron postępowania.

Status litografii w świetle prawa handlu sztuką
12 lut 2026

Zmieniające się trendy w rynku inwestycyjnym pokazują, że rynek sztuki w Polsce ma tendencję zwyżkową. Walory będące przedmiotem sprzedaży w drodze aukcyjnej bądź komisowej za pośrednictwem galerii sztuk lub specjalistycznych antykwariatów, choć pozornie jednolicie klasyfikowane, różnią się znacznie szczególnie na prawnej płaszczyźnie podatkowej i regulacji swobody importowej w świetle prawa ochrony zabytków.

Środa Popielcowa 2026. Startuje wielkopostna pielgrzymka po warszawskich kościołach. Sprawdź, co czeka wiernych
12 lut 2026

W Środę Popielcową, 18 lutego, ruszy 12. edycja wielkopostnych kościołów stacyjnych. Wybrano 40 świątyń – 25 w archidiecezji warszawskiej i 15 w diecezji warszawsko-praskiej, wskazując je jako miejsca spowiedzi i nabożeństw. Będzie towarzyszył jej konkurs, którego laureat pojedzie do Rzymu.
Diagnosta nie odróżnił quada od ciągnika rolniczego. Stracił uprawnienia? NSA wydał wyrok
12 lut 2026

Wystarczyło spojrzeć na pojazd, żeby wiedzieć, że coś jest nie tak. Mimo to diagnosta wydał pozytywny wynik badania technicznego dla pojazdu osiągającego 110 km/h, który wcześniej był zarejestrowany jako... ciągnik rolniczy w Niemczech. Sprawa trafiła aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czy specjalista stracił uprawnienia? Wyrok NSA nie pozostawia wątpliwości.
Zniekształcony obraz WIBOR w umowie kredytu w ocenie TSUE nie spełnia wymogu przejrzystości
12 lut 2026

12 lutego 2026 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-471/24 wydał pierwszy wyrok dotyczący postanowień umownych odnoszących się do wskaźnika WIBOR. Ten wyrok Trybunału dotyczy sporu konsumenta z bankiem w konkretnej sprawie, ale nie ulega wątpliwości, że stanowi ważny punkt odniesienia dla polskich sądów we wszystkich tego typu sporach konsumentów z kredytodawcami.

Ponad milion Polaków z nowymi przywilejami? Sejm rusza z pracami nad kluczową ustawą
12 lut 2026

We wtorek, 10 lutego, na salę sejmową trafił projekt, który może zrewolucjonizować życie ponad 1,2 miliona obywateli. Gra toczy się o dostęp do lekarzy bez kolejki oraz szereg ulg finansowych i wiele, wiele różnych profitów. Kto znajdzie się w uprzywilejowanej grupie i na jakich zasadach będzie działać nowy system?

Wyrok TSUE w sprawie kredytów z WIBOR-em: nie ma przełomu dla kredytobiorców
12 lut 2026

W dniu 12 lutego 2026 r., w sprawie o sygn. akt C-471/24 dotyczącej kredytu oprocentowanego stawką WIBOR, TSUE ogłosił wyrok. Potwierdza, że dotychczasowe podejście polskich sądów, które nie widziały podstaw do kwestionowania umów kredytu opartych o wskaźnik WIBOR jest prawidłowe.
UODO: Coraz więcej skarg i coraz wyższe kary za naruszenie przepisów o danych osobowych
12 lut 2026

W 2025 roku Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył blisko 64,5 mln zł kar na przedsiębiorców i instytucje za naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Najczęstsze naruszenia dotyczą problemów organizacyjnych i technicznych w zabezpieczaniu danych, lecz także nieprawidłowego powiadamiania o incydentach naruszenia ochrony danych osób, których dane dotyczą.
