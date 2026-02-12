Środa Popielcowa 2026. Startuje wielkopostna pielgrzymka po warszawskich kościołach. Sprawdź, co czeka wiernych

W Środę Popielcową, 18 lutego, ruszy 12. edycja wielkopostnych kościołów stacyjnych. Wybrano 40 świątyń – 25 w archidiecezji warszawskiej i 15 w diecezji warszawsko-praskiej, wskazując je jako miejsca spowiedzi i nabożeństw. Będzie towarzyszył jej konkurs, którego laureat pojedzie do Rzymu.

Każda świątynia jako stacja jednego dnia Wielkiego Postu

Każda ze świątyń jest stacją jednego dnia Wielkiego Postu. W wyznaczonym kościele obowiązuje ten sam program nabożeństw. Świątynia otwarta będzie od godz. 6.00 do 21.00. Przez cały dzień będzie możliwość spowiedzi, do godz. 15.00 potrwa adoracja Najświętszego Sakramentu. Poza tym o godz. 12.00 wspólna modlitwa Anioł Pański i różaniec, o 15.00 koronka do miłosierdzia Bożego bądź nabożeństwo drogi krzyżowej, o 19.00 Gorzkie Żale. Centralnym wydarzeniem każdego dnia będzie msza św. o godz. 20.00.

Kiedy wypada środa popielcowa w 2026 roku?

W 2026 roku Środa Popielcowa przypada 18 lutego. Tego dnia rozpoczyna się Wielki Post, a jednocześnie rusza 12. edycja wielkopostnych kościołów stacyjnych w Warszawie. Inauguracja odbędzie się w Świątyni Opatrzności Bożej, gdzie o godz. 18:00 eucharystii przewodniczyć będzie metropolita warszawski, abp Adrian Galbas SAC. Następnego dnia kościołem stacyjnym będzie parafia p.w. Bogurodzicy Maryi.

Godziny nabożeństw mogą być – w niektórych kościołach – inne, np. w niedziele.

Modlitwa w wielkopostnych kościołach stacyjnych potrwa do Niedzieli Palmowej – 30 marca. Ostatnim jej etapem będzie kościół Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie.

Konkurs dla uczestników pielgrzymowania, co jest nagrodą?

Pielgrzymowanie będzie połączone z konkursem, w którym główną nagrodą będzie pielgrzymka do Rzymu. Aby wziąć w nim udział należy dostarczyć do Kurii Metropolitalnej Warszawskiej wydrukowany z strony archidiecezji bądź diecezji warszawsko-praskiej „Paszport Pielgrzyma” z kompletem pieczątek z kościołów stacyjnych i dołączyć do niego czarno-białe zdjęcie krzyża znajdującego się w jednej ze świątyń (wydruk w formacie A4).

Finał konkursu odbędzie się w piątek 17 kwietnia o godz. 18. w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Zwycięzcą zostanie autor fotografii, która uzyska największą liczbę głosów.

Laureat wyjdzie do Rzymu wraz z wskazaną przez siebie osobą towarzyszącą. Z kolei zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymają karty podarunkowe o wartości odpowiednio 1000 zł i 700 zł. - poinformowała w komunikacie archidiecezja warszawska.

Historia i tradycja kościołów stacyjnych

Tradycja kościołów stacyjnych narodziła się w Rzymie, gdzie w poszczególne dni Wielkiego Postu wierni spotykali się i spotykają nadal każdego dnia w innym kościele na liturgii. W Warszawie idea wielkopostnych kościołów stacyjnych, gdzie każdy kościół jest stacją jednego dnia Wielkiego Postu, przyjęła się w 2015 r. Jest to wspólne dzieło archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej.

Kiedy wypada Wielkanoc w 2026 roku?

W 2026 roku Wielkanoc wypada 5 kwietnia. Święto to zawsze przypada w niedzielę po pierwszej pełni księżyca po 21 marca (pierwszy dzień wiosny astronomicznej).