Duże zmiany w programie Czyste Powietrze. NFOŚiGW rusza z konsultacjami
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada zmiany w programie Czyste Powietrze, które mają zwiększyć jego dostępność, uprościć zasady i lepiej dopasować wsparcie do realnych możliwości mieszkańców. Reformy będą wdrażane etapami w 2026 r., a uwagi do propozycji można zgłaszać do 16 marca 2026 r.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął konsultacje społeczne dotyczące zmian proponowanych w programie Czyste Powietrze. Ich celem jest zwiększenie skuteczności i dostępności programu dla większej liczby beneficjentów.
Najważniejsze:
- Proponowane zmiany mają zwiększyć dostępność programu, uprościć zasady i lepiej dopasować wsparcie do potrzeb mieszkańców.
- Zmiany będą wdrażane etapami w 2026 roku.
- Zaplanowano również spotkania konsultacyjne dla przedstawicieli samorządów, NGO i organizacji branżowych, podczas których zostaną przedyskutowane szczegóły propozycji reform.
- Uwagi i opinie można zgłaszać do 16 marca 2026 r.
Dlaczego planowane są zmiany?
Program Czyste Powietrze, finansowany ze środków Funduszu Modernizacyjnego, obowiązuje od 31 marca 2025 r. Podczas spotkań z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w całej Polsce oraz w wyniku analizy opinii zgłaszanych przez uczestników programu przygotowano rozwiązania, które:
- zwiększą dostępność do programu,
- uelastycznią wymagania,
- lepiej dopasują wsparcie do realnych możliwości beneficjentów.
Kluczowe propozycje zmian:
- wprowadzenie odstępstw od wymogu trzyletniej własności budynku, co pozwoli większej grupie osób ubiegać się o dofinansowanie,
- dopuszczenie termomodernizacji o mniejszym zakresie przy jednoczesnej wymianie źródła ciepła,
- dofinansowanie audytów energetycznych przed złożeniem wniosku, bez konieczności angażowania środków własnych przez potencjalnych wnioskodawców.
Część zmian może zostać wdrożona w krótkim czasie. Inne wymagają dodatkowych uzgodnień, m.in. z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, dlatego będą wprowadzane stopniowo.
Kto może wziąć udział w konsultacjach?
NFOŚiGW zachęca do udziału w konsultacjach i zgłaszania uwag wszystkie zainteresowane strony - mieszkańców, organizacje pozarządowe, samorządy oraz przedstawicieli branży zaangażowanej w program.
Termin konsultacji: 16.02-16.03.2026 r.
NFOŚiGW zorganizuje również spotkania konsultacyjne dla przedstawicieli samorządów, NGO i organizacji branżowych, podczas których zostaną przedyskutowane szczegóły propozycji reform. Zaplanowano trzy spotkania:
- 24 lutego dla przedstawicieli samorządów,
- 25 lutego dla NGO,
- 9 marca dla przedstawicieli branży wykonawczej w programie Czyste Powietrze.
Zaproszenia na te wydarzenia zostaną przekazane w odrębnych komunikatach.
Cel programu się nie zmienia
Program Czyste Powietrze służy poprawie jakości powietrza oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych. Jego celem jest wymiana nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej 2,5 mln budynków mieszkalnych do 2032 r.
