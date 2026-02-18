Duże zmiany w programie Czyste Powietrze. NFOŚiGW rusza z konsultacjami

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada zmiany w programie Czyste Powietrze, które mają zwiększyć jego dostępność, uprościć zasady i lepiej dopasować wsparcie do realnych możliwości mieszkańców. Reformy będą wdrażane etapami w 2026 r., a uwagi do propozycji można zgłaszać do 16 marca 2026 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął konsultacje społeczne dotyczące zmian proponowanych w programie Czyste Powietrze. Ich celem jest zwiększenie skuteczności i dostępności programu dla większej liczby beneficjentów.

REKLAMA

REKLAMA

Najważniejsze:

Proponowane zmiany mają zwiększyć dostępność programu, uprościć zasady i lepiej dopasować wsparcie do potrzeb mieszkańców.

Zmiany będą wdrażane etapami w 2026 roku.

Zaplanowano również spotkania konsultacyjne dla przedstawicieli samorządów, NGO i organizacji branżowych, podczas których zostaną przedyskutowane szczegóły propozycji reform.

i organizacji branżowych, podczas których zostaną przedyskutowane szczegóły propozycji reform. Uwagi i opinie można zgłaszać do 16 marca 2026 r.

Dlaczego planowane są zmiany?

Program Czyste Powietrze, finansowany ze środków Funduszu Modernizacyjnego, obowiązuje od 31 marca 2025 r. Podczas spotkań z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w całej Polsce oraz w wyniku analizy opinii zgłaszanych przez uczestników programu przygotowano rozwiązania, które:

zwiększą dostępność do programu,

uelastycznią wymagania,

lepiej dopasują wsparcie do realnych możliwości beneficjentów.

Kluczowe propozycje zmian:

REKLAMA

wprowadzenie odstępstw od wymogu trzyletniej własności budynku, co pozwoli większej grupie osób ubiegać się o dofinansowanie,

dopuszczenie termomodernizacji o mniejszym zakresie przy jednoczesnej wymianie źródła ciepła,

dofinansowanie audytów energetycznych przed złożeniem wniosku, bez konieczności angażowania środków własnych przez potencjalnych wnioskodawców.

Część zmian może zostać wdrożona w krótkim czasie. Inne wymagają dodatkowych uzgodnień, m.in. z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, dlatego będą wprowadzane stopniowo.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kto może wziąć udział w konsultacjach?

NFOŚiGW zachęca do udziału w konsultacjach i zgłaszania uwag wszystkie zainteresowane strony - mieszkańców, organizacje pozarządowe, samorządy oraz przedstawicieli branży zaangażowanej w program.

Termin konsultacji: 16.02-16.03.2026 r.

NFOŚiGW zorganizuje również spotkania konsultacyjne dla przedstawicieli samorządów, NGO i organizacji branżowych, podczas których zostaną przedyskutowane szczegóły propozycji reform. Zaplanowano trzy spotkania:

24 lutego dla przedstawicieli samorządów,

25 lutego dla NGO,

9 marca dla przedstawicieli branży wykonawczej w programie Czyste Powietrze.

Zaproszenia na te wydarzenia zostaną przekazane w odrębnych komunikatach.

Cel programu się nie zmienia

Program Czyste Powietrze służy poprawie jakości powietrza oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych. Jego celem jest wymiana nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej 2,5 mln budynków mieszkalnych do 2032 r.