REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Drony będą mogły opryskiwać pola i sady. Nie będzie obowiązku informowania o tym osób postronnych

Drony będą mogły opryskiwać pola i sady. Nie będzie obowiązku informowania o tym osób postronnych

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 lutego 2026, 14:23
Małgorzata Masłowska
oprac. Małgorzata Masłowska
Drony będą mogły opryskiwać pola i sady. Nie będzie obowiązku informowania o tym osób postronnych
Drony będą mogły opryskiwać pola i sady. Nie będzie obowiązku informowania o tym osób postronnych
fot. Tong/stocker/Shutterstock
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jak wynika z konsultowanych właśnie zmian w przepisach, już niedługo drony będą mogły opryskiwać pola i sady. Nie będzie wiązało się to z obowiązkiem informowania o tym osób postronnych. Czy przepisy zdążą wejść w życie przed wiosennym sezonem upraw?

Drony będą mogły opryskiwać pola i sady

Do publicznych konsultacji trafił projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin. Zawiera on raptem dwa paragrafy, jednak w praktyce ma niezmiernie istotne znaczenie, bo zezwala na opryskiwanie pól i sadów przy użyciu dronów. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin zostały opracowane ponad 10 lat temu i odnoszą się w § 7 do przeprowadzenie zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego montowanego na statkach powietrznych, takich jak: samoloty, helikoptery i wiatrakowce, w zakresie ostrzegania o przeprowadzeniu zabiegu. Jak wskazali autorzy projektu, w trakcie opracowywania przepisów rozporządzenia bezzałogowe statki powietrzne (drony) nie były jeszcze stosowane powszechnie do oprysków upraw rolnych. Jednak dynamiczny rozwój technologii związanych z wykorzystaniem dronów w ostatnich latach spowodował wzrost zainteresowania zastosowaniem tej technologii także w ochronie upraw.

REKLAMA

REKLAMA

Za stosowaniem dronów przemawia wiele argumentów

Za stosowaniem dronów w ochronie roślin - zdaniem projektodawców - przemawiają następujące argumenty:
1) możliwość precyzyjnej aplikacji środków ochrony roślin (oprysków punktowych), co pozwala na zmniejszenie ilości stosowanych środków ochrony roślin;
2) większe bezpieczeństwo operatora, który znajduje się w znacznej odległości od miejsca aplikacji środków ochrony roślin;
3) niższe zużycie paliwa, niższy ślad węglowy zabiegu;
4) oszczędność wody;
5) możliwość wykonywania zabiegów w uprawach i w warunkach, w których stosowanie sprzętu naziemnego może być trudne lub niemożliwe: na zboczach, przy dużej wilgotności gleby, w wysokich uprawach (kukurydza, słonecznik);
6) brak konieczności stosowania tzw. ścieżek technologicznych, niezbędnych dla opryskiwaczy naziemnych;
7) unikanie niszczenia struktury gleby przez ciężki sprzęt rolniczy;
8) unikanie niszczenia roślin przez ciężki sprzęt rolniczy;
9) niższe koszty zabiegów;
10) możliwość usługowego wykonywania oprysków.

Nie będzie obowiązku informowania osób postronnych

Przepisy nakładają na podmioty planujące przeprowadzenie zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego obowiązek ostrzegania o tym osób postronnych, jednak nie uwzględniają one specyfiki pracy dronów. Dlatego w projekcie zaproponowano aby możliwe było wykonywanie zabiegów ochrony roślin na gruntach rolnych przy wykorzystaniu dronów (bezzałogowych statków powietrznych) bez konieczności ostrzegania o przeprowadzeniu zabiegu osób postronnych. Jak wskazano w uzasadnieniu, zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin wykonywane dronami na gruntach rolnych nie stwarzają zagrożenia dla osób postronnych. Dostęp do gruntów rolnych dla takich osób jest bowiem ograniczony.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, a więc z dużym prawdopodobieństwem przepisy zaczną obowiązywać już w czasie najbliższego wiosennego sezonu upraw.

Podstawa prawna

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin (Dz.U. z 2013 r. poz. 625)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu wyniosło 9002,47 zł. Eksperci: dynamika płac wyhamuje w 2026 r.
19 lut 2026

Dynamika płac wyhamuje w 2026 roku do około 5,5 proc. średniorocznie z uwagi na słabość popytu na pracę i idący za nim spadek siły przetargowej pracowników – napisali ekonomiści Banku Pekao w komentarzu do danych GUS.
Leki z kodeiną bez recepty nie dla nieletnich? Jasne stanowisko GIF
19 lut 2026

Farmaceuci mają obowiązek odmówić sprzedaży leków OTC z kodeiną osobom poniżej 18. roku życia oraz wtedy, gdy istnieje podejrzenie ich użycia w celach pozamedycznych - przypomniał szef Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego Łukasz Pietrzak. Wskazał, że takie zasady wprost wynikają z przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne.
Obowiązkowe OC dla właścicieli psów? Więcej pogryzień niż ofiar wypadków drogowych
19 lut 2026

W 2024 roku w Polsce odnotowano 26 588 pogryzień przez psy – średnio 73 dziennie. To więcej niż liczba osób rannych w wypadkach drogowych. Mimo tej skali tylko 35% Polaków popiera obowiązkowe OC dla opiekunów psów.
Od marca 2026 r. będzie można dorobić więcej do emerytury (renty) bez jej obniżenia lub zawieszenia. ZUS wyjaśnia kogo dotyczą te limity
19 lut 2026

ZUS informuje, że od 1 marca 2026 r. wzrosną limity przychodu dla pracujących wcześniejszych emerytów i rencistów. Dopuszczalne progi dorabiania w porównaniu z obecnie obowiązującymi kwotami zwiększą się o 298,30 zł oraz o 553,90 zł.

REKLAMA

Przewlekle chorzy trafią do DOM-u. Stały monitoring stanu zdrowia ma ułatwić najbardziej potrzebującym dostęp do opieki medycznej
19 lut 2026

Czy czeka nas rewolucja w zakresie opieki medycznej nad osobami przewlekle chorymi? Taki wniosek można by wyciągnąć czytając projekt przepisów dotyczących e-zdrowia, nad którymi rozpoczynają się prace. Czym będzie DOM?
Ile pieniędzy dostanie sołtys? Od 1 marca zmieni się wysokość świadczenia
19 lut 2026

Świadczenie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa co roku podlega waloryzacji. Tak samo jest i teraz, co wynika z komunikatu prezesa KRUS, który podał wysokość świadczenia, która będzie obowiązywać od 1 marca 2026 roku. Sprawdź, jaka to kwota.
Sztuczna inteligencja pomaga ZUS w pracy. W których systemach ZUS już jest AI, a w których zaraz będzie?
18 lut 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych chce, by sztuczna inteligencja (AI) wspierała pracę i rozwój tej instytucji. W komunikacie z 18 lutego 2026 r. Rzecznik ZUS poinformował w których systemach informatycznych ZUS już są elementy AI, a w których dopiero będą. ZUS deklaruje, że tworząc rozwiązania z elementami sztucznej inteligencji uwzględnia zarządzanie ryzykiem i dba, by modele AI zapewniały bezpieczeństwo danych i ochronę prywatności, były przejrzyste (wyjaśnialne), odporne na ataki i nadużycia, zgodne z etyką i prawem oraz audytowalne. ZUS dokłada też starań, by AI w systemach informatycznych Zakładu podlegała nadzorowi człowieka i wynikały z rzeczywistych potrzeb, tj. rozwiązywały problemy pracowników. ZUS dba również, by wdrażane elementy AI były zgodne z prawem (zgodność z RODO i AI Act), architekturą IT, nie zagrażały wydajności i bezpieczeństwu systemów informatycznych. ZUS deklaruje, że algorytmy AI (i podejmowane przez nie działania) są jedynie elementem w procesach, w których występują. Generalną zasadą stosowaną w ZUS jest to, że AI jest wykorzystywana do wspomagania decyzji ludzkich, a nie do automatycznego podejmowania decyzji.
Koniec z wykupem mieszkań na własność, aby nieruchomości wyprzedawane przez gminy, nie były „przedmiotem dalszego obrotu” ale – dla niektórych jest jeszcze „światełko w tunelu”
19 lut 2026

Od maja 2025 r. w Sejmie trwają prace nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, który ma zlikwidować problem „wyprzedaży” mieszkań komunalnych należących do zasobów gmin. Proponowanym rozwiązaniem jest likwidacja uprawnienia rad gmin do stosowania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych, co ma zmusić samorząd do wyceniania mienia po wartości rynkowej lub pozostawienia go w zasobie mieszkaniowym. Jako że gminy nierzadko udzielały bonifikat sięgających nawet 80, 90 czy 98% wartości nieruchomości – dla wielu rodzin o niższych dochodach, wprowadzenie takiej zmiany, będzie równoznaczne z brakiem możliwości wykupu wynajmowanego mieszkania na własność. Do projektu zgłoszono jednak poprawki.

REKLAMA

Łatwiejszy obrót ziemią rolną dla firm. Rząd przyjął deregulację przepisów
18 lut 2026

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zmiany mają uprościć obrót nieruchomościami rolnymi przez przedsiębiorców, usunąć wątpliwości interpretacyjne i ułatwić realizację inwestycji, przy jednoczesnym zachowaniu ochrony gospodarstw rodzinnych.
Jak naprawić usterki rękami innej firmy na koszt wykonawcy? Wykonanie zastępcze
18 lut 2026

Wyobraź sobie, że inwestujesz setki tysięcy złotych w nową infrastrukturę. Prace dobiegają końca, przecinasz wstęgę, a kilka tygodni później pojawiają się pierwsze problemy. Dzwonisz do wykonawcy, powołujesz się na rękojmię, a w odpowiedzi słyszysz: „Będziemy w przyszłym tygodniu”. Tydzień mija, telefon milczy, a usterka dewastuje Twój biznes. Brzmi znajomo?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA