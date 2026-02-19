Przewlekle chorzy trafią do DOM-u. Stały monitoring stanu zdrowia ma ułatwić najbardziej potrzebującym dostęp do opieki medycznej

Rozwój usług dotyczących e-zdrowia

W dniu 6 lutego 2026 r. Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji obszerny projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem usług e-zdrowia. Jego celem jest wprowadzenie rozwiązań wspierających transformację cyfrową państwa, które służyć będą rozwojowi usług dotyczących e-zdrowia. Projekt ma zapewnić sprawne i efektywne działania systemu ochrony zdrowia. Wprowadzenie zawartych w nim rozwiązań jest również niezbędne do realizacji inwestycji D1.1.2 „Przyśpieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia przez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

REKLAMA

REKLAMA

System Domowej Opieki Medycznej (DOM)

Jednym z istotnych elementów omawianego projektu jest utworzenie systemu Domowej Opieki Medycznej, który umożliwi zdalne gromadzenie danych osobowych i jednostkowych danych medycznych pochodzących z wyrobów medycznych albo aplikacji wspierających dobrostan stosowanych przez pacjentów oraz monitorowanie na podstawie tych danych stanu ich zdrowia w celu zapewnienia im adekwatnej opieki zdrowotnej. Chodzi o wspomaganie pacjentów niewymagających hospitalizacji, w przypadku których jest jednak wskazane ciągłe monitorowanie stanu zdrowia z wykorzystaniem dopuszczonych narzędzi diagnostycznych. Jak miałoby odbywać się to w praktyce? Włączenie pacjenta do takiego zdrowotnego monitoringu będzie następowało na zlecenie lekarza, ale jednocześnie za zgodą samego pacjenta. W systemie będą przetwarzane dane osobowe i jednostkowe dane medyczne pacjentów obejmujące w szczególności wyniki badań, zalecenia i ordynacje lekarskie, a także pomiary i obserwacje istotne dla oceny stanu zdrowia pacjenta dokonywane przez niego samodzielnie.

Stały monitoring stanu zdrowia ułatwi dostęp do opieki medycznej

Dane będą przekazywane do systemu przede wszystkim przez samych pacjentów za pośrednictwem znanego im już Internetowego Konta Pacjenta (IKP), ale również przez usługodawców i podmioty, które wprowadziły do obrotu lub do używania tzw. refundowane wyroby medyczne. Jak wynika z uzasadnienia do projektu, dane te będą przekazywane w celu monitorowania stanu zdrowia stosujących je pacjentów, ale także do prowadzenia analiz dotyczących zapotrzebowania na nie, w tym częstotliwości ich użytkowania oraz oceny skuteczności leczenia w powiązaniu z informacjami o stosowanych przez pacjentów produktach leczniczych. Za zgodą pacjenta dane do systemu będą mogły również być przekazywane przez inne podmioty udostępniające aplikacje wspierające dobrostan.

Co istotne, uruchomienie systemu Domowej Opieki Medycznej umożliwi pacjentom śledzenie ich stanu zdrowia i przekazywanie informacji specjalistom bez konieczności wizyty w szpitalu czy przychodni. Będzie to szczególnie istotne dla pacjentów z ograniczoną geograficznie możliwością dostępu do stacjonarnych świadczeń opieki zdrowotnej lub osoby z niepełnosprawnościami, które dzięki temu będą mogły szybciej otrzymać opiekę medyczną.