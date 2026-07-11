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PFRON: W 2026 r. niepełnosprawni wciąż z punktami preferencyjnymi

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11 lipca 2026, 22:24
[Data aktualizacji 11 lipca 2026, 22:25]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
PFRON: W 2026 r. niepełnosprawni wciąż z punktami preferencyjnymi
PFRON: W 2026 r. niepełnosprawni wciąż z punktami preferencyjnymi
Shutterstock

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W PFRON funkcjonuje system punktów. Aby otrzymać dofinansowanie do np. zakupu samochodu w PFRON (przez osobę niepełnosprawną) trzeba złożyć wniosek. Dzięki systemowi punktów można otrzymać dodatkowe punkty - osoba niepełnosprawna ma szanse na wyższe dofinansowanie z PFRON. Najwyższe preferencje punktowe PFRON przewidział dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym. Jest to logiczne.

Osoby niepełnosprawne i ich rodziny zasypują PFRON wnioskami o samochody (ściślej o dofinansowanie do zakupu samochodów o wartości nawet 230 000 zł lub 300 000 zł). Odbędzie się wyścig o dofinansowanie PFRON do kupna samochodów za nawet 300 000 zł. Konstrukcja programu jest taka, że w praktyce decyduje kolejność składania wniosków. Wszystko przez punkty preferencyjne. Jeżeli osoba niepełnosprawna ma taką samą liczbę punktów preferencyjnych co konkurent, to decyduje kolejność wniosków.

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Formalnie nie decyduje kolejność składania wniosku. Tak wynika z poniższej zasady PFRON:

Ważne

Po upływie terminu składania wniosków, w każdym Oddziale PFRON tworzy się listę rankingową złożonych wniosków, ułożoną według sumy liczby punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów.

Ale to pozór. Wystarczy przeczytać jak obliczane są punkty preferencyjne - jeżeli dwie osoby niepełnosprawne ma taką samą liczbę punktów, to wygrywa pierwszy wniosek (złożony wcześniej).

Dlaczego ciężko poszkodowani zdrowotnie niepełnosprawni muszą brać udział w wyścigu o samochód?

Pytanie wynika z tego, że z dokładniejszej analizy zasad PFRON dofinansowanie do samochodu wartego 230 000 zł albo 300 000 zł jest zależne od szybkości złożenia wniosku w modelu "Kryteria punktowe są następujące:

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    • osoby z niepełnosprawnościami w wieku od 4 roku życia do 65 roku życia – 2 punkty;
    • osoby z niepełnosprawnościami w wieku od 65 roku życia – 1 punkt;
    • osoby z niepełnosprawnościami w wieku do 4 roku życia – 1 punkt;
    • we wspólnym gospodarstwie domowym są co najmniej dwie osoby z niepełnosprawnościami spełniające warunki udziału w programie, a samochód zostanie dostosowany do ich wspólnego podróżowania – 1 punkt;
    • osoby z niepełnosprawnościami w wieku powyżej 65 roku życia, jeżeli są aktywni zawodowo - 1 punkt. WAŻNE! Składają one oświadczenie, że są zatrudnione na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a zatrudnienie rozpoczęło się, co najmniej na sześć miesięcy przed złożeniem wniosku oraz że w tym okresie nie przebywały na urlopie bezpłatnym. Analogiczne oświadczenie składają także osoby z niepełnosprawnościami prowadzące działalność gospodarczą.

I teraz reguła, która zmusza osoby niepełnosprawne do wyścigu o samochody:

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W przypadku gdy więcej niż jeden wniosek uzyska taką samą liczbę punktów wnioski z taką samą liczbą punktów szereguje się na liście rankingowej według kolejności złożenia wniosków (daty, godziny i minuty).

Przy ograniczonej puli pieniędzy i wysokiej wartości dofinansowania liczba wniosków wielokrotnie przekracza możliwości programu. Więc wtedy stosowana jest ta reguła "Kto pierwszy, ten lepszy":

Ważne

Dofinansowanie przyznawane jest, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, według kolejności z listy rankingowej do wyczerpania puli środków będącej w dyspozycji danego Oddziału PFRON.

Przykład

Jan Kowalski złożył wniosek o dofinansowanie 140 000 zł do samochodu z PFRON. Wniosek ma 4 punkty preferencyjne. Został złożony o godz. 10.04. Anna Kawalec złożyła podobny wniosek na 120 000 zł o 10.05. Też ma 4 punkty preferencyjne. Wygrał Jan Kowalski.

Oświadczenia osoby niepełnosprawnej warunkiem skorzystania z punktów preferencyjnych

Integralną część elektronicznego wniosku stanowią OŚWIADCZENIA do zaakceptowania, które należy zaznaczyć w SOW – nie trzeba załączać skanów tych oświadczeń:

Przykład

Oświadczenie o zatrudnieniu na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, które rozpoczęło się, co najmniej na sześć miesięcy przed złożeniem wniosku albo o prowadzeniu działalności gospodarczej, co najmniej na sześć miesięcy przed złożeniem wniosku – dotyczy beneficjentów powyżej 65 roku życia, czynnych zawodowo. [Oświadczenie opcjonalne – złożenie oświadczenia nie jest wymagane w celu złożenia wniosku. Oświadczenie widoczne jedynie dla osób których wiek na dzień składania wniosku to 65 lat lub więcej].

Przykład

Oświadczenie o liczbie osób z niepełnosprawnościami spełniających warunki udziału w programie we wspólnym gospodarstwie domowym.

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Osobom niepełnosprawnym nie jest łatwo dostać dopłatę do samochodu z PFON

Świadczy o tym poniższy list naszego czytelnika:

Szanowny Panie,.

Przeczytałem właśnie Pana artykuł (ze stycznia) o dofinansowaniu samochodów dla osób niepełnosprawnych, terminach itd.

Parę słów.....

Staramy się z żoną o dofinansowanie po raz trzeci bo opiekujemy się niepełnosprawną (....), która od urodzenia cierpi na porażenie mózgowe czterokończynowe. Jest osobą (...) całkowicie niesamodzielną.

2 krotnie dostaliśmy odpowiedź odmowną ze względu na brak środków mimo, że wniosek w pierwszym przypadku był wysłany 5 dni po otwarciu programu, a w drugim przypadku 5 godzin po otwarciu programu i możliwości ich wysyłania. Ciekaw jestem, kto otrzymuje te dofinansowania. Bo wątpię, że osoby uprawnione. Przeczytałem w Pana artykule, że przyjmowanie wniosków zostało przedłużone do 45 dni. Pytam tylko po co, skoro po 5 godzinach od momentu ich przyjmowania brak jest środków. No chyba, że z góry jest wiadomo, kto to finansowanie ma dostać. Mieszkamy w (...). Oczywiście dodzwonić się do tego oddziału, to jak trafić 6 w totolotku, a wyjazd do (...) byłby możliwy gdybyśmy mieli taki samochód. Bo zapakowanie (w rękach) osoby na wózek inwalidzki, zjechanie po schodach z 4 piętra (brak windy) i szukanie transportu dla wózka wbrew pozorom nie jest taki łatwy jakim może się wydawać urzędnikom z PFRON.

Pozdrawiam

Dopłata PFRON - Im wyższa wartość samochodu, tym mniejsze dofinansowanie dla osoby niepełnosprawnej

PFRON przyjął w tym programie dofinansowywane kumulatywnie.

Ścieżka 1. Osoba niepełnosprawna jest kierowcą samochodu o wartości do 300 000 zł. Dofinansowanie PFRON do kwoty wydanej na zakup samochodu do 150.000,00 zł - 80%. Limity dla samochodów dostosowanych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną, o  których mowa w par. 10 ust. 3 pkt 1 Programu:
1) do kwoty 150.000,00 zł - 80%,
2) nadwyżka ponad kwotę 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł - 50%,
3) nadwyżka ponad kwotę 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł - 30%,
4) nadwyżka ponad kwotę 300.000,00 zł - 0%;

Ścieżka 2. Osoba trzecia prowadzi samochód o wartości do 230 000 zł (osoba niepełnosprawna jest pasażerem). Dofinansowanie PFRON do kwoty wydanej na zakup samochodu do 130.000,00 zł - 85%. Limity są tu takie: 
1) do kwoty 130.000,00 zł - 85%, 
2) nadwyżka ponad kwotę 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł - 50%,
3) nadwyżka ponad kwotę 200.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł - 30%,
4) nadwyżka ponad kwotę 230.000,00 zł - 0%.

Cechy samochodu kupionego z dopłatą PFRON

Samochód osobowy, którego zakup został wsparty funduszami z PFRON i jest przystosowany do potrzeb osoby na wózku inwalidzkim:

1) gdy jest dostosowany do kierowcy na wózku – powinien pozwalać na zajęcie miejsca za kierownicą i samodzielne prowadzenie auta bez przesiadania się z wózka na fotel kierowcy; zmiany muszą być indywidualnie dopasowane do możliwości beneficjenta;

2) gdy jest przystosowany do pasażera na wózku – powinien umożliwiać podróżowanie na wózku bez konieczności przesiadania się z niego na siedzenie pasażera.

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Źródło: INFOR
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