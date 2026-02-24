W PFRON kolejność wniosków a dopłaty do samochodów. Dla umiarkowanego tylko wyposażenie

2 marca 2026 r. o godzinie 10.00 rozpocznie się siódma tura naboru wniosków w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”. Program dofinansowań do zakupu samochodów dla osób niepełnosprawnych trwa już kilka lat. Chodzi o samochody warte nawet 300 000 zł. Jest krytykowany za to, że o przyznaniu dofinansowania niestety w praktyce decyduje kolejność składania wniosków. Więc 2 marca odbędzie się wyścig "Kto, pierwszy". Program jest także krytykowany za ograniczenie możliwości dofinansowania tylko dla osób niepełnosprawnych ze stopniem niepełnosprawności tak znacznym, że niepełnosprawny nie może sam przenieść swojego ciała z wózka inwalidzkiego. Niepełnosprawni ze stopniem umiarkowanym (w bardzo mogą uzyskać dopłaty do wyposażenia samochodu.

W ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” realizowanego przez PFRON w module Mobilność osób z niepełnosprawnością, można uzyskać dofinansowanie na zakup nowego lub używanego auta osobowego. Pojazd ten musi być przystosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej jako kierowcy lub pasażera, tak aby mogła ona zająć miejsce w samochodzie i kontynuować jazdę bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego.

Beneficjentem programu może być osoba z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub równoważnym), która absolutnie nie jest w stanie poruszać się bez wózka inwalidzkiego – niezależnie od sytuacji czy odległości – i nie potrafi samodzielnie przesiąść się z wózka na siedzenie auta.

Jakie samochody z dofinansowaniem PFRON dla stopnia znacznego?

Progi cenowe zakupu dostosowanego samochodu osobowego są dofinansowywane kumulatywnie w następującej wysokości: dla samochodów dostosowanych do ich prowadzenia przez osobę niepełnosprawną, o których mowa w par. 10 ust. 3 pkt 1 Programu: do kwoty 150.000,00 zł - 80%, nadwyżka ponad kwotę 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł - 50%, nadwyżka ponad kwotę 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł - 30%, nadwyżka ponad kwotę 300.000,00 zł - 0%; dla samochodów dostosowanych do podróży osoby z niepełnosprawnością jako pasażera, o których mowa w par. 10 ust. 3 pkt 2 Programu: do kwoty 130.000,00 zł - 85%, nadwyżka ponad kwotę 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł - 50%, nadwyżka ponad kwotę 200.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł - 30%, nadwyżka ponad kwotę 230.000,00 zł - 0%.

Nie jest łatwo uzyskać dofinansowanie do kupna samochodu z PFRON

Świadczy o tym poniższy list naszego czytelnika:

Szanowny Panie,.

Przeczytałem właśnie Pana artykuł (ze stycznia) o dofinansowaniu samochodów dla osób niepełnosprawnych, terminach itd.

Parę słów.....

Staramy się z żoną o dofinansowanie po raz trzeci bo opiekujemy się niepełnosprawną (....), która od urodzenia cierpi na porażenie mózgowe czterokończynowe. Jest osobą (...) całkowicie niesamodzielną.

2 krotnie dostaliśmy odpowiedź odmowną ze względu na brak środków mimo, że wniosek w pierwszym przypadku był wysłany 5 dni po otwarciu programu, a w drugim przypadku 5 godzin po otwarciu programu i możliwości ich wysyłania. Ciekaw jestem, kto otrzymuje te dofinansowania. Bo wątpię, że osoby uprawnione. Przeczytałem w Pana artykule, że przyjmowanie wniosków zostało przedłużone do 45 dni. Pytam tylko po co, skoro po 5 godzinach od momentu ich przyjmowania brak jest środków. No chyba, że z góry jest wiadomo, kto to finansowanie ma dostać. Mieszkamy w (...). Oczywiście dodzwonić się do tego oddziału, to jak trafić 6 w totolotku, a wyjazd do (...) byłby możliwy gdybyśmy mieli taki samochód. Bo zapakowanie (w rękach) osoby na wózek inwalidzki, zjechanie po schodach z 4 piętra (brak windy) i szukanie transportu dla wózka wbrew pozorom nie jest taki łatwy jakim może się wydawać urzędnikom z PFRON.

Pozdrawiam

Jakie wyposażenie dla samochodu z dofinansowaniem od PFRON?

W 2026 roku realizowane będą wszystkie zadania programowe tj. następujące formy wsparcia:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej: Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu).

Wnioski o dofinansowanie można składać od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2026 roku.