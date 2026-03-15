Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Zasiłki z MOPS dla osób z niepełnosprawnościami. Co się nie zmieni w 2026 roku?

Zasiłki z MOPS dla osób z niepełnosprawnościami. Co się nie zmieni w 2026 roku?

15 marca 2026, 14:53
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Zasiłki z MOPS dla osób z niepełnosprawnościami. Co się nie zmieni w 2026 r.?
Zasiłki z MOPS dla osób z niepełnosprawnościami. Co się nie zmieni w 2026 r.?
2026 rok nie obfituje w zmiany skierowane do osób z niepełnosprawnościami. Dotyczy to szczególnie kwot dostępnych świadczeń. Czy zmienią się kryteria? Co z możliwością łączenia różnych form wsparcia? Poniżej kilka odpowiedzi na często zadawane pytania o możliwe nowości w prawie.

Czy w 2026 roku wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny?

Świadczeniem, które najprawdopodobniej nie wzrośnie w 2026 r. jest zasiłek pielęgnacyjny. Od kilku lat wynosi on 215,84 zł miesięcznie. Najbliższa możliwa podwyżka jest możliwa dopiero w roku 2027 (od listopada). O tym czy świadczenie to rzeczywiście wówczas zostanie podwyższone, zdecyduje Rada Ministrów zgodnie z procedurą weryfikacji. Jest to proces, który jest przyprowadzany co 3 lata z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Z ostatnich informacji przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, iż nie są prowadzone prace związane z modyfikacją zasad weryfikacji kwot świadczeń. Wszystko wskazuje zatem na to, iż zasiłek pozostanie w tym roku na niezmienionym poziomie.

Kiedy podwyżka kryterium dochodowego do zasiłku stałego?

W 2026 r. nadal obowiązują kryteria dochodowe z 2025 r. (823 zł dla osoby w rodzinie i 1010 zł dla osoby samotnej). Zgodnie z aktualnymi przepisami najbliższa zmiana mogłaby nastąpić w roku 2028. Ministerstwo rodziny pracuje jednak nad coroczną waloryzacją kryteriów dochodowych w pomocy społecznej. Zdaniem resortu rodziny, weryfikacja kryteriów w pomocy społecznej, dokonywana co 3 lata zwiększa lukę pomiędzy progami dochodowymi a minimum egzystencji.

„Mając to na względzie, Kierownictwo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z ekspertami i stroną społeczną, podjęło prace zmierzające do ustanowienia corocznej obowiązkowej weryfikacji kryteriów dochodowych w pomocy społecznej. Projekt znowelizowanej ustawy w tym zakresie skierowano do Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu z prośbą o wpis do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Jednocześnie informuję, że coroczna weryfikacja kryteriów dochodowych w pomocy społecznej została wpisana do wykazu priorytetów polityki członków Rady Ministrów” – przypomniała pod koniec stycznia 2026 r. Małgorzata Baranowska - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w odpowiedzi na interpelację poselską.

Czy w 2026 r. będzie podwyżka zasiłku stałego?

Jeśli obecne przepisy się nie zmienią, to w tym roku nie będzie podwyżki maksymalnej kwoty zasiłku stałego. Wynosi ona 1229 zł. W praktyce wysokość zasiłku ustalana jest indywidualnie w oparciu o sytuację dochodową osoby z niepełnosprawnością. Podobnie okres czasu, na jaki przysługuje to świadczenie.

Co z możliwością łączenia zasiłku stałego i renty socjalnej?

Tak zasada również pozostaje bez zmian. Przypomnijmy, iż w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje. Stanowi o tym art. 37 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.

Czy będzie można pobierać trzynastki i czternastki z MOPS?

Postulat wprowadzenia trzynastego i czternastego zasiłku stałego na podobnych zasadach jak w przypadku emerytur, pojawił się pod koniec ubiegłego roku w jednej z petycji skierowanych do MRPiPS. Resort rodziny nie planuje jednak wprowadzenia takich zmian.

„Osoby ubiegające się o pomoc z systemu pomocy społecznej powinny w pierwszej kolejności skorzystać z przyznanych im przez przepisy innych ustaw uprawnień, z własnych zasobów majątkowych (pieniężnych i niepieniężnych) oraz z własnych możliwości działania. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ponadto, rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Pomoc państwa ma zatem charakter subsydiarny, tj. dopuszcza się interwencję organów państwa tylko w takich przypadkach, w których osoba lub rodzina rzeczywiście nie mają możliwości samodzielnego przezwyciężania trudności życiowych. Mając powyższe na uwadze, brak jest uzasadnionych podstaw do wprowadzenia zaproponowanych w petycji rozwiązań dotyczących wprowadzenia "trzynastki" i "czternastki" dla osób pobierających zasiłek stały” – poinformowała Dorota Gierej, zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej.

Polecamy: INFORLEX Pomoc społeczna

