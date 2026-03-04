REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » Po Polaków, którzy utknęli na Malediwach i Sri Lance poleci największy samolot

Po Polaków, którzy utknęli na Malediwach i Sri Lance poleci największy samolot

04 marca 2026, 13:02
Po Polaków, którzy utknęli na Malediwach i Sri Lance poleci największy samolot
Po Polaków, którzy utknęli na Malediwach i Sri Lance poleci największy samolot
Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że na czwartek zaplanowano lot największym dostępnym samolotem Polskich Linii Lotniczych LOT na Sri Lankę, skąd maszyna poleci dalej na Malediwy, aby sprowadzić do kraju polskich obywateli w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie.

Polacy utknęli na Malediwach i Sri Lance

- W ramach lotnictwa cywilnego nasz narodowy przewoźnik, Polskie Linie Lotnicze LOT, wspiera małe biura podróży, te o najmniejszym potencjale w sprowadzaniu polskich obywateli do naszego kraju. Na jutro zaplanowaliśmy lot największym w naszej dyspozycji samolotem do Sri Lanki, a dalej na Malediwy i zamierzamy sprowadzić stamtąd naszych obywateli - zapowiedział Klimczak podczas środowego posiedzenia zespołu koordynacyjnego ds. sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Minister przypomniał też, że w poniedziałek sprowadzono polskich obywateli, którzy przebywali turystycznie w Izraelu i przemieścili się do Kairu. Zaznaczył, że LOT utrzymuje regularne połączenia z tym miastem cztery razy w tygodniu.

Pomoc polskiego przewoźnika

- Jeżeli będzie taka potrzeba, pojawią się kolejni Polacy, którzy będą potrzebowali przetransportować się z tamtego miasta, z tamtego państwa, to także będzie wspierał ich polski narodowy przewoźnik, Polskie Linie Lotnicze LOT - zadeklarował Klimczak.

Dodał, że w miejscach przesiadkowych, m.in. w Indiach, zadysponowano większe samoloty, aby umożliwić powrót większej liczbie pasażerów próbujących dotrzeć do Polski.

oprac. Kinga Olszacka
Źródło: PAP
Prawo
Dłużnik nie żyje, ale dług nie znika, a wierzyciel może wytoczyć postępowanie spadkowe
04 mar 2026

Sąd Najwyższy w uchwale z 11 lutego 2026 r. (III CZP 27/25) rozstrzygnął istotny spór prawny. Wierzyciel, który po śmierci dłużnika złoży wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, może w ten sposób przerwać bieg przedawnienia swojego roszczenia. Jest jednak warunek - taki krok musi być niezbędny do dochodzenia wierzytelności.
Informacja dla zadłużonych płatników na profilu PUE/eZUS
04 mar 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca płatników składek, aby częściej przeglądali swój profil na PUE/eZUS. Będą tam zamieszczane powiadomienia o zaległych składkach, które płatnik deklarował zapłacić.
Za przewlekłość sądu między 2000 zł a 20 000 zł. W praktyce 3000 zł - 4000 zł [Skarga]
03 mar 2026

Od przeszło 20 lat obowiązuje specjalna ustawa, która pozwala otrzymać osobie poszkodowanej przez przewlekłość od 2000 zł do 20 000 zł. Niestety w praktyce jest to raczej 2000 zł - 4000 zł, a nie maksymalne 20 000 zł. Skarga na przewlekłość podlega stałej opłacie w wysokości 200 złotych. Sąd wydaje orzeczenie w przedmiocie skargi w krótkim terminie 2 miesięcy od daty jej złożenia.
PZON: To już seria. Pkt 7 nie dla osoby niepełnosprawnej. Odebranie świadczenia pielęgnacyjnego matce
03 mar 2026

Trwa seria odbierania przez PZON pkt w orzeczeniach o niepełnosprawności dzieciom w spektrum autyzmu. Wraz z ich dorastaniem lekarze orzecznicy wyłapując wszelkie przejawy samodzielności dzieci (np. umiejętność przedstawienia się, chodzenia do szkoły, wiązania butów) i uznają je za niezależne od rodziców. To, że dziecko autystyczne wymaga stałej opieki bo ma problemy z interakcjami w szkole czy sklepie, nie ma znaczenia. Dziś kolejny list naszej czytelniczki w tej sprawie.

Kto dziedziczy, gdy nie ma dzieci? Nie tylko mąż lub żona
03 mar 2026

Kto obejmie spadek z ustawy, gdy w małżeństwie nie ma dzieci? Czy dobrym rozwiązaniem jest tzw. testament wzajemny? Co z zachowkiem? To ważne pytania, które często zadają sobie małżonkowie. Jakie są odpowiedzi?
Konieczna jest szersza edukacja. Tylko ponad 7,5 mln osób w 2025 r. miało zastrzeżony numer PESEL. Czy zmieni się to w 2026 r.?
03 mar 2026

Eksperci biją na alarm. Zdecydowana większość Polaków nie ma jeszcze zastrzeżonego numeru PESEL. Na koniec ub.r. zastrzeżonych było ponad 7,5 mln numerów PESEL. Oznacza to, że 25,4 mln dorosłych Polaków jeszcze nie zabezpieczyło się w tej kwestii.

Taka opłata za parkowanie jest nielegalna, a miasta pobierają ją nielegalnie
04 mar 2026

Sąd właśnie potwierdził to, co kierowcy podejrzewali od lat - miasta wymyślają sobie opłaty dodatkowe bez podstawy prawnej. WSA w Szczecinie unieważnił przepisy regulaminu strefy parkowania. Wyrok może wywrócić system kar parkingowych w całej Polsce. Sprawdź, czy masz prawo do zwrotu pieniędzy i w Twoim mieście.
Zmiana pracy: 65 proc. Polaków twierdzi, że to był strzał w dziesiątkę. Sprawdź dlaczego?
03 mar 2026

65 proc. Polaków, którzy w ciągu ostatnich trzech lat zmienili pracę, z perspektywy czasu uważa tę decyzję za dobrą - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Pracuj.pl. Większość badanych stwierdziło też, że zmiana wpłynęła na ich finanse pozytywnie lub co najmniej neutralnie.

Praca hybrydowa w UE: 44 proc. łączy biuro z domem - rosnąca wydajność, ale niepewność pracodawców
03 mar 2026

44 proc. pracowników w UE łączy pracę stacjonarną z pracą zdalną, podczas gdy 41 proc. wykonuje pracę stacjonarną - przekazał Polski Instytut Ekonomiczny. W Polsce około 10 proc. zatrudnionych pracuje zdalnie zwykle lub czasami - wynika z danych GUS.
Koniec ze spowiadaniem dzieci poniżej 18 roku życia, bo „żadna obca osoba dorosła nie ma prawa przesłuchiwać dziecka sam na sam, bez nadzoru opiekunów i psychologów”? Sprawą zajęła się komisja sejmowa
04 mar 2026

Wielkimi krokami zbliża się sezon Pierwszych Komunii Świętych w Kościele katolickim, a wraz z nim – wiele dzieci przystępuje do spowiedzi. W październiku 2024 r., do Sejmu została wniesiona petycja obywatelska, w której jej autorzy wnieśli o podjęcie przez Komisję inicjatywy ustawodawczej, której skutkiem byłoby wprowadzenie zakazu „spowiadania dzieci poniżej 18 roku życia w Kościele katolickim i innych kościołach, jeśli ją stosują”, ponieważ w ich ocenie – „żadna obca osoba dorosła nie ma prawa przesłuchiwać dziecka sam na sam, bez nadzoru opiekunów i psychologów”. Nie chodzi jednak wyłącznie o praktyki kościoła Katolickiego, ale wszystkich związków wyznaniowych, które stosują spowiedź indywidualną. Petycja ta, była przedmiotem obrad Komisji do Spraw Petycji w dniu 3 kwietnia 2025 r. – czy postulat wprowadzenia zakazu spowiadania dzieci spotkał się z uznaniem posłów i czy spowiedź dzieci przynależących do związków wyznaniowych, może zostać zabroniona w drodze ustawy?
