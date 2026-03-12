REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Fotowoltaika znowu pod kontrolą. Jednak czy to prawdziwe kontrole, czy kolejna próba oszustwa?

Fotowoltaika znowu pod kontrolą. Jednak czy to prawdziwe kontrole, czy kolejna próba oszustwa?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 marca 2026, 12:27
Małgorzata Masłowska
oprac. Małgorzata Masłowska
Fotowoltaika znowu pod kontrolą. Jednak czy to prawdziwe kontrole, czy kolejna próba oszustwa?
Fotowoltaika znowu pod kontrolą. Jednak czy to prawdziwe kontrole, czy kolejna próba oszustwa?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Do użytkowników instalacji fotowoltaicznych znów zgłaszają się kontrolerzy. Jednak czy tym razem to prawdziwe kontrole, czy kolejna próba oszustwa? Wątpliwości są uzasadnione, bo w 2025 r. do prosumentów zgłaszały się osoby, które nie miały uprawnień do prowadzenia kontroli.

Sposoby działania oszustów wciąż się zmieniają

Sposoby oszustów na wejście do domów i mieszkań wciąż się zmieniają, a w przestrzeni publicznej co i rusz pojawiają się informacja o nowych metodach, które stosują. W 2025 r. mówiło się w tym kontekście o osobach, które kontaktują się z prosumentami w celu skontrolowania instalacji fotowoltaicznych. Urząd Regulacji Energetyki informował wówczas, że kontrole instalacji fotowoltaicznych mogą przeprowadzać tylko przedsiębiorstwa odpowiedzialne za dystrybucję energii elektrycznej na danym terenie, które działają na podstawie koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Urząd informował też, że takie kontrole są przeprowadzane w zespole liczącym co najmniej dwie osoby, które posiadają imienne upoważnienia i legitymacje służbowe wydane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego dostarczającego energię elektryczną na danym terenie. W związku z tym zalecano ostrożność i uczulano użytkowników fotowoltaiki, że muszą weryfikować upoważnienia osób, które kontaktują się z nimi w tego rodzaju sprawach. Tego rodzaju sytuacje choć z jednej strony dają pozytywny efekt i chronią potencjalne ofiary oszustów, z drugiej sprawiają również, że przeprowadzane zgodnie z prawem kontrole mogą spotkać się z niechętnymi reakcjami osób kontrolowanych.

REKLAMA

REKLAMA

Fotowoltaika znowu pod kontrolą

Tymczasem jak informuje Enea Operator, która jest jednym z czterech największych Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (OSD) w Polsce, rozpoczęły się kontrole użytkowników mikroinstalacji. O co chodzi?
Celem prowadzonych działań jest zapewnienie stabilności pracy sieci oraz bezpieczeństwa jej użytkowników. Z prowadzonych przeglądów i danych pomiarowych wynika, że parametry techniczne instalacji podłączonych do sieci nie zawsze są zgodne z dokumentacją zgłoszoną spółce oraz z zapisami umów. Prowadzone kontrole mają umożliwić zidentyfikowanie, a następnie podjęcie działań mających na celu ich wyeliminowanie. Prosumenci, u których zostaną wykryte uchybienia, otrzymają informację zwrotną, w której zostaną one opisane i zostaną wskazane działania naprawcze, które należy podjąć. Operator podkreśla, że tego rodzaju działania to nie jest przejaw złośliwości z jego strony. Wszelkie nieprawidłowości w pracy instalacji prosumenckich mogą bowiem prowadzić do przeciążeń, awarii oraz zaburzeń stabilności pracy sieci elektroenergetycznej i stanowią zagrożenie dla jej użytkowników.

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Tańszy kredyt na zakup energooszczędnego mieszkania i budowę domu. Już wkrótce wprowadzenie nowych klas energetycznych budynków
12 mar 2026

Pod koniec maja mija termin wdrożenia przepisów unijnej dyrektywy budynkowej (EPBD). W jej ramach wprowadzone zostaną między innymi nowe klasy energetyczne budynków. Nowa forma oznaczeń będzie obowiązywać zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Jak wpłynie to na sytuację kupujących? Na co powinny zwrócić uwagę osoby rozpoczynające budowę domu? Sprawę komentują Joanna Komoszewska i Patryk Nowak z ANG Odpowiedzialne Finanse.

Zmiana ustawy o kredycie konsumenckim nie działa wstecz. Data zawarcia umowy pozostaje kluczowa w sprawach o sankcję kredytu darmowego
12 mar 2026

W debacie publicznej coraz częściej pojawia się przekaz sugerujący, że planowana zmiana ustawy o kredycie konsumenckim automatycznie zmieni sposób rozpatrywania wszystkich sporów dotyczących kredytów. Taka narracja pojawia się zwłaszcza w komunikacji części przedstawicieli sektora bankowego. W praktyce jest to jednak uproszczenie, które nie oddaje podstawowych zasad stosowania prawa cywilnego. Kluczowe znaczenie ma bowiem data zawarcia umowy kredytowej, a nie moment wejścia w życie nowych przepisów. Zmiana ustawy nie może w „magiczny” sposób uzdrowić wadliwych umów kredytowych zawartych w przeszłości.
Konsekwencje prawne zachowania dziecka w Internecie [WYWIAD]
12 mar 2026

Ważny wywiad dla wszystkich rodziców dzieci korzystających z Internetu. One muszą wiedzieć, że są kary za obrażanie, wysyłanie zdjęć czy cyberprzemoc. Jakie dokładnie konsekwencje prawne można ponieść? Jak kontrolować aktywność dziecka w sieci?
Szef patrzy Ci na ręce? Monitoring w pracy wyprzedza prawo
12 mar 2026

Przepisy kodeksu pracy dotyczące monitoringu w związku z rozwojem technologii mogą nie nadążać za rzeczywistością - pisze w czwartek „Dziennik Gazeta Prawna”.

REKLAMA

Wynajem długoterminowy mieszkania – zalety, opłacalność, przepisy. Najem okazjonalny - sposób na problemy z eksmisją lokatorów
11 mar 2026

Najem długoterminowy w Polsce nadal jest najbardziej klasycznym sposobem zarabiania na nieruchomościach. W środowisku inwestycyjnym model ten uchodzi za rozwiązanie bezpieczniejsze niż najem krótkoterminowy – charakteryzuje się niższą barierą wejścia operacyjnego, brakiem sezonowości i większą przewidywalnością finansową. Jednocześnie działa w warunkach silnej asymetrii prawnej na korzyść najemcy.
Od 1 kwietnia opłaty w górę. Urzędnicy zapukają do mieszkań
11 mar 2026

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykazuje tendencję wzrostową. Na terenie niektórych gmin płacić więcej trzeba już od stycznia, w innych od marca, a w jeszcze innych opłaty wzrosną dopiero od kwietnia.
Zapłacimy dodatkowo za psa i kota? Rząd chce obowiązkowej rejestracji i chipowania pod groźbą kary do 5000 zł
11 mar 2026

Masz psa albo kota? Łap się za kieszeń! Utrzymanie Azora czy Mruczka może wkrótce więcej kosztować. Rząd chce wszczepić chipy wszystkim czworonogom na koszt ich właścicieli. Psiarzom grożą dodatkowo opłaty za samo posiadanie swoich pupili. Opornych czekają wysokie kary. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (druk nr 2293) obędzie się w czwartek 12 marca o godz. 12:00. Dzień wcześniej, w środę o godz. 18:30 odbędzie się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. rozwiązania problemu bezdomności psów i kotów w Polsce, na którym posłowie i posłanki zajmą się m.in. analizą projektu ustawy o KROPiK.
Zakaz sprzedaży papierosów elektronicznych i snusów. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?
12 mar 2026

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Nowe przepisy przewidują wprowadzenie zakazu sprzedaży jednorazowych papierosów elektronicznych – zarówno z nikotyną, jak i bez niej. Zakazane będą także saszetki nikotynowe.

REKLAMA

Od 15 marca będą niedziele handlowe w 150 miejscowościach. Nowe prawo weszło w życie
11 mar 2026

Od najbliższego weekendu, niedzielny spacer będzie można połączyć z niedzielnymi zakupami - może nawet już przed świętami Wielkanocnymi, które powoli się zbliżają. Wchodzące w życie nowe przepisy znoszą częściowo zakaz handlu w niedziele dla ponad 150 miejscowości. To szansa dla sprzedawców, kupujących, ale też kontrowersyjna zmiana, która budzi sprzeciw - szczególnie związków zawodowych chroniących prawa pracownicze.
Zastosowanie sankcji kredytu darmowego a prawo banku do przetwarzania danych w BIK bez zgody kredytobiorcy
10 mar 2026

W sporach dotyczących kredytów konsumenckich coraz częściej pojawia się problem wykraczający poza samą wysokość zobowiązania kredytowego. Chodzi o konsekwencje zastosowania tzw. sankcji kredytu darmowego (SKD) dla prawa banku do przetwarzania danych kredytobiorcy w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) bez jego zgody. W praktyce coraz więcej spraw pokazuje, że zastosowanie sankcji kredytu darmowego może podważyć podstawę prawną dalszego przetwarzania danych kredytobiorcy po wygaśnięciu zobowiązania. Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy bank uzasadnia przetwarzanie danych wystąpieniem opóźnienia w spłacie kredytu przekraczającego 60 dni.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA