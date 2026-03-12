Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dementuje nieprawdziwe informacje. Nowe przepisy nie wprowadzają dodatkowych obowiązków dla działkowców i użytkowników amatorskich korzystających ze środków ochrony roślin.

Dezinformacja – MRiRW dementuje

6 marca 2026 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 630 z późn. zm.). Wprowadza ona dodatkowe obowiązki przy obrocie środkami stosowanymi do fumigacji, czyli odkażania magazynów i przestrzeni przechowalniczych. Chodzi o preparaty zawierające substancje szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi:

fluorek sulfurylu,

fosforek glinu,

fosforek magnezu.

W przestrzeni publicznej pojawiły się nieprawdziwe informacje dotyczące nowych przepisów. W związku z tym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że zmiany w ustawie obejmują wyłącznie profesjonalnych użytkowników wspomnianych preparatów oraz podmiotów zajmujących się ich dystrybucją i nie wprowadzają żadnych nowych obowiązków dla działkowców ani użytkowników amatorskich.

Dla działkowców nic się nie zmienia

Osoby korzystające ze środków ochrony roślin przeznaczonych do zastosowań amatorskich nadal mogą kupować je tak jak dotychczas – zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i przez internet. Nie ma obowiązku ukończenia szkolenia ani przedstawiania zaświadczenia potwierdzającego uprawnienia do ich zakupu.

W trosce o bezpieczeństwo własne, swoich bliskich – szczególnie dzieci – oraz użytkowników sąsiednich działek warto stosować preparaty przeznaczone do zastosowań amatorskich, w tym środki niskiego ryzyka oraz preparaty biologiczne.

Wprowadzone przepisy nie ograniczają dostępności środków ochrony roślin dla użytkowników nieprofesjonalnych.