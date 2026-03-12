Od 1 maja 2026 r. wchodzą w życie obostrzenia dotyczące kosmetyków. Niektóre znikną ze sklepów, inne będą miały zmienione składy

Od 1 maja 2026 r. wchodzą w życie obostrzenia dotyczące kosmetyków

W styczniu 2026 r. zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) 2026/78 z 12 stycznia 2026 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 w odniesieniu do substancji sklasyfikowanych jako CMR. Choć być może przeciętny konsument nie poświęci mu szczególnie dużo uwagi, wynikające z niego regulacje staną się już niedługo odczuwalne dla wielu osób. Choć zmiana jest „dobra” w takim rozumieniu, że pozytywnie wpłynie na skład kosmetyków, to jednak trzeba mieć świadomość, że jej bezpośrednim efektem będzie m.in. konieczność zmiany wielu receptur kosmetycznych. To zaś może okazać się odczuwalne dla osób, które używają określonych kosmetyków od dłuższego czasu.

Celem jest ograniczenie ryzyka

Celem zmian wprowadzanych w przepisach jest ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem w kosmetykach substancji o udowodnionym działaniu rakotwórczym, mutagennym i szkodliwych dla rozrodczości. Chodzi o:

- salicylan heksylu (INCI Hexyl Salicylate),

- srebro (INCI Silver),

- o-fenylofenol i sól sodową o-fenylofenolu (INCI o-Phenylphenol i Sodium o-Phenylphenate).



Używanie tych substancji nie zostało całkowicie zakazane, ale ich stosowanie zostało ściśle ograniczone. Pierwsza z substancji to syntetyczny składnik zapachowy o kwiatowo-owocowym, ziołowym aromacie. Jest stosowana w perfumach i kosmetykach. Jest utrwalaczem zapachu i nadaje nuty jaśminowe. Srebro jest wykorzystywane w kosmetykach głównie jako barwnik nadający srebrny, metaliczny lub perłowy odcień (np. w cieniach do powiek, lakierach). Jest wykorzystywany również ze względu na swoje właściwości antybakteryjne i dezodorujące. Z kolei o-fenylofenol jest konserwantem i zapewnia stabilność mikrobiologiczną kosmetyków, a jego sól sodowa to syntetyczny środek o działaniu silnie grzybobójczym, bakteriobójczym i konserwującym.

Od 1 maja 2026 r. niektóre receptury się zmienią

Warto zwrócić uwagę na to, że zmienione przepisy nie odnoszą się do surowców kosmetycznych, a do konkretnych substancji. To oznacza, że nie będą one mogły trafiać do kosmetyków w ilościach przekraczających określone normy żadną drogą, nawet jako część surowców pochodzenia naturalnego.

Termin, w którym branża kosmetyczna musi się dostosować do wprowadzonych zmian to 1 maja 2026 r. Od tego dnia wyroby, które nie będą spełniały wynikających z przepisów norm i limitów nie będą mogły być wprowadzane do obrotu ani udostępniane na rynku UE, a więc również w Polsce.