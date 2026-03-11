REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » Od 1 kwietnia opłaty w górę. Urzędnicy zapukają do mieszkań

Od 1 kwietnia opłaty w górę. Urzędnicy zapukają do mieszkań

11 marca 2026, 12:49
Małgorzata Masłowska
oprac. Małgorzata Masłowska
Valerii Panasiuk
Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykazuje tendencję wzrostową. Na terenie niektórych gmin płacić więcej trzeba już od stycznia, w innych od marca, a w jeszcze innych opłaty wzrosną dopiero od kwietnia.

Opłaty za gospodarowanie odpadami budzą emocje

Zasady ustalania i wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi co najmniej od kilku lat budzą dużo emocji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami to rada gminy, w drodze uchwały:
- dokonuje wyboru metody ustalenia tej opłaty spośród metod wskazanych przez ustawodawcę oraz ustala stawkę opłaty, przy czym dopuszcza się stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze gminy;
- ustala stawkę opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości;
- ustala stawkę opłaty za m3 zużytej wody - w przypadku wyboru metody ustalania opłaty odnoszącej się do ilości zużytej wody.

Określając stawki opłaty rada bierze pod uwagę:
- liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;
- ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;
- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
- przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.

Od 1 kwietnia opłaty pójdą tam w górę

Wywiązując się z tych obowiązków rada ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat wskazane przez ustawodawcę w odniesieniu do każdej z metod. Stawki te zostały określone jako odpowiedni procent przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego obwieszczanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Jak wynika z doświadczeń minionych lat, trudno o wybranie jednej dobrej i sprawiedliwej metody obliczania stawki omawianej opłaty, a każda z nich w praktyce budzi jakieś kontrowersje. Co do zasady opłaty za gospodarowanie odpadami są oceniane przez podmioty zobowiązane do ich uiszczania jako zbyt wysokie i z roku na rok stanowią coraz większą część domowego budżetu. Choć w zależności od lokalizacji stawki są zróżnicowane, to oscylują wokół 30-40 zł za osobę za miesiąc i wykazują tendencję wzrostową. Dla przykładu, w Tarnobrzegu opłata wzrosła od 1 marca do 37 zł, w Gminie Kobiór od stycznia do 39 zł, a w Gminie Góra do 43 zł, również od stycznia. Doręczanie decyzji o podwyżkach rozpoczęli też gnieźnieńscy urzędnicy – w tym mieście o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta Gniezna od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obradowano podczas XXVII Sesji Rady Miasta Gniezna, która odbyła się 28 stycznia 2026 roku, w wyniku czego opłata od 1 kwietnia wzrośnie do 39 zł za osobę.

Podstawa prawna

art. 6j, art. 6k ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 733)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
