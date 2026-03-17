Najbardziej wpływowi prawnicy w Polsce. Jest nowy ranking

Wtorkowe wydanie „Dziennika Gazety Prawnej” publikuje ranking 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce. Na pierwszym miejscu znalazł się Waldemar Żurek, a trzecie miejsce zajął Zbigniew Bogucki.

Najbardziej wpływowi prawnicy w Polsce

„Wiele działo się na prawniczym podwórku w ubiegłym roku. Odbyły się wybory prezydenckie, nadal trwał kryzys w wymiarze sprawiedliwości i spór o status tzw. neosędziów. Z grona prawników, którzy mierzyli się z tymi wyzwaniami, wytypowaliśmy tych, którzy naszym zdaniem mieli największy wpływ na kształtowanie i stosowanie prawa w 2025 r.” - pisze gazeta.

REKLAMA

REKLAMA

Waldemar Żurek na pierwszym miejscu

Na pierwszym miejscu znalazł się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. „Choć tekę ministra sprawiedliwości objął w drugiej połowie minionego roku, śmiało można postawić tezę, że 2025 r. należał do niego. (...) Pod okiem Żurka powstały dwa ważne projekty ustaw – ustawy praworządnościowej, która ma rozwiązywać problem tzw. neosędziów, oraz nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa” - uzasadnia dziennik.

Maciej Berek z drugą pozycją

Drugie miejsce należy do ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu oraz szefa komitetu stałego rady ministrów, Macieja Berka. „To jedna z najważniejszych postaci polskiej administracji rządowej. Jako minister odpowiada za koordynację prac całego rządu, nadzór nad procesem legislacyjnym oraz funkcjonowanie centrum administracyjnego państwa” - pisze „DGP”.

Zbigniew Bogucki zamyka podium

Na trzecim miejscu - szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki. „To jedno z najgorętszych politycznie nazwisk 2025 r. Był członkiem sztabu wyborczego Karola Nawrockiego, odpowiadał m.in. za kwestie prawne, a tych w kampanii – mocno skupionej na kandydacie PiS – nie brakowało” - zauważa dziennik.