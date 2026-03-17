Najbardziej wpływowi prawnicy w Polsce. Jest nowy ranking

Najbardziej wpływowi prawnicy w Polsce. Jest nowy ranking

17 marca 2026, 09:06
oprac. Kamil Nowak
ShutterStock

Wtorkowe wydanie „Dziennika Gazety Prawnej” publikuje ranking 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce. Na pierwszym miejscu znalazł się Waldemar Żurek, a trzecie miejsce zajął Zbigniew Bogucki.

Najbardziej wpływowi prawnicy w Polsce

„Wiele działo się na prawniczym podwórku w ubiegłym roku. Odbyły się wybory prezydenckie, nadal trwał kryzys w wymiarze sprawiedliwości i spór o status tzw. neosędziów. Z grona prawników, którzy mierzyli się z tymi wyzwaniami, wytypowaliśmy tych, którzy naszym zdaniem mieli największy wpływ na kształtowanie i stosowanie prawa w 2025 r.” - pisze gazeta.

Waldemar Żurek na pierwszym miejscu

Na pierwszym miejscu znalazł się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. „Choć tekę ministra sprawiedliwości objął w drugiej połowie minionego roku, śmiało można postawić tezę, że 2025 r. należał do niego. (...) Pod okiem Żurka powstały dwa ważne projekty ustaw – ustawy praworządnościowej, która ma rozwiązywać problem tzw. neosędziów, oraz nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa” - uzasadnia dziennik.

Maciej Berek z drugą pozycją

Drugie miejsce należy do ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu oraz szefa komitetu stałego rady ministrów, Macieja Berka. „To jedna z najważniejszych postaci polskiej administracji rządowej. Jako minister odpowiada za koordynację prac całego rządu, nadzór nad procesem legislacyjnym oraz funkcjonowanie centrum administracyjnego państwa” - pisze „DGP”.

Zbigniew Bogucki zamyka podium

Na trzecim miejscu - szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki. „To jedno z najgorętszych politycznie nazwisk 2025 r. Był członkiem sztabu wyborczego Karola Nawrockiego, odpowiadał m.in. za kwestie prawne, a tych w kampanii – mocno skupionej na kandydacie PiS – nie brakowało” - zauważa dziennik.

Źródło: PAP
17 mar 2026

Koniec obowiązkowej matury z matematyki, która jest „narzędziem segregacji i eliminacji, a nie wyrównywania szans” i „nie odpowiada różnorodnym potrzebom, talentom, możliwościom intelektualnym młodych ludzi”? Zapadła decyzja, teraz czas na „ruch” premiera
17 mar 2026

Na początku 2025 r. do Sejmu trafiła petycja w sprawie zniesienia obowiązkowej matury z matematyki, która – w ocenie jej autorki – jest „narzędziem segregacji i eliminacji, a nie wyrównywania szans” i „nie odpowiada różnorodnym potrzebom, talentom, możliwościom intelektualnym młodych ludzi w Polsce”. Po burzliwej dyskusji na posiedzeniu sejmowej Komisji do Spraw Petycji w dniu 25 czerwca 2025 r., w której głos zabrała m.in. przedstawicielka Biura Rzecznika Praw Dziecka – posłowie podjęli decyzję o wystąpieniu w tej sprawie do Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Wielka ulga dla spadkobierców. Od teraz mniej formalności przy dziedziczeniu
17 mar 2026

We wtorek w życie weszła nowelizacja Prawa o notariacie oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece przyspieszająca procedurę wpisów. W ocenie Krajowej Rady Notarialnej nowe przepisy oznaczają koniec kolejek w sądach, bo wniosek o wpis do księgi będzie można już złożyć bezpośrednio u notariusza.
Masz taki zawód? W Krakowie czeka Cię trudna walka o pracę [RAPORT]
16 mar 2026

Na tle miast wojewódzkich Kraków wyróżnia się większą liczbą zawodów deficytowych i nadwyżkowych – wynika z analizy grodzkiego urzędu pracy, który przewiduje dalsze niedobory kadrowe i nadwyżkę zawodów, w których trudno znaleźć pracę.

Jak uzyskać kartę parkingową w 2026 r.
17 mar 2026

Kartę parkingową w 2026 r. uzyskać może osoba niepełnosprawna lub pracownik placówki, która opiekuje się osobami niepełnosprawnymi. Nie jest to jednak takie proste. Kto konkretnie otrzyma kartę? Jakie warunki należy spełnić i jak wygląda procedura? Wyjaśniamy wszystko krok po kroku.
WIBOR i koszt pieniądza. Czy kredytobiorcy byli przez lata wprowadzani w błąd?
16 mar 2026

Przez wiele lat klienci zaciągający kredyty hipoteczne w Polsce otrzymywali bardzo podobne wyjaśnienie mechanizmu oprocentowania kredytu. W materiałach marketingowych banków, w szkoleniach dla pośredników kredytowych oraz w rozmowach sprzedażowych powtarzano prosty schemat: bank zarabia na marży, natomiast WIBOR odzwierciedla koszt pieniądza dla banku. Taki sposób prezentacji konstrukcji kredytu budował w świadomości klientów bardzo konkretny obraz ekonomiczny. Bank przedstawiany był jako instytucja, która jedynie przenosi na kredytobiorcę koszt pozyskania pieniądza, natomiast jego wynagrodzeniem jest wyłącznie marża kredytowa. W ostatnich latach coraz częściej pojawiają się jednak wypowiedzi przedstawicieli sektora finansowego oraz administratora wskaźnika WIBOR, które pokazują, że taki sposób tłumaczenia mechanizmu oprocentowania był – w najlepszym wypadku – znacznym uproszczeniem, a w najgorszym mógł stanowić wprowadzającą w błąd narrację ekonomiczną.
Powtórka 2022: czy wojna na Bliskim Wschodzie i blokady eksportu uderzą w ceny żywności?
16 mar 2026

Rozpoczęcie rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 zaowocowało skokiem cen wielu surowców na bardzo wysokie, czasem wręcz historyczne poziomy. Przełożyło się to na inflację, która w Polsce wzrosła do szczytowej wartości 17,9% r/r w październiku 2022 (+8,5 punktu procentowego względem inflacji 9,4% r/r w styczniu 2022). Choć Bliski Wschód kojarzy się głównie z ropą naftową, to także m. in. sektor rolny może ucierpieć na skutek wojny z Iranem, co bezpośrednio przełoży się na ryzyko inflacyjne w Polsce i Europie.
Nowa prognoza wyborcza. Możliwy ogromny pat w Sejmie
16 mar 2026

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się dziś, ich wynik mógłby doprowadzić do jednego z najbardziej skomplikowanych układów politycznych w ostatnich latach. Najnowsze symulacje pokazują, że choć jedna z partii wyraźnie prowadzi w sondażach, żadna ze stron sceny politycznej nie byłaby w stanie samodzielnie stworzyć stabilnej większości w Sejmie. To scenariusz, który może oznaczać długie i trudne negocjacje koalicyjne.

Polacy podzieleni w sprawie prawyborów sędziowskich do KRS [SONDAŻ]
16 mar 2026

Blisko połowa badanych uważa, że Sejm powinien uszanować wyniki sędziowskich prawyborów do Krajowej Rady Sądownictwa . Przeciwna jest co czwarta osoba – wynika z sondażu IBRiS dla "Rz".
Szybszy rozwód w Polsce! Rozwód w urzędzie stanu cywilnego - od kiedy zmiana przepisów? Sejm już zdecydował
17 mar 2026

Sejm przyjął nowelizację przepisów, która wprowadza do polskiego prawa możliwość pozasądowego rozwiązania małżeństwa. Oznacza to, że część par będzie mogła rozwieść się bez udziału sądu, bez rozpraw i bez wielomiesięcznego wyczekiwania na wyrok. Zamiast tego procedura ma się odbywać w urzędzie stanu cywilnego, szybko i sprawnie. Od kiedy rewolucja w rozwodach?
