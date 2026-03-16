Masz taki zawód? W Krakowie czeka Cię trudna walka o pracę [RAPORT]

Na tle miast wojewódzkich Kraków wyróżnia się większą liczbą zawodów deficytowych i nadwyżkowych – wynika z analizy grodzkiego urzędu pracy, który przewiduje dalsze niedobory kadrowe i nadwyżkę zawodów, w których trudno znaleźć pracę.

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie opublikował najnowszą edycję raportu „Krakowskie Obserwatorium Rynku Pracy”, podsumowującą sytuację na lokalnym rynku pracy szczególnie w IV kwartale 2025 r.

W tych zawodach może być trudno znaleźć pracę w Krakowie

Jak czytamy w raporcie GUP, w 2026 r. w Krakowie spodziewanych jest 48 zawodów deficytowych, podczas gdy w miastach wojewódzkich jest ich 31. Na uśrednionej liście dla miast wojewódzkich nie znalazł się żaden zawód nadwyżkowy, natomiast w Krakowie prognozuje się 7 takich profesji, czyli o 3 więcej niż przed rokiem.

W związku z reorganizacją firm i dużą liczbą absolwentów z zaostrzoną konkurencją muszą liczyć się:

specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji,

specjaliści nauk humanistycznych,

technicy informatycy,

technicy ekonomiści,

pracownicy administracyjni i biurowi.

O pracę trudno będzie też agentom ubezpieczeniowym i florystom. Zapotrzebowanie na agentów maleje w związku z upowszechnieniem usług zdalnych. Niskie zapotrzebowanie na florystów jest efektem popularyzacji kwiatomatów i kwiaciarni sieciowych.

Braki kadrowe w zawodach m.in. kierowca kucharz i wychowawca

W raporcie mowa także o zawodach, których brakuje w Krakowie w związku ze specyfiką tego miasta. Chodzi o:

maszynistów, zaopatrzeniowców i dostawców,

kurierów i listonoszy, kierowców samochodów osobowych,

mechaników samochodowych,

inżynierów elektryków i energetyków,

monterów konstrukcji metalowych,

kucharzy i pomocy kuchennej,

wychowawców w placówkach oświatowych i opiekuńczych,

asystentów w edukacji,

brukarzy,

personelu sprzątającego,

pracowników ochrony fizycznej, pracowników fizycznych w produkcji i pracach prostych.

Braki w tych profesjach autorzy raportu uzasadniają: silną branżą turystyczno-gastronomiczną, rozwojem e-commerce i przewozów osobowych, rosnącym znaczeniem branży mechanicznej i metalurgicznej.

Psycholodzy, psychoterapeuci i ślusarze w równowadze

Na liście deficytów pojawiających się średnio w miastach wojewódzkich, znalazły się dwa zawody, które w Krakowie prognozowane są w 2026 r. w równowadze, tj. psycholodzy i psychoterapeuci oraz ślusarze.

Bilansowanie popytu i podaży pracy wśród psychologów zapewnia stały dopływ licznie kształcących się absolwentów. Równowaga w zawodzie ślusarza wynika ze zmian technologicznych, które coraz częściej wymuszają łączenie tej profesji z uprawnieniami spawacza.

Według raportu GUP, w 2026 r. w stolicy Małopolski będzie więcej braków kadrowych niż w 2025 r. Zgodnie z prognozami, za mało będzie kandydatów w 48 profesjach, o 14 więcej niż przed rokiem.

Wśród prognozowanych zawodów deficytowych, bez uwzględnienia specyfiki regionu, są profesje związane z branżą budowlaną, np.

betoniarze,

stolarze budowlani,

dekarze,

murarze i tynkarze.

Branże najbardziej dotknięte niedoborem kadrowym

Na braki kadrowe cierpieć ma w dalszym ciągu branża edukacyjna – poszukiwani będą m.in. pedagodzy i nauczyciele wspierający, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, przedmiotów ogólnokształcących i języków obcych.

W branży transportowej brakuje są m.in. kierowców autobusów i samochodów ciężarowych, magazynierów. A w branży mechaniczno-motoryzacyjnej poszukiwani są m.in. blacharzy i lakierników samochodowych.

Branża opiekuńczo-medyczna boryka się z niedoborem: lekarzy, opiekunów osób starszych lub z niepełnosprawnością, pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych.

W branży finansowo-prawnej ma być niedostatek samodzielnych księgowych z powodu braku wymaganych kwalifikacji.

W raporcie znalazły się też dane dotyczące ogólnej sytuacji na rynku pracy w Krakowie.

Liczba bezrobotnych w Krakowie

Według publikacji, na koniec grudnia 2025 r. liczba bezrobotnych w Krakowie wyniosła ponad 13 tys. i był to wzrost o ponad 23 proc. w stosunku do roku wcześniej.

W 2025 r. niemal 4,5 tys. pracowników zostało zgłoszonych do zwolnień grupowych, czyli o ponad 60 proc. niż w 2024.

GUP w poniedziałkowej informacji prasowej ocenił, że „końcówka 2025 roku przyniosła obraz stabilnego i aktywnego rynku pracy w Krakowie”.