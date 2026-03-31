Uczeń lub student może dorobić więcej do renty rodzinnej – zmiana limitów od marca 2026 r.

ZUS ma dobrą wiadomość dla uczniów i studentów, którzy pracują i jednocześnie pobierają rentę rodzinną. Od 1 marca 2026 r. obowiązują wyższe limity dorabiania, co oznacza, że młodzi mogą zarobić więcej bez ryzyka zmniejszenia świadczenia.

Można dorabiać do renty rodzinnej - ale są pewne limity

Coraz więcej młodych osób podejmuje pracę już w trakcie nauki i rozpoczyna swoją aktywność zawodową. Wśród nich są także uczniowie i studenci pobierający rentę rodzinną. W ich przypadku wysokość osiąganych zarobków ma duże znaczenie, ponieważ po przekroczeniu określonych progów (limitów) świadczenie wypłacane przez ZUS może zostać zmniejszone lub zawieszone – informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.



Te progi (limity) zmienił się właśnie od 1 marca 2026 r.



Jeśli miesięczny przychód nie przekroczy 6438,50 zł brutto, czyli 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, renta rodzinna będzie wypłacana w pełnej wysokości.



Gdy zarobki przekroczą 11 957,20 zł brutto, czyli 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia.



Natomiast w przypadku przychodów pomiędzy 6438,50 zł a 11 957,20 zł brutto renta może zostać zmniejszona o kwotę przekroczenia limitu, jednak nie więcej niż wynosi maksymalna kwota zmniejszenia. Dla jednej osoby pobierającej rentę rodzinną jest to 841,05 zł.

Ważne Jeśli do renty rodzinnej uprawnionych jest kilka osób, przekroczenie limitu przychodu wpływa tylko na część świadczenia należnego tej osobie, która osiąga dodatkowe zarobki.

Nie każdy przychód wpływa na rentę

Na zmniejszenie lub zawieszenie renty rodzinnej wpływają przede wszystkim przychody z pracy lub innej działalności objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, na przykład z umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą.



Nie zawsze jednak składki muszą być odprowadzane. Umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem do 26. roku życia nie podlega obowiązkowym składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Oznacza to, że przychody z takiej umowy co do zasady nie są wliczane do limitu dorabiania, który może wpływać na ograniczenie wysokości renty rodzinnej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy uczeń lub student wykonuje umowę zlecenia dla firmy, w której jednocześnie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Wtedy taki przychód jest już brany pod uwagę przy ustalaniu limitu.



Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim