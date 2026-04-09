Trzynasta emerytura 2026: ile (brutto-netto), dla kogo. Kto wypłaci "trzynastkę" w przypadku renty wdowiej?

Trzynasta emerytura 2026: ile (brutto-netto), dla kogo. Kto wypłaci "trzynastkę" w przypadku renty wdowiej?

09 kwietnia 2026, 11:29
13. emerytura 2026: ile (brutto-netto), dla kogo. 2,4 mln osób dostanie przed Wielkanocą. Kto wypłaci "trzynastkę" w przypadku renty wdowiej?
ZUS wyjaśnia kto dostanie w 2026 roku tzw. trzynastą emeryturę, ile wyniesie to świadczenie brutto i netto. W sumie ZUS szacuje, że trzynasta emerytura trafi w tym roku do ponad 10 mln osób. Także KRUS będzie wypłacał 13. emeryturę emerytom i rencistom rolniczym. Ponadto Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie podlaskim wyjaśnia też kto wypłaci trzynastą emeryturę w przypadku tzw. renty wdowiej.

ZUS wypłaci trzynastą emeryturę w kwietniu 2026 roku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego czyli „trzynastej emerytury”.

Część emerytów i rencistów otrzyma trzynastkę jeszcze przed świętami Wielkanocnymi. Dotyczy to osób, które pobierają swoje świadczenia 1 i 6 dnia miesiąca. ZUS przyspieszył przekazanie środków dla terminu 6 kwietnia, który przypada w Poniedziałek Wielkanocny – wypłata zostanie zrealizowana do 3 kwietnia.

Środki trafią na pocztę 31 marca, a następnie listonosze doręczą je świadczeniobiorcom. Z kolei w przypadku osób otrzymujących przelewy bankowe ZUS przekaże środki do banków 2 kwietnia. Przyspieszenie terminu dotyczy łącznie ponad 1,5 mln osób i kwoty przekraczającej 3 mld zł. Łącznie przed świętami prawie 2,4 mln osób otrzyma ponad 4,7 mld zł brutto. ZUS szacuje, że trzynasta emerytura trafi w tym roku do ponad 10 mln osób.

Ile wynosi 13. emerytura w 2026 r. - brutto i netto

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne (zwane potocznie "trzynastą emeryturą") przysługuje w wysokości najniższej gwarantowanej emerytury, która od marca 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto.

Aby je otrzymać, nie trzeba składać żadnego wniosku, ZUS przyzna dodatkowe środki uprawnionym z urzędu. Od "trzynastki" potrącana jest składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy, dlatego kwota „na rękę” zależy od wysokości pobieranego świadczenia.

Przy emeryturze w wysokości 1000 zł brutto „trzynastka” wyniesie 1743,43 zł netto.

W przypadku świadczenia w wysokości 1978,49 zł brutto będzie to 1625,43 zł netto, a przy emeryturze 2500 zł brutto i wyższej - 1563,43 zł netto.

Kiedy wypłata trzynastej emerytury

- Wypłaty „trzynastek” będą realizowane w standardowych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Jeśli termin płatności przypada na sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, świadczenie trafia do uprawnionych wcześniej. Na przykład w przypadku terminu 6. wypłata nastąpi najpóźniej do 2 kwietnia. Przekazy pocztowe i przelewy bankowe otrzyma wówczas w regionie ok. 35 tys. osób na łączna kwotę 71 mln zł – wyjaśnia rzeczniczka.

Osoby, których termin płatności przypada na 25, otrzymają „trzynastki” najpóźniej do 23 kwietnia 2026 r. Natomiast osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, których termin płatności świadczenia za kwiecień przypada 1 maja, „trzynastkę” otrzymają najpóźniej 29 kwietnia 2026 r.

Kto dostanie trzynastą emeryturę?

„Trzynasta emerytura” przysługuje osobom, które na dzień 31 marca br. mają prawo do wypłaty jednego z długoterminowych świadczeń. Należą do nich:
- emerytura (w tym emerytura pomostowa, okresowa emerytura kapitałowa oraz emerytura częściowa),
- renta z tytułu niezdolności do pracy (w tym renta dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz renta wypadkowa),
- renta szkoleniowa,
- renta socjalna,
- renta rodzinna (w tym renta rodzinna po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz renta rodzinna wypadkowa),
- rodzicielskie świadczenie uzupełniające,
- świadczenie pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
- nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, oraz
- świadczenie i zasiłek przedemerytalny.

W przypadku prawa do kilku świadczeń wypłacana jest tylko jedna „trzynastka”. Jeśli świadczenia wypłacają dwa różne organy emerytalno-rentowe, „trzynastkę” wypłaca ZUS.

W przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno dodatkowe roczne świadczenie. Jest ono dzielone na równe części – w zależności od liczby osób uprawnionych na dzień 31 marca danego roku.

Kto wypłaci trzynastą emeryturę w przypadku tzw. renty wdowiej?

Jeśli renta rodzinna po zmarłym małżonku jest wypłacana łącznie z innym świadczeniem przez dwa organy emerytalno-rentowe, z których jednym jest ZUS, to właśnie ZUS wypłaci „trzynastkę” – niezależnie od tego, czy jego część świadczenia wynosi 100%, czy tylko 15%.

Natomiast gdy renta rodzinna po zmarłym małżonku i inne świadczenie są wypłacane przez dwa organy inne niż ZUS (np. Wojskowe Biuro Emerytalne i KRUS), decyzję o przyznaniu i wypłacie „trzynastki” wydaje ten organ, który wypłaca świadczenie w 100%.

Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego

Trzynasta emerytura z KRUS w 2026 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała w komunikacie z 18 marca 2026 r., że w kwietniowych terminach płatności emerytur i rent wypłacimy dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów zwane potocznie trzynastą emeryturą. Świadczenie to wypłacone będzie razem z emeryturą, rentą lub rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym w terminach płatności tych świadczeń, czyli ok. 7, 8, 10, 15, 20 lub 25 kwietnia.

Kto otrzyma trzynastą emeryturę z KRUS?

Trzynastą emeryturę otrzymają osoby, które w dniu 31 marca 2026 r. mają prawo do co najmniej jednego z niżej wymienionych świadczeń:
- emerytury rolniczej,
- renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,
- renty rodzinnej,
- rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Trzynastą emeryturę KRUS wypłaci z urzędu. Nie ma potrzeby składania wniosku o to świadczenie.

Kwota 13. emerytury z KRUS w 2026 roku

Trzynasta emerytura przysługuje wszystkim emerytom i rencistom w takiej samej wysokości (bez względu na wysokość pobieranego świadczenia), czyli w wysokości najniższej emerytury, która od 1 marca 2026 r. wynosi 1.978,49 zł brutto. Ze świadczenia potrącona zostanie składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy.

Poza zaliczką i składką z trzynastej emerytury nie będą dokonywane żadne inne potrącenia ani egzekucje.

Skąd otrzyma trzynastą emeryturę osoba uprawniona do świadczeń emerytalno-rentowych z KRUS i z ZUS?

Osobie, która ma prawo do kilku świadczeń emerytalno-rentowych, przysługuje tylko jedna trzynasta emerytura. Osobom, którym KRUS wypłaca w zbiegu emeryturę lub rentę rolniczą wraz ze świadczeniem przyznanym przez ZUS, trzynastą emeryturę wypłaci KRUS.

Natomiast osobom, którym KRUS wypłaca emeryturę rolniczą, a ZUS emeryturę pracowniczą bądź każdy z organów wypłaca swoje świadczenie emerytalno-rentowe wchodzące w skład renty wdowiej - trzynastą emeryturę wypłaci ZUS (bez względu na % wypłacanego świadczenia emerytalno-rentowego).

Czy każda osoba uprawniona do renty rodzinnej otrzyma własną trzynastą emeryturę?

Do renty rodzinnej, nawet takiej do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedna trzynasta emerytura.

Każda osoba uprawniona do renty rodzinnej otrzyma trzynastą emeryturę w wysokości proporcjonalnej do liczby osób uprawnionych do tej renty na dzień 31 marca 2026 r.

Wyjątek od tej zasady stanowią osoby uprawnione jednocześnie do renty socjalnej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego lub renty wdowiej.

Każda z osób uprawnionych jednocześnie do renty socjalnej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego lub innego świadczenia emerytalno-rentowego w zbiegu renty wdowiej otrzyma swoją trzynastą emeryturę.

Czy do osób uprawnionych do trzynastej emerytury będą wysyłane decyzje?

Do każdego uprawnionego emeryta i rencisty wyślemy decyzję o przyznaniu trzynastej emerytury. Razem z tą decyzją zostanie przekazana decyzja o podwyższeniu świadczeń od 1 marca 2026 r. (czyli tzw. decyzja waloryzacyjna).

13. emerytura w 2026 r. wypłacana przez Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

W kwietniu 2026 r. Zakład Emerytalno – Rentowy MSWiA wypłaci 13. emeryturę osobom, które w dniu 31 marca 2026 r. posiadają prawo do świadczeń emerytalno – rentowych. Trzynasta emerytura zostanie wypłacona wraz z emeryturą lub rentą wypłacaną w kwietniowym terminie płatności. Osobom, którym emerytura lub renta wypłacana jest kwartalnie, 13. emerytura wypłacona zostanie również w kwietniu br.

13. emerytura zostanie wypłacona osobom uprawnionym bez względu na wysokość pobieranych policyjnych świadczeń emerytalno-rentowych;

Kto nie dostanie 13. emerytury z ZER MSWiA

Trzynastej emerytury nie przyznaje się osobom uprawnionym do świadczenia pieniężnego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia.

Ponadto 13. emerytura nie przysługuje osobom, którym prawo do emerytury lub renty zostało zawieszone na dzień 31 marca roku, w którym wypłacana jest 13.emerytura.

Ile wyniesie 13. emerytura w 2026 r.

13.emerytura przysługuje w wysokości najniższej emerytury, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacana jest 13.emerytura, tj. w roku 2026 w kwocie 1 978,49 zł.

Z kwoty 13.emerytury potrącona zostanie:
- składka na ubezpieczenie zdrowotne;
- zaliczka na podatek dochodowy.

13. emerytura dla osób uprawnionych do renty wdowiej

W przypadku osób uprawnionych do tzw. renty wdowiej lub osób uprawnionych do dwóch świadczeń tj. z systemu powszechnego i z zaopatrzenia emerytalnego 13.emeryturę wypłaca:
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli osoba uprawniona pobiera świadczenia z ZUS i ZER MSWiA;
- ZER MSWiA/BESW/KRUS/WBE, który wypłaca świadczenie emerytalno-rentowe w pełnej wysokości, tj. inny niż ZUS.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 891, z późn. zm.)

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Prawo
Ministerstwo Zdrowia: Lek przeciwzakrzepowy skreślony z wykazu leków bezpłatnych dla seniorów
09 kwi 2026

Pradaxa – lek przeciwzakrzepowy zawierający dabigatran został skreślony z listy leków bezpłatnych dla seniorów. Ministerstwo Zdrowia informuje, że nadal pozostaje otwarty dostęp do innych bezpłatnych leków z dabigatranem.
Koniec obowiązkowej matury z matematyki, która jest „narzędziem segregacji i eliminacji, a nie wyrównywania szans” i „nie odpowiada różnorodnym potrzebom, talentom, możliwościom intelektualnym młodych ludzi”? Zapadła decyzja, teraz czas na „ruch” premiera
09 kwi 2026

Na początku 2025 r. do Sejmu trafiła petycja w sprawie zniesienia obowiązkowej matury z matematyki, która – w ocenie jej autorki – jest „narzędziem segregacji i eliminacji, a nie wyrównywania szans” i „nie odpowiada różnorodnym potrzebom, talentom, możliwościom intelektualnym młodych ludzi w Polsce”. Po burzliwej dyskusji na posiedzeniu sejmowej Komisji do Spraw Petycji w dniu 25 czerwca 2025 r., w której głos zabrała m.in. przedstawicielka Biura Rzecznika Praw Dziecka – posłowie podjęli decyzję o wystąpieniu w tej sprawie do Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Według informacji przekazanej w dniu 23 lipca 2025 r. przez przewodniczącą sejmowej Komisji do Spraw Petycji – w MEN trwają analizy w zakresie matematyki, jako obowiązkowego przedmiotu na egzaminie maturalnym, które „mają zaowocować jakimiś zmianami”. Kiedy jednak można spodziewać się tych zmian?

Zasiłek i dodatek pielęgnacyjny. W 2026 r. różnica to ok. 150 zł miesięcznie
09 kwi 2026

Co jakiś czas powraca postulat wyrównania kwot zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego. Jak podkreśla Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, takie rozwiązanie byłoby zbyt kosztowne.
Nie masz ani telewizora, ani radia? I tak wlepią ci wielką karę za niepłacenie abonamentu RTV. Jesteście zszokowani? Przełomowy wyrok przyjęty
09 kwi 2026

Jedni go karnie płacą, inni ten obowiązek lekceważą, za co grozi kara. Od lat kolejne ekipy rządzące nie są wstanie rozwiązać sprawy abonamentu radiowo-telewizyjnego, z którego finansowane są media publiczne. Swojego czasu był pomysł, żeby w pakiecie płacili go ci, którzy mają kablówkę. Teraz rząd rozważa inne rozwiązanie. Abonament RTV miałaby zastąpić opłata audiowizualna. Powiązana z podatkiem dochodowym, byłaby pobierana z automatu przez skarbówkę. Na razie jednak obowiązują stare zasady, a tym którzy nielegalnie słuchają radia i nielegalnie oglądają telewizję grożą kary nawet wtedy… kiedy nie maja odbiorników.

REKLAMA

Szkoły bez telefonów? Egzekwowanie zakazu może być kłopotliwe
08 kwi 2026

Pełne wyegzekwowanie zakazu używania telefonów komórkowych w podstawówkach może być trudne – ocenił w rozmowie z PAP adw. Tomasz Kędra. Jego zdaniem ustawodawca, wprowadzając zakaz, nie daje jednocześnie narzędzi umożliwiających czy choćby ułatwiających jego stosowanie.
Domy pomocy społecznej. W wakacje ruszają audyty. Co będzie sprawdzane?
08 kwi 2026

W wakacje rozpoczną się audyty w domach pomocy społecznej. Ich celem będzie m.in. dodatkowe sprawdzenie bezpieczeństwa i dobrostanu mieszkańców DPS – poinformowała PAP wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Katarzyna Nowakowska. Kontrole będą finansowane ze środków europejskich.
Sankcja kredytu darmowego musi być proporcjonalna do naruszenia. Obowiązek informacyjny też ma swoje granice
09 kwi 2026

Od około 2 lat obserwujemy wzrost zainteresowania tematem sankcji kredytu darmowego, zarówno na salach sądowych jak i w przestrzeni publicznej. Obecnie obserwowany wzmożony wzrost zainteresowania tematem sankcji kredytu darmowego (SKD) może dziwić, zważywszy, że taka instytucja w prawie krajowym została wprowadzona już w 2002 r., wraz z wejściem w życie Ustawy o kredycie konsumenckim z 20 lipca 2001 r. (obowiązującej do 18 grudnia 2011 r., kiedy to została zastąpiona przez obecnie obowiązującą Ustawę o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r.). Przez przeszło 20 lat obowiązywania przepisów o SKD instytucja ta nie wzbudzała większych kontrowersji i nie była podstawą do formułowania masowych powództw wytaczanych przez konsumentów przeciwko instytucjom finansowym. Zarówno więc rynek finansowy jak i wielu sądowych praktyków jest zaskoczonych, że dyskusja na temat interpretacji przepisów obowiązujących w różnych wersjach od przeszło dwóch dekad toczona jest na szeroką skalę dopiero obecnie.
Czy Prezydent RP powinien mówić po angielsku?
08 kwi 2026

Czy prezydent i pierwsza dama powinni mówić po angielsku? Pytania na ten temat zaczęły pojawiać się w opinii publicznej po wystąpieniu Marty Nawrockiej u Melanii Trump w Waszyngtonie.

REKLAMA

PESEL dla cudzoziemca 2026 - nowe przepisy nakazują osobistego stawiennictwa w urzędzie
07 kwi 2026

PESEL dla cudzoziemca od stycznia 2026 r. na bardziej restrykcyjnych zasadach: nowe przepisy nakazują osobistego stawiennictwa w urzędzie niektórym cudzoziemcom. Kogo to dotyczy? Spółki z zagranicznymi członkami zarządów będą miały problem.
Rząd łagodzi kryteria. Wiadomo jakie zmiany będą od lipca w programie Czyste Powietrze
08 kwi 2026

Już wiadomo, jakie zmiany mogą zostać wprowadzone w programie Czyste Powietrze w pierwszej kolejności, czyli od lipca 2026 r. Znane są też dalsze plany, na które zgodę będzie musiał wyrazić Europejski Bank Inwestycyjny. Te działania to m.in. efekt przeprowadzonych konsultacji.
