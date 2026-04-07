REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Przychodnie przyjmują mniej pacjentów. Trudniej jest zrobić niektóre badania, w tym TK i rezonans. Co się zmieniło?

Przychodnie przyjmują mniej pacjentów. Trudniej jest zrobić niektóre badania, w tym TK i rezonans. Co się zmieniło?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 kwietnia 2026, 09:41
[Data aktualizacji 07 kwietnia 2026, 09:41]
Małgorzata Masłowska
oprac. Małgorzata Masłowska
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Kondycja opieki zdrowotnej w Polsce wciąż się pogarsza. Pacjenci coraz dłużej czekają na wizytę u lekarza, a diagnostyka się wydłuża. Od 1 kwietnia 2026 r. sytuacja jeszcze się pogorszyła. O co chodzi? Dlaczego NFZ nie chce negocjować w sprawie zmiany zasad finansowania?

Przychodnie POZ przyjmą mniej pacjentów

Dostęp do usług z zakresu opieki zdrowotnej budzi coraz więcej emocji. Sytuacja się nie poprawia, a wręcz systematycznie się pogarsza. Mowa już nie tylko o dostępie pacjentów do lekarzy specjalistów, ale również do leczenia szpitalnego. Czas oczekiwania się wydłuża, a koszty usług medycznych na rynku prywatnym, którymi pacjenci próbują się w razie potrzeby wspomagać, wciąż rosną. Jak informuje Portal Samorządowy, pogarsza się również sytuacja w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Chodzi o zwiększanie się kosztów utrzymania tych przychodni przy jednoczesnym rozszerzaniu zakresu ich zadań, które od 1 kwietnia grozi ograniczeniem liczby przyjęć pacjentów. Sytuacja ta stała się punktem wyjścia do złożenia Narodowemu Funduszowi Zdrowia propozycji w zakresie wzrostu ich finansowania po 31 marca. Jednak jak poinformowała Federacja Porozumienie Zielonogórskie, NFZ odrzucił tę propozycję. Tymczasem 31 marca wygasają umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia przez placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) zrzeszone w tej Federacji, w których pracuje ponad 60 proc. wszystkich lekarzy rodzinnych w Polsce.

REKLAMA

REKLAMA

Trudniej będzie zrobić niektóre badania

Wszystko to oznacza to zwiększone ryzyko ograniczenia dostępności świadczeń. NFZ odrzucił wszystkie propozycje dotyczące warunków przedłużenia kontraktów na świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej po 31 marca 2026 r., a jednocześnie nie przedstawił żadnych nowych rozwiązań ani zmian w sposobie organizacji i finansowania podstawowej opieki zdrowotnej, która funkcjonuje na granicy wydolności. Jakie będą konsekwencje takiego stanu rzeczy? W dużym uproszczeniu, będzie to oznaczało w praktyce późniejsze rozpoznania, trudniejszy dostęp do leczenia i gorsze rokowanie pacjentów, do którego dojdzie w wyniku ograniczenie liczby przyjęć, utrudnienia kontaktu z przychodnią i wydłużenia czasu oczekiwania na wizytę.
Co więcej, ograniczenia przyjęć pacjentów zapowiadają także poradnie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. NFZ planuje bowiem obniżyć płatność za nadwykonania m.in. kolonoskopii, gastroskopii, TK i rezonansu z 100 proc. do 40 proc. oraz rozliczać je rocznie, co ma dać ok. 800 mln zł oszczędności. Tymczasem kilkanaście przychodni, poradni, a także ambulatoryjnych zakładów endoskopii i diagnostyki obrazowej zgłosiło już, że ich kontrakty z NFZ albo wyczerpały się, albo wkrótce się wyczerpią i już w kwietniu ograniczą przyjmowanie pacjentów.

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Bez zakazu osoba niepełnosprawna i córka z łącznie 7640 zł miesięcznie. [Świadczenie wspierające] [Świadczenie pielęgnacyjne]
06 kwi 2026

Takiej kwoty osoba niepełnosprawna i jej rodzina nie zobaczą - obowiązuje zakaz łączenia świadczenia wspierającego i pielęgnacyjnego. Jego zniesienie dałoby to 7 640 zł miesięcznie [według stawek świadczenia wspierającego od 1 marca 2026 r. dla 95-100 punktów].
Koniec B2B, umów zlecenia i o dzieło? Urzędnik przekształci umowę w stosunek pracy bez Twojej zgody – ustawa nadająca PIP nowe uprawnienia już z podpisem Prezydenta
07 kwi 2026

W dniu 2 kwietnia br. Prezydent Karol Nawrocki złożył swój podpis pod ustawą z dnia 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw, która nadaje organom Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) uprawnienie do wydawania decyzji administracyjnych o przekształceniu nieprawidłowo zawartych umów cywilnoprawnych (czyli umów zlecenia i umów o dzieło) oraz B2B w umowy o pracę. Ma to istotnie ograniczyć nadużycia pracodawców względem pracowników, polegające na zawieraniu przez nich umów cywilnoprawnych lub nawiązywaniu stosunku B2B z pracownikami, w warunkach, w których powinna zostać zawarta z nimi umowa o pracę. Jednocześnie jednak – pomimo podpisania ustawy – Karol Nawrocki zastrzegł, że w trybie kontroli następczej, skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego.
OPEC+ podnosi limity produkcji ropy. Co stanie się z cenami paliw?
05 kwi 2026

Organizacja Krajów Eksportujących Ropę naftową OPEC+ podjęła w niedzielę decyzję o zwiększeniu limitów produkcji ropy naftowej ze względu na zakłócenia na rynkach energetycznych, wywołanych wojną na Bliskim Wschodzie - poinformowała agencja AFP.
Kiedy wypada prawosławna Wielkanoc? Datę wyznacza się nieco inaczej niż u katolików
05 kwi 2026

Dziś prawosławni obchodzą Niedzielę Palmową. Wielkanoc przypada u nich w tym roku tydzień później niż u katolików. Jak się oblicza jej datę? Wyjaśniamy.

REKLAMA

Oszukiwał "na wnuczka", teraz grozi mu do 8 lat więzienia
05 kwi 2026

Akt oskarżenia w sprawie oszustwa dokonanego metodą na wnuczka skierowała do sądu Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce. Na ławie oskarżonych zasiądzie mieszkaniec okolic Warszawy, który odebrał od oszukanej Ostrołęczanki 30 tys. zł na rzekomą kaucję za syna, który miał potrącić ciężarną kobietę.
Tańsze paliwo kusi Niemców. Oblężenie stacji w Polsce
04 kwi 2026

Na stacjach paliw w Lubieszynie (powiat policki) w Wielką Sobotę wciąż można zobaczyć kolejki samochodów z niemieckimi rejestracjami. Powodem są niższe ceny paliw w Polsce – benzyna i diesel kosztują tu nawet o 50 eurocentów za litr mniej niż w Niemczech.
Rynek dramatycznie potrzebuje więcej biegłych sądowych
04 kwi 2026

W debacie o sprawności sądów najczęściej mówi się o procedurach, cyfryzacji, zmianach legislacyjnych i przeciążeniu sędziów. To ważne. Ale jest jeszcze jeden element, bez którego tysiące postępowań po prostu nie mogą ruszyć dalej z odpowiednią dynamiką. To dostępność biegłych sądowych. I tu zaczyna się realny problem.
Pilny komunikat: Prezydent Karol Nawrocki wysyła wojska na granicę Polski – w celu „zapewnienia nienaruszalności granicy państwowej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego”
06 kwi 2026

W komunikacie z dnia 3 kwietnia 2026 r. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało o wydanym przez Prezydenta Karola Nawrockiego postanowieniu o skierowaniu wojska polskiego (Sił Zbrojnych RP) na granicę Polski. Zgodnie z podstawą prawną ww. postanowienia, które wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2026 r. – zostało ono wydane na wniosek Prezesa Rady Ministrów.

REKLAMA

Deregulacja i urlopy wypoczynkowe. Zmienił się ważny termin – teraz wynosi 10 dni
04 kwi 2026

W styczniu 2026 r. zmieniły się zasady wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Od tego czasu kluczowy jest termin 10 dni. Czego dotyczy i kto musi o nim pamiętać? Zasady powinni znać zarówno pracodawcy, jak i pracownicy.
Wyrok sądu w Brukseli. Czy Polska zapłaci Pfizerowi ponad 5,6 mld zł? Ministerstwo Zdrowia zapowiada apelację
02 kwi 2026

Sąd w Brukseli orzekł w sprawie nieodebranych szczepionek przeciw COVID-19. Polska ma odebrać szczepionki i zapłacić ponad 5,6 mld zł amerykańskiemu koncernowi farmaceutycznemu Pfizer. Ministerstwo Zdrowia zapowiada apelację.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA