Tańsze paliwo kusi Niemców. Oblężenie stacji w Polsce

Tańsze paliwo kusi Niemców. Oblężenie stacji w Polsce

04 kwietnia 2026, 22:18
Shutterstock

Na stacjach paliw w Lubieszynie (powiat policki) w Wielką Sobotę wciąż można zobaczyć kolejki samochodów z niemieckimi rejestracjami. Powodem są niższe ceny paliw w Polsce – benzyna i diesel kosztują tu nawet o 50 eurocentów za litr mniej niż w Niemczech.

Turystyka paliwowa z Niemiec

Masowa turystyka paliwowa z Niemiec obserwowana jest od środy, kiedy w Polsce obowiązywać zaczęły urzędowe maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego, ustalane obwieszczeniem Ministra Energii. Dzień wcześniej (31 marca) rząd zdecydował o obniżeniu akcyzy (z 23 do 8 proc.) na paliwa. Na przygranicznych stacjach w okolicach Szczecina codziennie ustawiają się kolejki pojazdów z tablicami rejestracyjnymi z Meklemburgii – Pomorza Przedniego i Brandenburgii. To landy, z którymi sąsiaduje woj. zachodniopomorskie.

W Wielką Sobotę na pięciu stacjach benzynowych przy DK10 w Lubieszynie, blisko przejścia granicznego, tankowali praktycznie tylko kierowcy z Niemiec. Przy każdym dystrybutorze czekały po dwa, trzy pojazdy. Na stacjach Orlen (są dwie, oddalone o 200 m) benzyna kosztowała 6,21 zł, diesel 7,79 zł, a benzyna 98-okatnowa 6,82 zł za litr. Na pobliskiej stacji CircleK Express „dziewięćdziesiątka piątką” również kosztowała 6,21 zł, benzyna 98 także 6,82 zł. Znacznie droższy był natomiast olej napędowy 7,87 zł. Na dwóch stacjach BP tankowanie kosztowało tyle samo: benzyna 95 za 6,21 zł, benzyna 98 za 6,82 zł, diesel 7,87 zł.

Oznacza to, że zagraniczne koncerny paliwowe podniosły ceny do maksymalnego poziomu, ustalonego obwieszczeniem Ministra Energii, które obowiązuje od 4 do 7 kwietnia. Na stacjach BP zwykłego diesla oraz diesel ultimate oferowano w tej samej cenie 7,87 zł za litr. Na stacjach Orlen za 7,87 zł jest „wzmocniony” verva diesel, a standardowy olej napędowy za 7,79 zł.

Opłaca się przejechać nawet kilkadziesiąt kilometrów

Tankujący w Lubieszynie mieszkańcy przygranicznego powiatu Vorpommern-Greifswald podkreślali, że paliwa w Polsce są nawet ponad 50 eurocentów tańsze niż w Niemczech. – Opłaca się przejechać nawet kilkadziesiąt kilometrów do granicy, bo na tankowaniu można zaoszczędzić z 30 euro. A przy okazji zrobić inne zakupy – mówili kierowcy z Pasewalku.

Pan Piotr, Polak mieszkający z rodziną w Locknitz, ok. 10 km od granicy, w rozmowie z PAP podkreślił, że jego niemieccy sąsiedzi od lat tankują w Polsce. – A teraz, kiedy ceny paliw poszły mocno w górę, Lubieszyn stał się jedną wielką stacją benzynową dla całego regionu – powiedział.

Wyjaśnił, że w północno-wschodnich Niemczech benzyna 95 kosztuje, w przeliczeniu, ponad 9 zł, a diesel ponad 10 zł. Z tego też powodu od kilku dni ogromne kolejki obserwowane są na stacjach benzynowych np. w Świnoujściu. W piątek i w sobotę (w Niemczech Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy) tankujących było tak wielu, że blokowali ulicę prowadzącą do świnoujskiego tunelu, który łączy zachodnią, uzdrowiskową cześć miasta (wyspa Uznam) z prawobrzeżem (Wolin) i drogą S3.

Wzmożony ruch na stacjach benzynowych widać także w Szczecinie i okolicznych miejscowościach, m.in. Przecławiu, Rosówku (DK13) i Kołbaskowie (A6) czy Gryfinie. W Skarbimierzycach przy DK10, kilka kilometrów od Lubieszyna, na stacji lokalnej sieci benzynę 95 tankowano w sobotę za 6,21 zł, natomiast olej napędowy za 7,81 zł. W Mierzynie, na mniejszej prywatnej stacji, tuż przy granicy ze Szczecinem, „dziewięćdziesiątka piątka” kosztowała 6,19 zł, benzyna 98 była za 6,79 zł, diesel za 7,77 zł, a diesel TIR za 7,76 zł.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii od soboty do wtorku włącznie litr benzyny bezołowiowej 95, z uwzględnieniem VAT, ma kosztować nie więcej niż 6,21 zł, benzyny 98 - 6,82 zł, a oleju napędowego - 7,87 zł.

Powiązane
Jest dodatkowe wolne od pracy w 2026. Jest decyzja rządu. Polacy zyskają dodatkowy długi weekend w sierpniu
Jest dodatkowe wolne od pracy w 2026. Jest decyzja rządu. Polacy zyskają dodatkowy długi weekend w sierpniu
Czy przelew do małżonka to darowizna? Skarbówka rozwiewa wątpliwości podatników
Czy przelew do małżonka to darowizna? Skarbówka rozwiewa wątpliwości podatników
Po 50. roku życia wnioskuj o to świadczenie z ZUS. Minimum 1978 zł, a przeciętnie 4200 zł brutto miesięcznie
Po 50. roku życia wnioskuj o to świadczenie z ZUS. Minimum 1978 zł, a przeciętnie 4200 zł brutto miesięcznie
Źródło: PAP
OPEC+ podnosi limity produkcji ropy. Co stanie się z cenami paliw?
05 kwi 2026

Organizacja Krajów Eksportujących Ropę naftową OPEC+ podjęła w niedzielę decyzję o zwiększeniu limitów produkcji ropy naftowej ze względu na zakłócenia na rynkach energetycznych, wywołanych wojną na Bliskim Wschodzie - poinformowała agencja AFP.
Kiedy wypada prawosławna Wielkanoc? Datę wyznacza się nieco inaczej niż u katolików
05 kwi 2026

Dziś prawosławni obchodzą Niedzielę Palmową. Wielkanoc przypada u nich w tym roku tydzień później niż u katolików. Jak się oblicza jej datę? Wyjaśniamy.

Oszukiwał "na wnuczka", teraz grozi mu do 8 lat więzienia
05 kwi 2026

Akt oskarżenia w sprawie oszustwa dokonanego metodą na wnuczka skierowała do sądu Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce. Na ławie oskarżonych zasiądzie mieszkaniec okolic Warszawy, który odebrał od oszukanej Ostrołęczanki 30 tys. zł na rzekomą kaucję za syna, który miał potrącić ciężarną kobietę.
Rynek dramatycznie potrzebuje więcej biegłych sądowych
04 kwi 2026

W debacie o sprawności sądów najczęściej mówi się o procedurach, cyfryzacji, zmianach legislacyjnych i przeciążeniu sędziów. To ważne. Ale jest jeszcze jeden element, bez którego tysiące postępowań po prostu nie mogą ruszyć dalej z odpowiednią dynamiką. To dostępność biegłych sądowych. I tu zaczyna się realny problem.
Pilny komunikat: Prezydent Karol Nawrocki wysyła wojska na granicę Polski – w celu „zapewnienia nienaruszalności granicy państwowej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego”
05 kwi 2026

W komunikacie z dnia 3 kwietnia 2026 r. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało o wydanym przez Prezydenta Karola Nawrockiego postanowieniu o skierowaniu wojska polskiego (Sił Zbrojnych RP) na granicę Polski. Zgodnie z podstawą prawną ww. postanowienia, które wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2026 r. – zostało ono wydane na wniosek Prezesa Rady Ministrów.
Deregulacja i urlopy wypoczynkowe. Zmienił się ważny termin – teraz wynosi 10 dni
04 kwi 2026

W styczniu 2026 r. zmieniły się zasady wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Od tego czasu kluczowy jest termin 10 dni. Czego dotyczy i kto musi o nim pamiętać? Zasady powinni znać zarówno pracodawcy, jak i pracownicy.
Wyrok sądu w Brukseli. Czy Polska zapłaci Pfizerowi ponad 5,6 mld zł? Ministerstwo Zdrowia zapowiada apelację
02 kwi 2026

Sąd w Brukseli orzekł w sprawie nieodebranych szczepionek przeciw COVID-19. Polska ma odebrać szczepionki i zapłacić ponad 5,6 mld zł amerykańskiemu koncernowi farmaceutycznemu Pfizer. Ministerstwo Zdrowia zapowiada apelację.

Skarbówka dzieli podatników? Burza wokół darowizn i przelewów na cudze konto
02 kwi 2026

Czy darowizna w rodzinie może kosztować podatek tylko dlatego, że pieniądze trafiły na konto dewelopera zamiast do obdarowanego? Jak w takich przypadkach działa dziś skarbówka. Rzecznik Praw Obywatelskich alarmuje, sądy mają inne zdanie niż fiskus, a ministerstwo zapowiada zmiany. Stawką są nasze pieniądze i prawo do zwolnienia, które miało chronić najbliższych.
Wynajem miejsca parkingowego od 1 kwietnia 2026 r. już tylko z kasą fiskalną – nie wynajmiesz już garażu sąsiadowi, bez wydania mu paragonu? Rozwiewamy wątpliwości dotyczące nowego obowiązku podatkowego
05 kwi 2026

Od 1 kwietnia 2026 r. – w związku z zakończeniem okresu przejściowego przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących – usługa parkingu samochodów i innych pojazdów (na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej), nie może być już świadczona bez prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej (i w związku z tym – bez wydawania paragonów). Od obowiązku tego Ministerstwo Finansów przewidziało jednak pewne wyjątki.
