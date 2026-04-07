Strona główna » Prawo » Wiadomości » Nowe obowiązki kierowników i wychowawców zwiększą bezpieczeństwo. Zmiana przepisów dotyczy dzieci i młodzieży na kąpieliskach

Nowe obowiązki kierowników i wychowawców zwiększą bezpieczeństwo. Zmiana przepisów dotyczy dzieci i młodzieży na kąpieliskach

07 kwietnia 2026, 14:11
Tomasz Kowalski
Trwają prace nad projektem zmiany przepisów rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowe regulacje mają podnieść poziom bezpieczeństwa uczestników wypoczynku korzystających z kąpielisk lub miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

Projekt zmiany przepisów o wypoczynku dzieci i młodzieży

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. poz. 452 z późn. zm.)

Nowelizacja wprowadza dodatkowe rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywających na zorganizowanym wypoczynku. Ponadto proponowane przepisy wprowadzają usprawnienia prowadzenia kursów na kierowników albo wychowawców wypoczynku.

Obowiązek zabezpieczenia kąpieliska

Proponowane przepisy będą zobowiązywały kierownika wypoczynku do zabezpieczenia korzystania przez uczestników wypoczynku z kąpieliska lub miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w godzinach funkcjonowania tego kąpieliska lub miejsca. Jeżeli w regulaminie kąpieliska lub miejsca nie określono godzin ich funkcjonowania, wówczas zabezpieczenie będzie konieczne wyłącznie w porze dziennej. Wychowawca będzie miał obowiązek zapoznania uczestników wypoczynku o godzinach lub czasie funkcjonowania kąpieliska lub miejsca wykorzystywanego do kąpieli.

Proponowane przepisy mają doprowadzić do wyeliminowania ewentualnych sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia uczestników wypoczynku.

Wykłady będzie można prowadzić online

Projektowana nowelizacja rozporządzenia zakłada, że program kursu na kierownika wypoczynku oraz program kursu na wychowawcę wypoczynku będą realizowane w formie wykładów i zajęć praktycznych. Prowadzenie wykładów dopuszczalne będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewniających komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy wykładu mogą wypowiadać się w jego toku.

Proponowana regulacja ma usprawnić prowadzenia kursów na kierownika wypoczynku lub na wychowawcę wypoczynku. Obecnie zdarza się bowiem, że kursy są prowadzone w całości w formule online, chociaż obowiązujące przepisy nie przewidują takiej możliwości.

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

Proponowane zmiany rozporządzenia obejmują także wprowadzenie nowego wzoru karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku (załącznik nr 6). Ma to umożliwić organizatorowi wypoczynku podjęcie właściwej decyzji o zakwalifikowaniu uczestnika wypoczynku do udziału w wypoczynku.

Projektowane rozporządzenie zawiera przepis przejściowy, zgodnie z którym karty kwalifikacyjne uczestników wypoczynku, obejmujące termin wypoczynku przypadający na okres ferii letnich w 2026 r., przekazane przez organizatora wypoczynku rodzicom uczestników albo pełnoletnim uczestnikom wypoczynku przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność.

Wejście w życie nowych przepisów

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży zakłada, że nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z wniosku o urlop na żądanie wynika dorozumiana zgoda na jego udzielenie. To jednak nie odbiera pracodawcy prawa do odmowy
07 kwi 2026

Czy pracodawca musi wyrazić zgodę na urlop na żądanie pracownika? Choć przez wiele lat przyjmowano, że nie, to jednak w praktyce wykształcił się pogląd, zgodnie z którym żądanie pracownika podlega pewnym ograniczeniom. W tej sprawie wypowiedział się ostatnio Główny Inspektor Pracy. Co powiedział?
WSA prawniczą mądrością koryguje błędy MOPS. I zasiłek pielęgnacyjny zostaje u niepełnosprawnych. I to samo ze świadczeniem pielęgnacyjnym
07 kwi 2026

MOPS przed sądami żądają ściągnięcia od osób niepełnosprawnych albo ich opiekunów pieniędzy z takich świadczeń jak zasiłek pielęgnacyjny czy świadczenie pielęgnacyjne. Kwoty sięgają do 5000 zł (tu zasiłek pielęgnacyjny) do około 30 000 zł (dla świadczenia pielęgnacyjnego, choć tu mogą być wyższe). I są to rzekomo nienależnie pobrane zasiłki/świadczenia za okres pandemii. Podstawą żądania zwrot tych pieniędzy jest według MOPS to, że osoby niepełnosprawne albo ich opiekunowie nie przekazali do MOPS przedłużonych orzeczeń o niepełnosprawności (były Wydane przez np. PZON, ale nie przekazane do MOPS). W okresie pandemii wydano szereg przepisów zwalniających z dostarczania dokumentów do urzędów. Dotyczy to dostarczania orzeczeń o niepełnosprawności. Przepisy są jednak tak niejasne, że można je interpretować sprzecznie jako zwalniające osoby niepełnosprawne z udania się z nowym orzeczeniem do MOPS jak i to nakazujące. Sądy rozwiązały sprytnie problem. Nie skupiły się na tym jaka interpretacja przepisów jest właściwa. Sposobem na uratowanie niepełnosprawnych przed zwracaniem np. 30 000 zł do MOPS jest przyjęcie, że ci nie zostali prawidłowo poinformowani o obowiązku zwrotu pieniędzy. Ta niewiedza dziś chroni ich w sądzie przed MOPS.
Bez zakazu osoba niepełnosprawna i córka z łącznie 7640 zł miesięcznie. [Świadczenie wspierające] [Świadczenie pielęgnacyjne]
06 kwi 2026

Takiej kwoty osoba niepełnosprawna i jej rodzina nie zobaczą - obowiązuje zakaz łączenia świadczenia wspierającego i pielęgnacyjnego. Jego zniesienie dałoby to 7 640 zł miesięcznie [według stawek świadczenia wspierającego od 1 marca 2026 r. dla 95-100 punktów].

REKLAMA

Koniec B2B, umów zlecenia i o dzieło? Urzędnik przekształci umowę w stosunek pracy bez Twojej zgody – ustawa nadająca PIP nowe uprawnienia już z podpisem Prezydenta
07 kwi 2026

W dniu 2 kwietnia br. Prezydent Karol Nawrocki złożył swój podpis pod ustawą z dnia 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw, która nadaje organom Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) uprawnienie do wydawania decyzji administracyjnych o przekształceniu nieprawidłowo zawartych umów cywilnoprawnych (czyli umów zlecenia i umów o dzieło) oraz B2B w umowy o pracę. Ma to istotnie ograniczyć nadużycia pracodawców względem pracowników, polegające na zawieraniu przez nich umów cywilnoprawnych lub nawiązywaniu stosunku B2B z pracownikami, w warunkach, w których powinna zostać zawarta z nimi umowa o pracę. Jednocześnie jednak – pomimo podpisania ustawy – Karol Nawrocki zastrzegł, że w trybie kontroli następczej, skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego.
OPEC+ podnosi limity produkcji ropy. Co stanie się z cenami paliw?
05 kwi 2026

Organizacja Krajów Eksportujących Ropę naftową OPEC+ podjęła w niedzielę decyzję o zwiększeniu limitów produkcji ropy naftowej ze względu na zakłócenia na rynkach energetycznych, wywołanych wojną na Bliskim Wschodzie - poinformowała agencja AFP.
Kiedy wypada prawosławna Wielkanoc? Datę wyznacza się nieco inaczej niż u katolików
05 kwi 2026

Dziś prawosławni obchodzą Niedzielę Palmową. Wielkanoc przypada u nich w tym roku tydzień później niż u katolików. Jak się oblicza jej datę? Wyjaśniamy.

Oszukiwał "na wnuczka", teraz grozi mu do 8 lat więzienia
05 kwi 2026

Akt oskarżenia w sprawie oszustwa dokonanego metodą na wnuczka skierowała do sądu Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce. Na ławie oskarżonych zasiądzie mieszkaniec okolic Warszawy, który odebrał od oszukanej Ostrołęczanki 30 tys. zł na rzekomą kaucję za syna, który miał potrącić ciężarną kobietę.

Tańsze paliwo kusi Niemców. Oblężenie stacji w Polsce
04 kwi 2026

Na stacjach paliw w Lubieszynie (powiat policki) w Wielką Sobotę wciąż można zobaczyć kolejki samochodów z niemieckimi rejestracjami. Powodem są niższe ceny paliw w Polsce – benzyna i diesel kosztują tu nawet o 50 eurocentów za litr mniej niż w Niemczech.
Rynek dramatycznie potrzebuje więcej biegłych sądowych
04 kwi 2026

W debacie o sprawności sądów najczęściej mówi się o procedurach, cyfryzacji, zmianach legislacyjnych i przeciążeniu sędziów. To ważne. Ale jest jeszcze jeden element, bez którego tysiące postępowań po prostu nie mogą ruszyć dalej z odpowiednią dynamiką. To dostępność biegłych sądowych. I tu zaczyna się realny problem.
