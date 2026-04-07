Trwają prace nad projektem zmiany przepisów rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowe regulacje mają podnieść poziom bezpieczeństwa uczestników wypoczynku korzystających z kąpielisk lub miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

Projekt zmiany przepisów o wypoczynku dzieci i młodzieży

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. poz. 452 z późn. zm.)

Nowelizacja wprowadza dodatkowe rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywających na zorganizowanym wypoczynku. Ponadto proponowane przepisy wprowadzają usprawnienia prowadzenia kursów na kierowników albo wychowawców wypoczynku.

Obowiązek zabezpieczenia kąpieliska

Proponowane przepisy będą zobowiązywały kierownika wypoczynku do zabezpieczenia korzystania przez uczestników wypoczynku z kąpieliska lub miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w godzinach funkcjonowania tego kąpieliska lub miejsca. Jeżeli w regulaminie kąpieliska lub miejsca nie określono godzin ich funkcjonowania, wówczas zabezpieczenie będzie konieczne wyłącznie w porze dziennej. Wychowawca będzie miał obowiązek zapoznania uczestników wypoczynku o godzinach lub czasie funkcjonowania kąpieliska lub miejsca wykorzystywanego do kąpieli.

Proponowane przepisy mają doprowadzić do wyeliminowania ewentualnych sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia uczestników wypoczynku.

Wykłady będzie można prowadzić online

Projektowana nowelizacja rozporządzenia zakłada, że program kursu na kierownika wypoczynku oraz program kursu na wychowawcę wypoczynku będą realizowane w formie wykładów i zajęć praktycznych. Prowadzenie wykładów dopuszczalne będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewniających komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy wykładu mogą wypowiadać się w jego toku.

Proponowana regulacja ma usprawnić prowadzenia kursów na kierownika wypoczynku lub na wychowawcę wypoczynku. Obecnie zdarza się bowiem, że kursy są prowadzone w całości w formule online, chociaż obowiązujące przepisy nie przewidują takiej możliwości.

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

Proponowane zmiany rozporządzenia obejmują także wprowadzenie nowego wzoru karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku (załącznik nr 6). Ma to umożliwić organizatorowi wypoczynku podjęcie właściwej decyzji o zakwalifikowaniu uczestnika wypoczynku do udziału w wypoczynku.

Projektowane rozporządzenie zawiera przepis przejściowy, zgodnie z którym karty kwalifikacyjne uczestników wypoczynku, obejmujące termin wypoczynku przypadający na okres ferii letnich w 2026 r., przekazane przez organizatora wypoczynku rodzicom uczestników albo pełnoletnim uczestnikom wypoczynku przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność.

Wejście w życie nowych przepisów

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży zakłada, że nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.