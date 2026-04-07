W Monitorze Polskim zostało opublikowane kolejne obwieszczenie Ministra Energii w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw. Sprawdź, czy w środę 8 kwietnia wzrosną ceny paliw.

Ceny maksymalne paliw na 8 kwietnia

Z obwieszczenia Ministra Energii z dnia 7 kwietnia 2026 roku w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw (M.P. poz. 357) wynika, że w środę 8 kwietnia cena maksymalna:

benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45) wyniesie 5,75 zł za 1 lit r, a powiększona o podatek od towarów i usług wyniesie 6,21 zł za 1 litr ;

(CN 2710 12 49) wyniesie 6,32 zł za 1 litr , a powiększona o podatek od towarów i usług wyniesie 6,82 zł za 1 litr ;

oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11) wyniesie 7,29 zł za 1 litr, a powiększona o podatek od towarów i usług wyniesie 7,87 zł za 1 litr.

Z powyższego wynika, że jutro ceny maksymalne paliw nie ulegną zmianie.

Jak jest ustalana cena maksymalna

Cena maksymalna paliw jest ustalana przez Ministerstwo Energii według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek od towarów i usług (VAT).

Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W razie ogłoszenia jej przed dniem wolnym od pracy lub świętem stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.