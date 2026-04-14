Polska przygotowuje się na wypadek wojny. Przygotuj plecak ewakuacyjny i skompletuj dokumenty!

Polska przygotowuje się na wypadek wojny. Przygotuj plecak ewakuacyjny i skompletuj dokumenty!

14 kwietnia 2026, 12:13

REKLAMA

Kraje europejskie, w tym Polska, przygotowują się na potencjalny kryzys lub wojnę. Państwa będą współpracować w zakresie planów ewakuacji ludności. Jak obywatele powinni przygotować się na zagrożenie? Sprawdzamy, co powinien zawierać plecak ewakuacyjny i jakie należy zabrać dokumenty.

Ewakuacja ludności w razie kryzysu lub wojny

Sytuacja międzynarodowa robi się coraz bardziej napięta. Wojny stają się czymś powszechnym – konflikt zbrojny od lat toczy się za naszą wschodnią granicą, a niedawno rozgorzał kolejny na Bliskim Wschodzie. Wszyscy przekonaliśmy się, że w dzisiejszym świecie każda wojna może mieć wpływ na życie w krajach, które w nich nie uczestniczą.

REKLAMA

REKLAMA

10 państw europejskich - Polska, Niemcy, Estonia, Łotwa, Litwa, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Islandia i Dania - przygotowują się na wypadek potencjalnego kryzysu lub wojny i będą współpracować w zakresie opracowania wspólnych planów ewakuacji ludności. Inicjatywa obejmuje działania w zakresie transportu, koordynacji kontroli granicznych, wyznaczania korytarzy przemieszczania się ludności oraz procedur przyjmowania i rejestracji ewakuowanych.

RCB: Poradnik bezpieczeństwa

W razie zagrożenia lub wojny liczy się szybka reakcja i gotowość do ewakuacji. W Polsce podstawą prawną do takich działań jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2025 r. w sprawie ewakuacji ludności oraz zabezpieczenia mienia (Dz.U. z 2025 r. poz. 765). Przepisy rozporządzenia zakładają m.in. samoewakuację ludności, w tym wykorzystanie przez ludność własnych środków transportu i zorganizowane przez tę ludność we własnym zakresie zakwaterowania w miejscach poza strefą bezpośredniego zagrożenia.

Obywatele otrzymali przygotowaną przez rząd broszurę pt. „Poradnik bezpieczeństwa”. Osoby, które nie zapoznały się z dokumentem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, mogą go pobrać w polskiej lub angielskiej wersji językowej ze strony Poradnik na czas kryzysu i wojny.

REKLAMA

Plecak ewakuacyjny to podstawa

W razie kryzysu lub wojny kluczowe znaczenie ma wcześniejsze przygotowanie dokumentów, sprzętu i planu działania. Podstawą jest dobrze wyposażony plecak ewakuacyjny, który powinien być zawczasu przygotowany i gotowy w razie konieczności opuszczenia miejsca zamieszkania.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, by w plecaku ewakuacyjnym znalazły się m.in.:

  • gotówka w drobnych nominałach,
  • latarka, radio i baterie,
  • telefon, powerbank, ładowarka i kable,
  • zapalniczka (zapałki), gwizdek,
  • mapa z lokalnymi drogami, GPS, kompas,
  • żywność na 2 dni, woda, sztućce, otwieracz do puszek,
  • śpiwór, odzież na zmianę, folia NRC,
  • podstawowa apteczka i leki osobiste, środki higieny,
  • nóż, kombinerki, narzędzie wielofunkcyjne, sznurek, worki na śmieci,
  • nośnik USB z kopiami dokumentów,
  • środki ochrony osobistej (maski, rękawiczki).

Oprócz plecaka ewakuacyjnego należy pamiętać też o zabraniu niezbędnych dokumentów: dowód osobisty, paszport i prawo jazdy to minimum.

Ten dokument może uratować życie

W razie ewakuacji za granicę niezbędny może się okazać jeszcze jeden dokument: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). To właśnie ona w sytuacji ewakuacji może zadecydować o dostępie do opieki medycznej w innych krajach europejskich.

EKUZ jest dokumentem unijnym, wystawianym dla każdej osoby oddzielnie, który potwierdza prawo do bezpłatnego leczenia w państwach UE lub EFTA lub w Wielkiej Brytanii. Posiadacz karty ma prawo do leczenia: niezbędnego i nieplanowanego, w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa, na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju.

Oprócz EKUZ weź leki i dokumentację medyczną

Osoby cierpiące na choroby przewlekłe powinny obok EKUZ przygotować także:

  • kopie historii choroby i kart informacyjnych leczenia,
  • listę aktualnie przyjmowanych leków,
  • dane kontaktowe do lekarza prowadzącego,
  • zapas leków (na co najmniej kilka dni).

Rodzice powinni zadbać o to, by dzieci miały przy sobie kartę EKUZ, dokumentację medyczną i kartę szczepień.

Powiązane
Prawo
Referendum o Konstytucji RP. Czy Polacy zdecydują o hierarchii prawa? Nowa petycja wraca do fundamentalnych pytań o system prawny
14 kwi 2026

Wraca pytanie, które regularnie dzieli prawników i opinię publiczną: co ma pierwszeństwo - Konstytucja RP czy prawo międzynarodowe? Nowa petycja, skierowana do Senatu RP, proponuje zwołanie ogólnokrajowego referendum w sprawie hierarchii źródeł prawa w Polsce.
Zaostrzenie zasad dotyczących nieobecności w szkole. Co przewiduje przyjęty projekt? Od kiedy zmiany?
14 kwi 2026

Plany co do zakresu zmian w szeroko rozumianej oświacie szybko i często się zmieniają. Co wynika z przyjętego w ostatnim czasie projektu? Między innymi zaostrzenie zasad w zakresie usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole. Czego należy się spodziewać w nowym roku szkolnym?
Enter Air pod lupą UOKiK. Firma wypłaci klientom łącznie 8,2 mln zł za zniszczenie bagażu i odwołanie lotów
14 kwi 2026

Ponad 8,2 mln zł rekompensat wypłacą Linie Enter Air klientom poszkodowanym m.in. przez opóźnienia lotów, zagubiony bagaż i problemy z reklamacjami – wynika z decyzji UOKiK.
Już 1 lipca 2026 r. gminy zablokują budowę tysięcy domów. Rada Ministrów zdecyduje dziś o wydłużeniu ważnego terminu dla właścicieli nieruchomości
14 kwi 2026

Podczas posiedzenia Rady Ministrów, które ma miejsce w dniu 14 kwietnia 2026 r., rząd zdecyduje o wydłużeniu ważnego dla właścicieli nieruchomości (oraz gmin) terminu w zakresie reformy planowania przestrzennego. W związku z ww. reformą – już niebawem, bo od 1 lipca 2026 r. – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o warunkach zabudowy będą musiały być zgodne z uchwalanymi przez gminy planami ogólnymi, a tym samym – gminy będą mogły uniemożliwić właścicielowi nieruchomości np. budowę domu na działce, która w ww. planie ogólnym zostanie zlokalizowana w strefie objętej zakazem zabudowy.

REKLAMA

Ponad 330 zł dla emerytów co miesiąc. Bez względu na dochody. Najbliżsi przejmą świadczenie po śmierci. Kiedy złożyć wniosek na okres 2026/2027?
14 kwi 2026

Ponad 330 zł dla tych emerytów co miesiąc. Bez względu na dochody. Najbliżsi przejmą świadczenie po śmierci. Kiedy złożyć wniosek na okres 2026/2027, by uzyskać dodatkową pomoc finansową od ręki? Sprawdź, co załączyć do wniosku. W domowych budżetach emerytów każda złotówka jest na wagę złota. Powinni znać swoje prawa, by efektywnie korzystać z przysługujących im świadczeń.
Orzeczenie bez komisji w 2026 r. Najważniejsze zasady dla osób z niepełnosprawnościami
13 kwi 2026

Orzeczenie bez osobistego stawiennictwa jest możliwe. Inne jednak przepisy obowiązują w przypadku postępowania przed zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności (PZON, WZON), a inne przed organami rentowymi (ZUS i KRUS). Jak to wygląda w 2026 roku? Co się zmieni w 2027?
Już po 50 roku życia pracownicy mają prawo do tego świadczenia. Minimum 1900 złotych, a przeciętnie ponad 4200 złotych brutto
14 kwi 2026

Niż demograficzny wymusi wprowadzenie zmian w organizacji oświaty. Jak zwykle w takich sytuacjach, będą zarówno wygrani, jak i przegrani. Jakie możliwości będą mieli nauczyciele zagrożeni utratą pracy? Obowiązujące przepisy przewidują szereg rozwiązań i świadczeń, które w zależności od indywidualnych okoliczności dotyczących pracownika będą mogły znaleźć zastosowanie w jego przypadku. Jednym z nich jest świadczenie pomostowe, do którego mają prawo tylko niektórzy.
MON: Będzie więcej oddziałów przygotowania wojskowego w szkołach. Rekrutacja ruszy w połowie maja
13 kwi 2026

Ministerstwo Obrony Narodowej zwiększy limit zezwoleń na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego. Od września 2026 roku w szkołach przybędzie 43 OPW. Jak zapewnia MON, środków finansowych nie zabraknie.

REKLAMA

Obrona konieczna ma swoje granice. Kiedy i jak można się bronić?
13 kwi 2026

Granice obrony koniecznej wciąż budzą wątpliwości, choć przepisy są w tej kwestii jednoznaczne. Jak podkreśla w rozmowie z PAP adwokat Maciej Kowalewski, osoba zaatakowana ma prawo odpowiedzieć na agresję, jednak jej reakcja powinna być proporcjonalna i podjęta we właściwym momencie — ani zbyt wcześnie, ani zbyt późno. Zaznaczył też, że obrona konieczna obejmuje nie tylko ochronę własną, lecz również działanie w obronie innych osób.
PZON odbiera pkt 7 niepełnosprawnemu. Lekarka pytała o koncentrację dziecka, które w tym samym czasie czołgało się po podłodze
14 kwi 2026

Pani psycholog, patrząc na mnie, zapytała „jak u dziecka z koncentracją i skupieniem uwagi?” Kuriozum tego jest takie, że pytała mnie o to w momencie, jak syn czołgał się po podłodze i „polował na zombie”. Taki obraz komisji w PZON przekazał nam czytelnik. Od roku Infor.pl otrzymuje listy od rodziców, których dzieci mają odbierany pkt 7 albo pkt 8 z orzeczenia o niepełnosprawności. Zazwyczaj listy piszą matki, oburzone procedurą stosowaną przez PZON wobec ich dzieci. Dziś publikujemy list ojca, wskazującego, że problem odbierania tych punktów nie ma płci. Posiadanie obu punktów jest warunkiem otrzymania przez rodzica (jako opiekuna) świadczenia pielęgnacyjnego. Wynosi ono aż 3386 zł miesięcznie (porównajmy to z zasiłkiem pielęgnacyjnym 215,84 zł!). W dziesiątkach listów rodzice opisali, w jaki sposób systemowo zabiera się im to świadczenie. Odbywa się to poprzez swoisty „test samodzielności dziecka”. Polega on na zadaniu mu kilku pytań: „Jak masz na imię?”, „Czy masz kolegów w szkole?”, „Czy myjesz się sam?”, „Czy ubierasz się sam?”. Jeżeli 8-latek odpowie w miarę składnie na te pytania samodzielnie, zostaje uznany przez komisję w PZON za osobę „niewymagającą stałej opieki przez rodziców”, a ci tracą pieniądze. W skali roku jest to 46 032 zł.
REKLAMA