Kraje europejskie, w tym Polska, przygotowują się na potencjalny kryzys lub wojnę. Państwa będą współpracować w zakresie planów ewakuacji ludności. Jak obywatele powinni przygotować się na zagrożenie? Sprawdzamy, co powinien zawierać plecak ewakuacyjny i jakie należy zabrać dokumenty.

Ewakuacja ludności w razie kryzysu lub wojny

Sytuacja międzynarodowa robi się coraz bardziej napięta. Wojny stają się czymś powszechnym – konflikt zbrojny od lat toczy się za naszą wschodnią granicą, a niedawno rozgorzał kolejny na Bliskim Wschodzie. Wszyscy przekonaliśmy się, że w dzisiejszym świecie każda wojna może mieć wpływ na życie w krajach, które w nich nie uczestniczą.

10 państw europejskich - Polska, Niemcy, Estonia, Łotwa, Litwa, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Islandia i Dania - przygotowują się na wypadek potencjalnego kryzysu lub wojny i będą współpracować w zakresie opracowania wspólnych planów ewakuacji ludności. Inicjatywa obejmuje działania w zakresie transportu, koordynacji kontroli granicznych, wyznaczania korytarzy przemieszczania się ludności oraz procedur przyjmowania i rejestracji ewakuowanych.

RCB: Poradnik bezpieczeństwa

W razie zagrożenia lub wojny liczy się szybka reakcja i gotowość do ewakuacji. W Polsce podstawą prawną do takich działań jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2025 r. w sprawie ewakuacji ludności oraz zabezpieczenia mienia (Dz.U. z 2025 r. poz. 765). Przepisy rozporządzenia zakładają m.in. samoewakuację ludności, w tym wykorzystanie przez ludność własnych środków transportu i zorganizowane przez tę ludność we własnym zakresie zakwaterowania w miejscach poza strefą bezpośredniego zagrożenia.

Obywatele otrzymali przygotowaną przez rząd broszurę pt. „Poradnik bezpieczeństwa”. Osoby, które nie zapoznały się z dokumentem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, mogą go pobrać w polskiej lub angielskiej wersji językowej ze strony Poradnik na czas kryzysu i wojny.

Plecak ewakuacyjny to podstawa

W razie kryzysu lub wojny kluczowe znaczenie ma wcześniejsze przygotowanie dokumentów, sprzętu i planu działania. Podstawą jest dobrze wyposażony plecak ewakuacyjny, który powinien być zawczasu przygotowany i gotowy w razie konieczności opuszczenia miejsca zamieszkania.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, by w plecaku ewakuacyjnym znalazły się m.in.:

gotówka w drobnych nominałach,

w drobnych nominałach, latarka , radio i baterie,

, radio i baterie, telefon , powerbank, ładowarka i kable,

, powerbank, ładowarka i kable, zapalniczka (zapałki), gwizdek,

(zapałki), gwizdek, mapa z lokalnymi drogami, GPS, kompas,

z lokalnymi drogami, GPS, kompas, żywność na 2 dni, woda, sztućce, otwieracz do puszek,

na 2 dni, woda, sztućce, otwieracz do puszek, śpiwór , odzież na zmianę, folia NRC,

, na zmianę, folia NRC, podstawowa apteczka i leki osobiste , środki higieny,

, środki higieny, nóż, kombinerki, narzędzie wielofunkcyjne, sznurek, worki na śmieci,

nośnik USB z kopiami dokumentów,

środki ochrony osobistej (maski, rękawiczki).

Oprócz plecaka ewakuacyjnego należy pamiętać też o zabraniu niezbędnych dokumentów: dowód osobisty, paszport i prawo jazdy to minimum.

Ten dokument może uratować życie

W razie ewakuacji za granicę niezbędny może się okazać jeszcze jeden dokument: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). To właśnie ona w sytuacji ewakuacji może zadecydować o dostępie do opieki medycznej w innych krajach europejskich.

EKUZ jest dokumentem unijnym, wystawianym dla każdej osoby oddzielnie, który potwierdza prawo do bezpłatnego leczenia w państwach UE lub EFTA lub w Wielkiej Brytanii. Posiadacz karty ma prawo do leczenia: niezbędnego i nieplanowanego, w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa, na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju.

Oprócz EKUZ weź leki i dokumentację medyczną

Osoby cierpiące na choroby przewlekłe powinny obok EKUZ przygotować także:

kopie historii choroby i kart informacyjnych leczenia,

i kart informacyjnych leczenia, listę aktualnie przyjmowanych leków ,

, dane kontaktowe do lekarza prowadzącego ,

, zapas leków (na co najmniej kilka dni).

Rodzice powinni zadbać o to, by dzieci miały przy sobie kartę EKUZ, dokumentację medyczną i kartę szczepień.