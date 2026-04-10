Strona główna » Prawo » Wiadomości » Kto naprawdę odpowiada za długi zmarłego? UODO stawia sprawę jasno

Kto naprawdę odpowiada za długi zmarłego? UODO stawia sprawę jasno

10 kwietnia 2026, 13:00
Kto naprawdę odpowiada za długi zmarłego? UODO stawia sprawę jasno
Kto naprawdę odpowiada za długi zmarłego? UODO stawia sprawę jasno
shutterstock

W skargach wpływających do prezesa UODO pojawia się zjawisko kierowania przez wierzycieli żądań do spadkobierców dłużników - poinformował urząd. Podkreślił, że spadkobiercy zarzucają wierzycielom brak podstaw do przetwarzania ich danych osobowych.

UODO przypomniał, że śmierć osoby posiadającej zobowiązania finansowe nie oznacza, że jej spadkobiercy automatycznie stają się odpowiedzialnymi za długi zmarłej osoby, a tym samym nie uprawnia to wierzycieli do pozyskiwania danych potencjalnych spadkobierców w celu windykacji zobowiązania.

Decyzja UODO i wyrok NSA

Urząd wskazał, że 8 kwietnia 2026 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną BEST Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 17 listopada 2022 r. w sprawie skarg Best S.A. i BEST III NSFIZ reprezentowanych przez BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z siedzibą w Gdyni, w przedmiocie przetwarzania danych osobowych. Tym samym NSA potwierdził słuszność decyzji Prezesa UODO z 2021 r.

Prezes UODO wydał nakaz usunięcia danych osobowych skarżącego. Organ nadzorczy uznał, że zarówno spółka, jak i fundusz nie posiadały podstawy prawnej uprawniającej do przetwarzania danych osobowych skarżącego w celu wyegzekwowania wierzytelności po zmarłej osobie" - wyjaśnił urząd.

Podkreślił, że ani spółka, ani fundusz nie były uprawnione do samodzielnego ustalania kręgu spadkobierców.

To sąd powszechny jest uprawniony do zbadania kto jest spadkobiercą. Niezbędne do tego jest przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Dopiero przewidziane prawem stwierdzenie nabycia spadku nie pozostawiałoby, w ocenie Prezesa UODO, żadnych wątpliwości, kto oraz w jakim zakresie nabył spadek" - wyjaśnił w komunikacie urząd.

Zjawisko kierowania żądań do spadkobierców

UODO dodał, że sama śmierć spadkodawcy nie oznacza, że wszyscy jego zstępni stają się odpowiedzialnymi za długi spadkodawcy. Prezes UODO w przedmiotowej sprawie wykazał, że oba podmioty nie miały legalnej podstawy do przetwarzania danych osobowych skarżącego i tym samym ich działania na rzecz spłaty wierzytelności były bezprawne.

Zwrócił też uwagę na zjawisko kierowania przez wierzycieli żądań do spadkobierców dłużników, którzy z kolei zarzucają wierzycielom brak podstaw do przetwarzania ich danych osobowych.

Żądania spłaty długów bywają do nich kierowane nawet w sytuacji odrzucenia przez nich spadku" - poinformował urząd.

Powiązane
Szok! Wlepiają karę za niepłacenie abonamentu RTV tym, którzy nie mają telewizora i radia
Ministerstwo Zdrowia: Lek przeciwzakrzepowy skreślony z wykazu leków bezpłatnych dla seniorów
Paradoks kredytowy w kwietniu 2026: WIBOR i raty w górę mimo stabilizacji stóp procentowych NBP
Źródło: PAP
Prawo
Dane z UE: kobiety pracują za darmo nawet 67 dni w roku. Parlament bije na alarm
10 kwi 2026

Luka płacowa, czyli różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn, to wciąż powszechny problem w Unii Europejskiej. Niższe wynagrodzenia przekładają się na dysproporcje w wysokości emerytur. To z kolei naraża kobiety w wieku emerytalnym na ubóstwo. Parlament Europejski na ostatnim posiedzeniu wezwał Komisję Europejską do przygotowania planu działania na rzecz walki z tymi nierównościami. Zdaniem polskich europarlamentarzystek chodzi m.in. o odciążenie kobiet w opiece nad dziećmi i osobami zależnymi, co umożliwiłoby im szybszy powrót do pracy.
Komputer zamiast papieru na egzaminie ósmoklasisty 2026. Sprawdź, kto może pisać inaczej
10 kwi 2026

Egzamin ósmoklasisty w 2026 r., w terminie głównym, odbędzie się w dniach 11, 12 i 13 maja. Nie każdy rodzic jest świadomy, że istnieje możliwość zdawania tego egzaminu przez ucznia z wykorzystaniem komputera. Kto i na jakich zasadach może skorzystać z tego rodzaju dostosowania?
Spór o ślubowanie sędziów TK. Prezydent: działania poza procedurą to naruszenie prawa
10 kwi 2026

Kancelaria Prezydenta ostro zareagowała na zapowiedź złożenia ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego poza udziałem głowy państwa, co też się wydarzyło. W oficjalnym stanowisku wskazano, że takie działania „nie wywołują skutków prawnych” i mogą zostać uznane za odmowę objęcia urzędu.
Paradoks kredytowy w kwietniu 2026: WIBOR i raty w górę mimo stabilizacji stóp procentowych NBP
10 kwi 2026

Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym 9 kwietnia 2026 r. dwudniowym posiedzeniu zdecydowała się utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna wynosi nadal 3,75 proc. Koszt kredytów poszedł jednak w górę przez notowania WIBOR. „Rynek wycenia niepewność spowodowaną wojną USA i Izraela przeciw Iranowi” – ocenia Tomasz Bujański z ANG Odpowiedzialne Finanse.

Ministerstwo Zdrowia: Lek przeciwzakrzepowy skreślony z wykazu leków bezpłatnych dla seniorów
09 kwi 2026

Pradaxa – lek przeciwzakrzepowy zawierający dabigatran został skreślony z listy leków bezpłatnych dla seniorów. Ministerstwo Zdrowia informuje, że nadal pozostaje otwarty dostęp do innych bezpłatnych leków z dabigatranem.
Koniec obowiązkowej matury z matematyki, która jest „narzędziem segregacji i eliminacji, a nie wyrównywania szans” i „nie odpowiada różnorodnym potrzebom, talentom, możliwościom intelektualnym młodych ludzi”? Zapadła decyzja, teraz czas na „ruch” premiera
10 kwi 2026

Na początku 2025 r. do Sejmu trafiła petycja w sprawie zniesienia obowiązkowej matury z matematyki, która – w ocenie jej autorki – jest „narzędziem segregacji i eliminacji, a nie wyrównywania szans” i „nie odpowiada różnorodnym potrzebom, talentom, możliwościom intelektualnym młodych ludzi w Polsce”. Po burzliwej dyskusji na posiedzeniu sejmowej Komisji do Spraw Petycji w dniu 25 czerwca 2025 r., w której głos zabrała m.in. przedstawicielka Biura Rzecznika Praw Dziecka – posłowie podjęli decyzję o wystąpieniu w tej sprawie do Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Według informacji przekazanej w dniu 23 lipca 2025 r. przez przewodniczącą sejmowej Komisji do Spraw Petycji – w MEN trwają analizy w zakresie matematyki, jako obowiązkowego przedmiotu na egzaminie maturalnym, które „mają zaowocować jakimiś zmianami”. Kiedy jednak można spodziewać się tych zmian?
Teraz zasiłek pielęgnacyjny niższy od dodatku o ok. 150 zł miesięcznie. Czy jest szansa na zmianę?
10 kwi 2026

Co jakiś czas powraca postulat wyrównania kwot zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego. Jak podkreśla Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, takie rozwiązanie byłoby zbyt kosztowne.
Szok! Wlepiają karę za niepłacenie abonamentu RTV tym, którzy nie mają telewizora i radia
10 kwi 2026

Jedni go karnie płacą, inni ten obowiązek lekceważą, za co grozi kara. Od lat kolejne ekipy rządzące nie są wstanie rozwiązać sprawy abonamentu radiowo-telewizyjnego, z którego finansowane są media publiczne. Swojego czasu był pomysł, żeby w pakiecie płacili go ci, którzy mają kablówkę. Teraz rząd rozważa inne rozwiązanie. Abonament RTV miałaby zastąpić opłata audiowizualna. Powiązana z podatkiem dochodowym, byłaby pobierana z automatu przez skarbówkę. Na razie jednak obowiązują stare zasady, a tym którzy nielegalnie słuchają radia i nielegalnie oglądają telewizję grożą kary nawet wtedy… kiedy nie maja odbiorników.

Szkoły bez telefonów? Egzekwowanie zakazu może być kłopotliwe
08 kwi 2026

Pełne wyegzekwowanie zakazu używania telefonów komórkowych w podstawówkach może być trudne – ocenił w rozmowie z PAP adw. Tomasz Kędra. Jego zdaniem ustawodawca, wprowadzając zakaz, nie daje jednocześnie narzędzi umożliwiających czy choćby ułatwiających jego stosowanie.
Domy pomocy społecznej. W wakacje ruszają audyty. Co będzie sprawdzane?
08 kwi 2026

W wakacje rozpoczną się audyty w domach pomocy społecznej. Ich celem będzie m.in. dodatkowe sprawdzenie bezpieczeństwa i dobrostanu mieszkańców DPS – poinformowała PAP wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Katarzyna Nowakowska. Kontrole będą finansowane ze środków europejskich.
